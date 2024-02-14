Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції, валяються у лісосмузі на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники зафільмували тіла ліквідованих окупантів, які розкидані у лісосмузі на Бахмутському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою камери безпілотника прикордонників.
"Бахмутський напрямок. Вороги не лише несуть шалені втрати у "мʼясних штурмах", але й не забирають тіла "побратимів", вкотре доводячи, що фраза "своіх нє брасаєм" не має нічого спільного з реальністю", - пишуть прикордонники.
Топ коментарі
+11 Alex Nosov #582146
показати весь коментар14.02.2024 16:25
+9 Urs
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+9 Ярослав Кийко
показати весь коментар14.02.2024 16:31
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Не приуменьшайте подвиг ВСУ!
техніку палимо з коптерів,як тільки вона
підходить до позиції?
орки наробили собі шалаші в окопах,наші
бійці мають хороший зір та знищують їх...
Ну орки ж не роботи,теж повинні відпочити,
аж тут прилітає нежданчик...руки-ноги
повідривало...ну навіщо їхать на такі
екстремальні заробітки?.....
(в мене на планшеті добре видно)