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Новости
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Россияне сбросили КАБы на Харьков и пригород

У Харкові пролунав вибух

Вечером 3 ноября россияне ударили КАБом по Харькову.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно, один КАБ нанес удар по Харькову, остальные - по близкому пригороду. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.

Также смотрите: Завершены аварийно-спасательные работы на месте попаданий в Харькове: 1 погибший и 46 пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

обстрел (28195) Харьков (7620) КАБ (395)


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Ну, і де F-16 славетні?
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03.11.2024 21:14 Ответить
днями Львів охороняв, відео в мережі було
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03.11.2024 21:30 Ответить
Справа не у фантомах, а ракетах до них..
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03.11.2024 21:30 Ответить
а вони шо були або є ?
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03.11.2024 21:45 Ответить
хрипатий підрахуй рахує ...(((
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03.11.2024 21:39 Ответить
 
 