Последствия вражеских ударов по Харькову: 13 пострадавших, в том числе трое полицейских. ВИДЕО+ФОТО

Вечером 3 октября враг нанес авиационные удары по Харькову и пригороду, есть пострадавшие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС и МВД Украины.

Одно из попаданий зафиксировано неподалеку жилой застройки Шевченковского района города Харькова. Повреждены многоэтажные жилые дома, легковые автомобили, здание супермаркета и другие торговые объекты.

По состоянию на утро 4 ноября количество пострадавших в Харькове возросло до 13 человек, среди которых трое полицейских

По предварительной информации, враг нанес удар по городу авиабомбами ФАБ-250 с УМПК.

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