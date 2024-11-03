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Оккупанты ударили по району жилой застройки в Харькове, 3 человека ранены

Росіяни обстріляли Харків

Поздно вечером 3 ноября россияне в очередной раз атаковали Харьков КАБами.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Предварительно - прилеты в Шевченковском районе города. По имеющейся на сейчас информации, один из ударов пришелся в район плотной жилой застройки. Уточняем", - отметил он.

Также по его информации, в результате обстрела пострадали 3 человека.

Ранее сегодня войска оккупантов уже сбрасывали КАБы на Харьков и пригород.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре в Харькове в результате российских обстрелов были повреждены 380 домов. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

обстрел (28195) Харьков (7620)


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