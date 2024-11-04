Сутки на Харьковщине: удары по областному центру и обстрелы 3 районов. В Ковшаровке под завалами тела 3 человек. ФОТО

Накануне вечером войска РФ нанесли удары по Харькову. Есть пострадавшие и повреждения.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадали 11 гражданских людей и 4 сотрудника МВД.

В результате обстрела повреждено остекление окон объекта инфраструктуры, 4 торговых павильона, два супермаркета, дом, лаборатория, кофейня, 21 торговый киоск, торговый центр, кафе, 2 жилых дома, 10 автомобилей.

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Обстрелы Харьковщины

В с. Малая Даниловка Харьковского района в результате обстрела повреждены 12 частных домов, помещение железнодорожного переезда.

В с. Ковшаровка Купянского района зафиксировано попадание в 5-этажный жилой дом. Под завалами предварительно тела двух женщин и одного мужчины.

21:17 Харьковская обл., Руссколозовская ТГ, с. Питомник. В результате обстрела повреждены 2 дома.

17:30 Богодуховский р-н, Золочевская община, с. Зрубанка. Поврежден один частный дом.

15:10 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Ковали. В результате обстрела повреждены три частных дома.

15:10 Богодуховский р-н, Золочевская громада, с. Муравское и окрестности с. Одноробовка. В результате обстрела поврежден двухэтажный многоквартирный дом.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что оккупанты ударили по району жилой застройки в Харькове, 13 человек ранены.