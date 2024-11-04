Ворог проводив штурми у районі Вовчанська, - ОТУ "Харків"

Оперативна обстановка на Харківському напрямку суттєвих змін не зазнала та залишається складною. Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Харків".

Як зазначається, упродовж минулої доби ворог чотири рази проводив наступальні та штурмові дії в районі Вовчанська. Російські окупанти завдали 10 авіаударів із використанням 23 КАБів та 7 НАР. Завдали 51 удар дронами-камікадзе. Здійснили 347 обстрілів позицій захисників України.

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - наголошують в ОТУ "Харків".

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Також зазначається, що втрати ворога на Харківському напрямку минулої доби становили 95 осіб, з них безповоротні - 26, санітарні - 69.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 61 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки,

2 артилерійські системи,

10 автомобілів,

4 одиниці спецтехніки,

43 БпЛА.