УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6416 відвідувачів онлайн
Новини
3 012 6

Росіяни скинули КАБи на Харків та передмістя.

У Харкові пролунав вибух

Ввечері 3 листопада росіяни вдарили КАБом по Харкову.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо один КАБ завдав удару по Харкову, решта - по близькому передмісті. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив він.

Також читайте: Впродовж жовтня у Харкові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 380 будинків. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (29517) Харків (5740) КАБ (396)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, і де F-16 славетні?
показати весь коментар
03.11.2024 21:14 Відповісти
днями Львів охороняв, відео в мережі було
показати весь коментар
03.11.2024 21:30 Відповісти
Справа не у фантомах, а ракетах до них..
показати весь коментар
03.11.2024 21:30 Відповісти
а вони шо були або є ?
показати весь коментар
03.11.2024 21:45 Відповісти
хрипатий підрахуй рахує ...(((
показати весь коментар
03.11.2024 21:39 Відповісти
 
 