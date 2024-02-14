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Новости Видео Война
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Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции, валяются в лесополосе на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники сняли тела ликвидированных оккупантов, разбросанные в лесополосе на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника пограничников.

"Бахмутское направление. Враги не только несут огромные потери в "мясных штурмах", но и не забирают тела "соратников", в который раз доказывая, что фраза "сваих не брасаем" не имеет ничего общего с реальностью", - пишут пограничники.

Смотрите также: Воины 42-й ОМБр ликвидировали пехоту противника в подбитой бронетехнике, а затем уничтожили российский танк. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19375) Госпогранслужба (6475) ликвидация (3598) Бахмут (1603)


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Топ комментарии
+11
Как саранча и zомбаки продолжают лезть им даже на себя плевать. Там уже тактика тупо забросать нас мясом чтобы у нас патроны и снаряды закончились. Тут только нужно какая то зомбикосилка.
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14.02.2024 16:25
+9
це запаси їжі для лисиць.
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14.02.2024 16:21
+9
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14.02.2024 16:31
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це запаси їжі для лисиць.
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14.02.2024 16:21 Ответить
А у черта аншлаг
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14.02.2024 17:08 Ответить
Как саранча и zомбаки продолжают лезть им даже на себя плевать. Там уже тактика тупо забросать нас мясом чтобы у нас патроны и снаряды закончились. Тут только нужно какая то зомбикосилка.
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14.02.2024 16:25 Ответить
Не пишите глупостей....они вікидівают по позициям защитников Украины тысячи снарядов и сотни дронов, а не просто так прутся как зомби.
Не приуменьшайте подвиг ВСУ!
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14.02.2024 16:31 Ответить
серіал "Кістки"...
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14.02.2024 16:25 Ответить
Навчились маскуватись,підари...
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14.02.2024 16:25 Ответить
операція ***** з утилізації кацапів "ідіот по плану"
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14.02.2024 16:28 Ответить
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14.02.2024 16:31 Ответить
Специально не забирают тушки, чтобы потом выдвигать претензии на наш чернозём...
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14.02.2024 16:36 Ответить
підсніжникі
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14.02.2024 16:42 Ответить
На чому ж вони їх будуть забирати,якщо
техніку палимо з коптерів,як тільки вона
підходить до позиції?
орки наробили собі шалаші в окопах,наші
бійці мають хороший зір та знищують їх...
Ну орки ж не роботи,теж повинні відпочити,
аж тут прилітає нежданчик...руки-ноги
повідривало...ну навіщо їхать на такі
екстремальні заробітки?.....
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14.02.2024 16:58 Ответить
Самі не хотять забиратися - який усський піде з шову накабздона?
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14.02.2024 16:59 Ответить
Я нарахувала 9 штук,повтори пропускала...і це на 20 метрах,один біля одного
(в мене на планшеті добре видно)
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14.02.2024 17:30 Ответить
Что, кацапы, нажрались украинской земли?
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15.02.2024 01:11 Ответить
 
 