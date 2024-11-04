Враг проводил штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".
Как отмечается, за прошедшие сутки враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 23 КАБов и 7 НАР. Нанесли 51 удар дронами-камикадзе. Осуществили 347 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".
Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за прошедшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 26, санитарные - 69.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
2 танка,
2 артиллерийские системы,
10 автомобилей,
4 единицы спецтехники,
43 БпЛА.
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