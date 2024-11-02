Впродовж жовтня у Харкові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 380 будинків. ІНФОГРАФІКА

Впродовж жовтня у Харкові внаслідок російських обстрілів були пошкоджені 380 будинків.

Про це у суботу, 2 листопада, повідомив мер міста Харків Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

Терехов зазначив, що дані про пошкодження будівель у місті внаслідок обстрілів РФ збираються з початку війни, але цього разу їх оприлюднили вперше.

"Аби і харків'яни, і наші партнери в Україні та за кордоном могли на власні очі побачити, з якими викликами щодня стикається місто, яких збитків зазнає і скільки зусиль вкладається в його відбудову", - розповів міський голова.

Так, за даними, які опублікував Терехов, у жовтні 2024 року у Харкові було пошкоджено 380 житлових будинків, 4648 вікон у квартирах, 160 покрівель та 789 скління балконів.

Станом на зараз вже закрили 4273 вибитих вікна у квартирах, 1548 вікон у місцях загального користування, а також полагодили 103 покрівлі та закрили скління на 698 балконах.

"На ліквідацію наслідків кожного обстрілу залучалося понад 450 спеціалістів комунальних служб і до 50 одиниць спецтехніки", - розповів мер міста.

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