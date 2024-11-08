Унаслідок ворожої атаки поранено волонтера у Вовчанську
Окупанти атакували FPV-дроном м. Вовчанськ на Харківщині, унаслідок чого поранень зазнав волонтер.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, сьогодні, 8 листопада, близько 11:50 російська армія вдарила FPV-дроном по м. Вовчанськ. Дрон упав на дорогу біля автівки, поруч з якою перебував волонтер, який їздить до міста та годує тварин. Чоловік зазнав поранень.
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Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар08.11.2024 18:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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