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Новини Війна
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Впродовж дня росіяни 74 рази обстріляли Сумщину, чотири людини поранені

На Сумщині є поранені внаслідок обстрілів РФ

Впродовж дня суботи, 9 листопада, російські загарбники здійснили 74 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 131 вибух. Є поранені внаслідокросійських обстрілів.

Зокрема, під ворожим вогнем опинилися:

  • Миропільська громада: здійснено пуск КАБів. Внаслідок авіаудару знищено приміщення навчального закладу, пошкоджено більше 10 приватних будинків та будинок культури. Також був удар FPV-дронами. Внаслідок удару поранено одну цивільну особу;
  • Хотінська громада: здійснено пуск КАБ, скидання ВОГ з БпЛА. Внаслідок скиду з ворожого БпЛА дістали поранення дві цивільні особи. Також був удар FPV-дроном. Внаслідок удару зазнала поранення 1 цивільна особа;
  • Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА, мінометні обстріли;
  • Великописарівська громада: ворог бив з мінометів, FPV-дроном;
  • Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії, гранатометів, FPV-дроном та скинули ВОГ з БпЛА;
  • Юнаківська громада: зафіксовано пуски КАБ, артилерійський обстріл;
  • Дружбівська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади;
  • Есманьська громада: були мінометні обстріли, удари FPV-дронами, артилерійські обстріли;
  • Шалигинська громада: завдано удар FPV-дроном. Також відбулося скидання ВОГ з БпЛА;
  • Новослобідська громада: три міни скинули росіяни на територію громади;
  • Глухівська громада: зафіксовано удар FPV-дроном;
  • Шосткинська громада: здійснено ракетний удар по інфраструктурі громади;
  • Сумська громада: ворог завдав авіаційного удару по Сумській громаді, застосувавши КАБи.
  • На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються.

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Автор: 

обстріл (28212) Сумська область (3547)


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