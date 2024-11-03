Россияне сбросили КАБы на Харьков и пригород
Вечером 3 ноября россияне ударили КАБом по Харькову.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно, один КАБ нанес удар по Харькову, остальные - по близкому пригороду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.
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Марта Шепель #549182
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Синій Кіт
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Viktor Mozhaiev
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