Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції, валяються у лісосмузі на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники зафільмували тіла ліквідованих окупантів, які розкидані у лісосмузі на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою камери безпілотника прикордонників.

"Бахмутський напрямок. Вороги не лише несуть шалені втрати у "мʼясних штурмах", але й не забирають тіла "побратимів", вкотре доводячи, що фраза "своіх нє брасаєм" не має нічого спільного з реальністю", - пишуть прикордонники.

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