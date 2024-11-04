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Новини
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Наслідки ворожих ударів по Харкову: 13 потерпілих, зокрема троє поліцейських. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Увечері 3 жовтня ворог завдав авіаційних ударів по Харкову та передмістю, є постраждалі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС та МВС України.

Одне з влучань зафіксовано неподалік житлової забудови Шевченківського району міста Харкова. Пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, легкові автомобілі, будівля супермаркету та інші торгівельні об'єкти.

Станом на ранок 4 листопада кількість постраждалих у Харкові зросла до 13 людей, серед яких троє поліцейських

За попередньою інформацією, ворог завдав удару по місту авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.

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Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову
Наслідки удару по Харкову

Автор: 

обстріл (29517) Харків (5740) ФАБ (27)


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Століттями не дають нам спокійно жити московіти ,
будьте ви прокляті зі своїм кремлівським упирьом і істотою 😡

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04.11.2024 07:26 Відповісти
Поліцейські це окрема каста? Нахіба їх окремо виділяти?
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04.11.2024 08:10 Відповісти
Дикуни з якогось дива почали писати, якщо пишуть про постраждалих поліцейських, то це окрема каста. Ви зовсім совість чі глузд втратили?
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04.11.2024 08:57 Відповісти
Нафіга ці відео робити і викладати - на радість кацапам ?
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04.11.2024 14:47 Відповісти
 
 