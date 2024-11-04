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Последствия вражеских ударов по Харькову: 13 пострадавших, в том числе трое полицейских. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 3 октября враг нанес авиационные удары по Харькову и пригороду, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС и МВД Украины.

Одно из попаданий зафиксировано неподалеку жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.

По состоянию на утро 4 ноября количество пострадавших в Харькове возросло до 13 человек, среди которых трое полицейских

По предварительной информации, враг нанес удар по городу авиабомбами ФАБ-250 с УМПК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне сбросили КАБы на Харьков и пригород

Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову

Автор: 

обстрел (28195) Харьков (7620) ФАБ (27)


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Століттями не дають нам спокійно жити московіти ,
будьте ви прокляті зі своїм кремлівським упирьом і істотою 😡

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04.11.2024 07:26 Ответить
Поліцейські це окрема каста? Нахіба їх окремо виділяти?
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04.11.2024 08:10 Ответить
Дикуни з якогось дива почали писати, якщо пишуть про постраждалих поліцейських, то це окрема каста. Ви зовсім совість чі глузд втратили?
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04.11.2024 08:57 Ответить
Нафіга ці відео робити і викладати - на радість кацапам ?
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04.11.2024 14:47 Ответить
 
 