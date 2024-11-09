Впродовж дня росіяни 74 рази обстріляли Сумщину, чотири людини поранені
Впродовж дня суботи, 9 листопада, російські загарбники здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Є поранені внаслідокросійських обстрілів.
Зокрема, під ворожим вогнем опинилися:
- Миропільська громада: здійснено пуск КАБів. Внаслідок авіаудару знищено приміщення навчального закладу, пошкоджено більше 10 приватних будинків та будинок культури. Також був удар FPV-дронами. Внаслідок удару поранено одну цивільну особу;
- Хотінська громада: здійснено пуск КАБ, скидання ВОГ з БпЛА. Внаслідок скиду з ворожого БпЛА дістали поранення дві цивільні особи. Також був удар FPV-дроном. Внаслідок удару зазнала поранення 1 цивільна особа;
- Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА, мінометні обстріли;
- Великописарівська громада: ворог бив з мінометів, FPV-дроном;
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії, гранатометів, FPV-дроном та скинули ВОГ з БпЛА;
- Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ, артилерійський обстріл;
- Дружбівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади;
- Есманьська громада: були мінометні обстріли, удари FPV-дронами, артилерійські обстріли;
- Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА;
- Новослобідська громада: три міни скинули росіяни на територію громади;
- Глухівська громада: зафіксовано удар FPV-дроном;
- Шосткинська громада: здійснено ракетний удар по інфраструктурі громади;
- Сумська громада: ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи.
- На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.
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