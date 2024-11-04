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Новини
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Окупанти вдарили по району житлової забудови в Харкові, 13 людей поранені (оновлено)

Пізно ввечері 3 листопада росіяни вкотре атакували Харків КАБами.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

"Попередньо прильоти у Шевченківському районі міста. За наявною на зараз інформацією, один з ударів прийшовся у район щільної житлової забудови. Уточнюємо", - зазначив він.

Також за його інформацією, внаслідок обстрілу постраждали 3 людини.

Згодом Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 11.

Наслідки обстрілу Харкова 3 листопада
Рятувальники на місці влучання у Харкові

Він також додав, що росіяни влучили у супермаркет. 

За інформацією ДСНС, постраждало 13 людей.

Раніше сьогодні війська окупантів уже скидали КАБи на Харків та передмістя.

Читайте: Росіяни вдарили по дислокації поліцейських у Харкові, загинув полковник, 40 людей поранені. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

обстріл (29517) Харків (5740)


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зеленский,клоун,где ракеты-дроны паляныця?
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03.11.2024 22:48 Відповісти
Ракета «Іскандер»/С-400, яку русня запустила з Криму, впала на житловий будинок сарай в Сімферопольському районі
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04.11.2024 00:11 Відповісти
 
 