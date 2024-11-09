52 вибухи пролунали вночі та вранці у прикордонних громадах Сумщини
Вночі та зранку росіяни здійснили 35 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), FPV-дроном (1 вибух), КАБами (6 вибухів).
- Краснопільська громада: росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи).
- Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), мінометні обстріли (7 вибухів).
- Юнаківська громада: був артилерійський обстріл (6 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено удар FPV-дроном (1 вибух).
- Глухівська громада: завдано атаку КАБ (1 вибух). Внаслідок авіаудару пошкоджено нежитлове приміщення.
- Великописарівська громада: зафіксовано удар FPV-дроном (1 вибух).
- Шалигинська громада: були пуск КАБ (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух), скидання ВОГ з БпЛА (11 вибухів)
- Миропільська громада: здійснено пуск КАБів (3 вибухи).
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