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Тіла ліквідованих окупантів, які намагалися штурмувати українські позиції, валяються у лісосмузі на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники зафільмували тіла ліквідованих окупантів, які розкидані у лісосмузі на Бахмутському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений за допомогою камери безпілотника прикордонників.

"Бахмутський напрямок. Вороги не лише несуть шалені втрати у "мʼясних штурмах", але й не забирають тіла "побратимів", вкотре доводячи, що фраза "своіх нє брасаєм" не має нічого спільного з реальністю", - пишуть прикордонники.

Також дивіться: ГУР перехопило розмову окупантів про знищений ВДК "Цезар Куніков": Уламки й масляниста пляма. АУДIО

Автор: 

армія рф (17538) Держприкордонслужба ДПСУ (6033) ліквідація (3987) Бахмут (1561)


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Топ коментарі
+11
Как саранча и zомбаки продолжают лезть им даже на себя плевать. Там уже тактика тупо забросать нас мясом чтобы у нас патроны и снаряды закончились. Тут только нужно какая то зомбикосилка.
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14.02.2024 16:25
+9
це запаси їжі для лисиць.
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14.02.2024 16:21
+9
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14.02.2024 16:31
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це запаси їжі для лисиць.
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14.02.2024 16:21 Відповісти
А у черта аншлаг
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14.02.2024 17:08 Відповісти
Как саранча и zомбаки продолжают лезть им даже на себя плевать. Там уже тактика тупо забросать нас мясом чтобы у нас патроны и снаряды закончились. Тут только нужно какая то зомбикосилка.
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14.02.2024 16:25 Відповісти
Не пишите глупостей....они вікидівают по позициям защитников Украины тысячи снарядов и сотни дронов, а не просто так прутся как зомби.
Не приуменьшайте подвиг ВСУ!
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14.02.2024 16:31 Відповісти
серіал "Кістки"...
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14.02.2024 16:25 Відповісти
Навчились маскуватись,підари...
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14.02.2024 16:25 Відповісти
операція ***** з утилізації кацапів "ідіот по плану"
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14.02.2024 16:28 Відповісти
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14.02.2024 16:31 Відповісти
Специально не забирают тушки, чтобы потом выдвигать претензии на наш чернозём...
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14.02.2024 16:36 Відповісти
підсніжникі
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14.02.2024 16:42 Відповісти
На чому ж вони їх будуть забирати,якщо
техніку палимо з коптерів,як тільки вона
підходить до позиції?
орки наробили собі шалаші в окопах,наші
бійці мають хороший зір та знищують їх...
Ну орки ж не роботи,теж повинні відпочити,
аж тут прилітає нежданчик...руки-ноги
повідривало...ну навіщо їхать на такі
екстремальні заробітки?.....
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14.02.2024 16:58 Відповісти
Самі не хотять забиратися - який усський піде з шову накабздона?
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14.02.2024 16:59 Відповісти
Я нарахувала 9 штук,повтори пропускала...і це на 20 метрах,один біля одного
(в мене на планшеті добре видно)
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14.02.2024 17:30 Відповісти
Что, кацапы, нажрались украинской земли?
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15.02.2024 01:11 Відповісти
 
 