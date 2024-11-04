Наслідки ворожих ударів по Харкову: 13 потерпілих, зокрема троє поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Увечері 3 жовтня ворог завдав авіаційних ударів по Харкову та передмістю, є постраждалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС та МВС України.
Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти.
Станом на ранок 4 листопада кількість постраждалих у Харкові зросла до 13 людей, серед яких троє поліцейських
За попередньою інформацією, ворог завдав удару по місту авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.
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будьте ви прокляті зі своїм кремлівським упирьом і істотою 😡