Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини
У суботу, 9 листопада російські загарбники вдарили балістичним озброєнням по інфраструктурі Шосткинської громади Сумщини.
Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі наслідки атаки росіян уточнюються.
На місці працюють всі необхідні служби.
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