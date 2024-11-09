Враг штурмовал позиции наших воинов в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки, применяя бомбардировочную авиацию на Харьковском направлении, враг пять раз штурмовал позиции наших защитников в районе населенного пункта Волчанск. Российские оккупанты нанесли 8 авиаударов с использованием 16 КАБов и 10 НАР, а также 35 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 326 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за минувшие сутки составили 72 человека, из них безвозвратные - 36, санитарные - 36.
Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 37 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 3 артиллерийские системы,
- 2 автомобиля,
- 4 единицы спецтехники,
- 28 БпЛА.
Уничтожено:
- 88 укрытий для личного состава,
- 2 стартовые позиции запуска БпЛА,
- 2 места хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии российской федерации.
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