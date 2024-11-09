Ворог штурмував позиції наших воїнів у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби, застосовуючи бомбардувальну авіацію на Харківському напрямку, ворог п’ять разів штурмував позиції наших захисників в районі населеного пункту Вовчанськ. Російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та 10 НАР, а також 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 326 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Також зазначається, що втрати ворога на Харківському напрямку за минулу добу становили 72 особи, з них безповоротні - 36, санітарні - 36.

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Окрім того, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 37 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійські системи,

2 автомобіля,

4 одиниці спецтехніки,

28 БпЛА.

Знищено:

88 укриттів для особового складу,

2 стартові позиції запуску БпЛА,

2 місця зберігання боєприпасів.

"Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації.