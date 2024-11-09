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Войска РФ снова запустили "Шахеды": группа БпЛА в Сумской области курсом на Черниговщину, - Воздушные силы (обновлено)

Шахед над Україною

Днем 9 ноября 2024 года войска РФ запустили на территорию Украины ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, сначала угроза была только для Сумщины, сейчас она распространилась еще и на Черниговщину.

"Группа вражеских БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне снова атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

"БпЛА курсом на Полтавщину (Лубны)", - впоследствии добавили в Воздушных силах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. Также отмечалось, что вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "шахеды".

По данным Воздушных сил, ночью 9 ноября было уничтожено 32 "шахеда" из 51, еще 18 - локально потеряны.

Воздушные силы (2239) Шахед (928)


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3.14дари !
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09.11.2024 14:29 Ответить
До*б*й*би !
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09.11.2024 14:31 Ответить
Романенко, директор музею авіації, підтвердив мої здогадки, що оці "шахеди" - геніальний інженерний витвір: бездоганний за констукцією планер, дешева і ефективна система наведення, достатньо потужна бойова частина, економічний двигун, дальність польоту, і т.п. Є вислів: що красиво виглядає, те гарно літає. "шахед" виглядає красиво, *******. Так, ця зараза нас вбиває, руйнує, виснажує. І Романенко, і багато хто запитує: де наші "шахеди"? На#єра ми вигадуємо свої триколісні велосипеди, а не тупо не здеримо "шахед"? Чи ми боїмося порушення авторських прав з боку іранців та кацапів? Але іранці не побоялись пред'яв з боку ізраїльтян та американців, у яких і зпіонерили ці "шахеди"
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09.11.2024 16:28 Ответить
 
 