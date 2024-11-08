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Оккупанты совершили 57 обстрелов Сумщины: повреждены дома, ранены 8 человек

Авіаудар по Сумщині 8 листопада

В течение 8 ноября россияне совершили 57 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 129 взрывов.

Об этом пишет Сумская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Хотинская громада: осуществлены пуски КАБ (2 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (19 взрывов), минометные обстрелы (43 взрыва), удары FPV-дронами (3 взрыва).
  • Краснопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), удары FPV-дронами (5 взрывов), а также атака КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара поврежден 1 многоквартирный дом, 6 частных домов, частный магазин, 2 аптеки, помещения СОШ и лицея, 3 частных автомобиля. Ранены 5 гражданских лиц.
  • Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).
  • Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов).
  • Дружбовская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады.
  • Середино-Будская громада: был удар FPV-дроном (1 взрыв), минометный обстрел (4 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: враг ударил из минометов (3 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен ракетный обстрел НАР (2 взрыва), удар FPV-дроном (2 взрыва).
  • Шалыгинская громада: россияне били из артиллерии (7 взрывов).
  • Путивльская громада: зафиксированы удары FPV-дроном (5 взрывов).
  • Сумская громада: враг совершил ракетный удар (баллистическая ракета) (1 взрыв). В результате ракетного удара ранены 3 гражданских лица, повреждены нежилые помещения.

Смотрите также: Последствия обстрелов Сумщины: Повреждены учебные заведения и дома, возникли пожары. ФОТОрепортаж

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обстрел (26835) Сумская область (2981) жертвы (2055)


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ОВА відрапортувало і пішло спати!
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08.11.2024 22:50 Ответить
 
 