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Новости Война
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Россияне атаковали баллистикой инфраструктуру Шосткинской громады Сумщины

Росіяни атакували балістикою інфраструктуру Шосткинської громади Сумщини

В субботу, 9 ноября, российские захватчики ударили баллистическим вооружением по инфраструктуре Шосткинской громады Сумщины.

Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Сейчас последствия атаки россиян уточняются.

На месте работают все необходимые службы.

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обстрел (26835) Сумская область (2981) баллистические ракеты (358)


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