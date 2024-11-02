В октябре в Харькове в результате российских обстрелов были повреждены 380 домов. ИНФОГРАФИКА

В течение октября в Харькове в результате российских обстрелов были повреждены 380 домов.

Об этом в субботу, 2 ноября, сообщил мэр города Харьков Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

Терехов отметил, что данные о повреждении зданий в городе в результате обстрелов РФ собираются с начала войны, но на этот раз их обнародовали впервые.

"Чтобы и харьковчане, и наши партнеры в Украине и за рубежом могли воочию увидеть, с какими вызовами ежедневно сталкивается город, какие убытки несет и сколько усилий вкладывается в его восстановление", - рассказал городской голова.

Так, по данным, которые опубликовал Терехов, в октябре 2024 года в Харькове было повреждено 380 жилых домов, 4648 окон в квартирах, 160 кровель и 789 остекления балконов.

По состоянию на сейчас уже закрыли 4273 выбитых окна в квартирах, 1548 окон в местах общего пользования, а также починили 103 кровли и закрыли остекление на 698 балконах.

"На ликвидацию последствий каждого обстрела привлекалось более 450 специалистов коммунальных служб и до 50 единиц спецтехники", - рассказал мэр города.

