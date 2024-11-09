РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7337 посетителей онлайн
Новости
570 1

Враг штурмовал позиции наших воинов в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки, применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 16 КАБов и 10 НАР, а также 35 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 326 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 72 человека, из них безвозвратные - 36, санитарные - 36.

Также читайте: Оккупанты нанесли почти 420 ударов по Запорожской области за сутки

Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 3 артиллерийские системы,
  • 2 автомобиля,
  • 4 единицы спецтехники,
  • 28 БпЛА.

Уничтожено:

  • 88 укрытий для личного состава,
  • 2 стартовые позиции запуска БпЛА,
  • 2 места хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.

обстрел (26835) Харьковщина (5577) Волчанск (383)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показать весь комментарий
09.11.2024 11:17 Ответить
 
 