52 взрыва прогремели ночью и утром в приграничных громадах Сумщины
Ночью и утром россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 52 взрыва.
Об этом сообщили в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Миропольская, Белопольская, Великописаревская, Глуховская, Шалыгинская, Эсманьская громады.
- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), FPV-дроном (1 взрыв), КАБами (6 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (4 взрыва).
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов).
- Юнаковская община: был артиллерийский обстрел (6 взрывов).
- Эсманьская община: осуществлен удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Глуховская громада: нанесена атака КАБ (1 взрыв). В результате авиаудара повреждено нежилое помещение.
- Великописаревская громада: зафиксирован удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Шалигинская громада: были пуск КАБ (1 взрыв), минометный обстрел (1 взрыв), сброс ВОГ с БпЛА (11 взрывов)
- Миропольская громада: осуществлен пуск КАБов (3 взрыва).
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