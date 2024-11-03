Росіяни скинули КАБи на Харків та передмістя.
Ввечері 3 листопада росіяни вдарили КАБом по Харкову.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
"Попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта - по близькому передмісті. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив він.
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Марта Шепель #549182
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Синій Кіт
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Viktor Mozhaiev
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