Враг проводил штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 23 КАБов и 7 НАР. Нанесли 51 удар дронами-камикадзе. Осуществили 347 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".

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Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за прошедшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 26, санитарные - 69.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:

2 танка,

2 артиллерийские системы,

10 автомобилей,

4 единицы спецтехники,

43 БпЛА.