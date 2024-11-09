Россияне атаковали баллистикой инфраструктуру Шосткинской громады Сумщины
В субботу, 9 ноября, российские захватчики ударили баллистическим вооружением по инфраструктуре Шосткинской громады Сумщины.
Об этом сообщила Сумская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
Сейчас последствия атаки россиян уточняются.
На месте работают все необходимые службы.
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