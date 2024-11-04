Окупанти вдарили по району житлової забудови в Харкові, 13 людей поранені (оновлено)

Пізно ввечері 3 листопада росіяни вкотре атакували Харків КАБами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо прильоти у Шевченківському районі міста. За наявною на зараз інформацією, один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови. Уточнюємо", - зазначив він.

Також за його інформацією, внаслідок обстрілу постраждали 3 людини.

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.





Він також додав, що росіяни влучили у супермаркет.

За інформацією ДСНС, постраждало 13 людей.

Раніше сьогодні війська окупантів уже скидали КАБи на Харків та передмістя.

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