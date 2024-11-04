Сутки на Харьковщине: удары по областному центру и обстрелы 3 районов. В Ковшаровке под завалами тела 3 человек. ФОТО
Накануне вечером войска РФ нанесли удары по Харькову. Есть пострадавшие и повреждения.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД.
В результате обстрела повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лаборатория, кофейня, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей.
Обстрелы Харьковщины
- В с. Малая Даниловка Харьковского района в результате обстрела повреждены 12 частных домов, помещение железнодорожного переезда.
- В с. Ковшаровка Купянского района зафиксировано попадание в 5-этажный жилой дом. Под завалами предварительно тела двух женщин и одного мужчины.
- 21:17 Харьковская обл., Руссколозовская ТГ, с. Питомник. В результате обстрела повреждены 2 дома.
- 17:30 Богодуховский р-н, Золочевская община, с. Зрубанка. Поврежден один частный дом.
- 15:10 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Ковали. В результате обстрела повреждены три частных дома.
- 15:10 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Муравское и окрестности с. Одноробовка. В результате обстрела поврежден двухэтажный многоквартирный дом.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили по району жилой застройки в Харькове, 13 человек ранены.
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Олег Мандрівник #582578
показать весь комментарий04.11.2024 09:33 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
володимир омельянов
показать весь комментарий04.11.2024 09:35 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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