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Враг проводил штурмы в районе Волчанска, - ОТГ "Харьков"

Руїни Вовчанська

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Харьков".

Как отмечается, за прошедшие сутки враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 10 авиаударов с использованием 23 КАБов и 7 НАР. Нанесли 51 удар дронами-камикадзе. Осуществили 347 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отмечают в ОТГ "Харьков".

Смотрите: Сутки на Харьковщине: удары по областному центру и обстрелы 3 районов. В Ковшаровке под завалами тела 3 человек. ФОТО

Также отмечается, что потери врага на Харьковском направлении за прошедшие сутки составили 95 человек, из них безвозвратные - 26, санитарные - 69.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
2 танка,
2 артиллерийские системы,
10 автомобилей,
4 единицы спецтехники,
43 БпЛА.

Автор: 

Харьковщина (5577) наступление (222) Волчанск (416)


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04.11.2024 11:53 Ответить
 
 