Оккупанты ударили по району жилой застройки в Харькове, 3 человека ранены

Поздно вечером 3 ноября россияне в очередной раз атаковали Харьков КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно - прилеты в Шевченковском районе города. По имеющейся на сейчас информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем", - отметил он.

Также по его информации, в результате обстрела пострадали 3 человека.

Ранее сегодня войска оккупантов уже сбрасывали КАБы на Харьков и пригород.

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