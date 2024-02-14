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Украинский дрон добивает российскую БМП на Луганщине. ВИДЕО

Украинские бойцы у села Белогоровка Луганской области точным сбросом боеприпаса с дрона добили брошенную российскую БМП.

Соответствующее видео бойцы опубликовали в соцсети, передает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

уничтожение (7023) БМП (403) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+14
Слава нашим Героям! Бийте вражину кацапську,нищіть їхню техніку! Амінь!
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14.02.2024 17:36
+12
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14.02.2024 17:43
+6
Як кажуть євреї:

- Може, ще можна відремонтувати?
- Ні, в такому стані тільки продати!

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14.02.2024 17:42
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Слава нашим Героям! Бийте вражину кацапську,нищіть їхню техніку! Амінь!
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14.02.2024 17:36 Ответить
Як кажуть євреї:

- Може, ще можна відремонтувати?
- Ні, в такому стані тільки продати!

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14.02.2024 17:42 Ответить
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14.02.2024 17:53 Ответить
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14.02.2024 17:43 Ответить
Совещание на дне? Или это, может быть, зрители концерта Кабздона в первом ряду?
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14.02.2024 18:27 Ответить
Адмирал Макарав московитів не на дні. Потрібно замінити на крейсер Москва та інші яі на дні зараз
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14.02.2024 19:26 Ответить
А шашлик на мангалі нікому смажити... От на#уя вони це залізячча сюди приперли?
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14.02.2024 17:59 Ответить
Ну так кто на шашлычки приглашал весной 22 года?
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14.02.2024 18:34 Ответить
Шкода , що кацапи втекли із БМП 😕
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14.02.2024 18:11 Ответить
Это точно. Но насколько далеко они убежали? Судя по результатам ударов наших дронов топлива у них уже не было.
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14.02.2024 18:33 Ответить
Білогорівка була, сподіваюсь ще буде, місцевий рай для відпочинку ...
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14.02.2024 18:13 Ответить
мені нравиця як воно горить. тіко чому ніхто не суєтиця?
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14.02.2024 19:19 Ответить
Коли дія дронів успішна,*крутять кіно* досхочу,а буває частенько обривають.
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14.02.2024 19:52 Ответить
 
 