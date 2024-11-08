Оккупанты совершили 57 обстрелов Сумщины: повреждены дома, ранены 8 человек
В течение 8 ноября россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 129 взрывов.
Об этом пишет Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Хотинская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (19 взрывов), минометные обстрелы (43 взрыва), удары FPV-дронами (3 взрыва).
- Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов), а также атака КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара поврежден 1 многоквартирный дом, 6 частных домов, частный магазин, 2 аптеки, помещения СОШ и лицея, 3 частных автомобиля. Ранены 5 гражданских лиц.
- Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
- Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов).
- Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Середино-Будская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
- Зноб-Новгородская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен ракетный обстрел НАР (2 взрыва), удар FPV-дроном (2 взрыва).
- Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии (7 взрывов).
- Путивльская громада: зафиксированы удары FPV-дроном (5 взрывов).
- Сумская громада: враг совершил ракетный удар (баллистическая ракета) (1 взрыв). В результате ракетного удара ранены 3 гражданских лица, повреждены нежилые помещения.
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Luk Viktor
показать весь комментарий08.11.2024 22:50 Ответить Мне нравится 0
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