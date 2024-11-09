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52 взрыва прогремели ночью и утром в приграничных громадах Сумщины

Обстріли Сумщини

Ночью и утром россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва.

Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская громады.

  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБами (6 взрывов).
  • Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
  • Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов).
  • Юнаковская община: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).

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  • Эсманьская община: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Глуховская громада: нанесена атака КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара повреждено нежилое помещение.
  • Великописаревская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
  • Шалигинская громада: были пуск КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (11 взрывов)
  • Миропольская громада: осуществлен пуск КАБов (3 взрыва).

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обстрел (26835) Сумская область (2981)


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