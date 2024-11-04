Последствия вражеских ударов по Харькову: 13 пострадавших, в том числе трое полицейских. ВИДЕО+ФОТО
Вечером 3 октября враг нанес авиационные удары по Харькову и пригороду, есть пострадавшие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС и МВД Украины.
Одно из попаданий зафиксировано неподалеку жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.
По состоянию на утро 4 ноября количество пострадавших в Харькове возросло до 13 человек, среди которых трое полицейских
По предварительной информации, враг нанес удар по городу авиабомбами ФАБ-250 с УМПК.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
будьте ви прокляті зі своїм кремлівським упирьом і істотою 😡