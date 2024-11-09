Войска РФ снова запустили "Шахеды": группа БпЛА в Сумской области курсом на Черниговщину, - Воздушные силы (обновлено)
Днем 9 ноября 2024 года войска РФ запустили на территорию Украины ударные дроны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, сначала угроза была только для Сумщины, сейчас она распространилась еще и на Черниговщину.
"Группа вражеских БпЛА на Сумщине курсом на Черниговщину", - говорится в сообщении.
"БпЛА курсом на Полтавщину (Лубны)", - впоследствии добавили в Воздушных силах.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что ночью войска РФ атаковали дронами Одессу: повреждены многоэтажки и частные дома. Также отмечалось, что вечером пятницы, 8 ноября, россияне запустили по Украине ударные БпЛА "шахеды".
По данным Воздушных сил, ночью 9 ноября было уничтожено 32 "шахеда" из 51, еще 18 - локально потеряны.
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