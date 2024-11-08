Окупанти здійснили 57 обстрілів Сумщини: пошкоджено будинки, поранено 8 людей
Протягом 8 листопада росіяни здійснили 57 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 129 вибухів.
Про це пише Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Хотінська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (19 вибухів), мінометні обстріли (43 вибухи), удари FPV-дронами (3 вибухи).
- Краснопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари FPV-дронами (5 вибухів), а також атаку КАБ (1 вибух). Внаслідок авіаудару пошкоджено 1 багатоквартирний будинок, 6 приватних будинків, приватний магазин, 2 аптеки, приміщення ЗОШ та ліцею, 3 приватних автомобілі. Поранено 5 цивільних осіб.
- Новослобідська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів).
- Дружбівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади.
- Середино-Будська громада: був удар FPV-дроном (1 вибух), мінометний обстріл (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).
- Великописарівська громада: здійснено ракетний обстріл НАР (2 вибухи), удар FPV-дроном (2 вибухи).
- Шалигинська громада: росіяни били з артилерії (7 вибухів).
- Путивльська громада: зафіксовано удари FPV-дроном (5 вибухів).
- Сумська громада: ворог здійснив ракетний удар (балістична ракета) (1 вибух). Внаслідок ракетного удару поранено 3 цивільних особи, пошкоджено нежитлові приміщення.
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Luk Viktor
показати весь коментар08.11.2024 22:50 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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