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Новини Війна
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Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини

Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини

У суботу, 9 листопада російські загарбники вдарили балістичним озброєнням по інфраструктурі Шосткинської громади Сумщини.

Про це повідомила Сумська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Наразі наслідки атаки росіян уточнюються.

На місці працюють всі необхідні служби.

Читайте також: Окупанти вдарили балістикою по критичній інфраструктурі Сумської громади: Поранено трьох працівників підприємства (оновлено)

Автор: 

обстріл (28365) Сумська область (3644) балістичні ракети (406)


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