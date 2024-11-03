Оккупанты ударили по району жилой застройки в Харькове, 3 человека ранены
Поздно вечером 3 ноября россияне в очередной раз атаковали Харьков КАБами.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"Предварительно - прилеты в Шевченковском районе города. По имеющейся на сейчас информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем", - отметил он.
Также по его информации, в результате обстрела пострадали 3 человека.
Ранее сегодня войска оккупантов уже сбрасывали КАБы на Харьков и пригород.
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Олег Олег #553255
показать весь комментарий03.11.2024 22:48 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Павло ШОвте
показать весь комментарий04.11.2024 00:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
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