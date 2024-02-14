Украинский дрон добивает российскую БМП на Луганщине. ВИДЕО
Украинские бойцы у села Белогоровка Луганской области точным сбросом боеприпаса с дрона добили брошенную российскую БМП.
Соответствующее видео бойцы опубликовали в соцсети, передает Цензор.НЕТ.
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