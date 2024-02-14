Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции, валяются в лесополосе на Бахмутском направлении. ВИДЕО
Пограничники сняли тела ликвидированных оккупантов, разбросанные в лесополосе на Бахмутском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделана с помощью камеры беспилотника пограничников.
"Бахмутское направление. Враги не только несут огромные потери в "мясных штурмах", но и не забирают тела "соратников", в который раз доказывая, что фраза "сваих не брасаем" не имеет ничего общего с реальностью", - пишут пограничники.
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+11 Alex Nosov #582146
показать весь комментарий14.02.2024 16:25
+9 Urs
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+9 Ярослав Кийко
показать весь комментарий14.02.2024 16:31
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Не приуменьшайте подвиг ВСУ!
техніку палимо з коптерів,як тільки вона
підходить до позиції?
орки наробили собі шалаші в окопах,наші
бійці мають хороший зір та знищують їх...
Ну орки ж не роботи,теж повинні відпочити,
аж тут прилітає нежданчик...руки-ноги
повідривало...ну навіщо їхать на такі
екстремальні заробітки?.....
(в мене на планшеті добре видно)