Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции, валяются в лесополосе на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Пограничники сняли тела ликвидированных оккупантов, разбросанные в лесополосе на Бахмутском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника пограничников.

"Бахмутское направление. Враги не только несут огромные потери в "мясных штурмах", но и не забирают тела "соратников", в который раз доказывая, что фраза "сваих не брасаем" не имеет ничего общего с реальностью", - пишут пограничники.

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