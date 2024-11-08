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Новини
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Унаслідок ворожої атаки поранено волонтера у Вовчанську

Вовчанськ

Окупанти атакували FPV-дроном м. Вовчанськ на Харківщині, унаслідок чого поранень зазнав волонтер.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні, 8 листопада, близько 11:50 російська армія вдарила FPV-дроном по м. Вовчанськ. Дрон упав на дорогу біля автівки, поруч з якою перебував волонтер, який їздить до міста та годує тварин. Чоловік зазнав поранень.

Також читайте: Ворог проводив штурми у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Окупанти атакували Вовчанськ

Автор: 

обстріл (29596) Харківщина (6054) Вовчанськ (448)


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Шось я не чув таких доповідей по Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську, Покровську, Павлограду, Сумській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областям...
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08.11.2024 18:46 Відповісти
 
 