Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів. У Ківшарівці під завалами тіла трьох людей. ФОТО

Напередодні ввечері війська РФ завдали ударів по Харкову. Є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС.

Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торговельні павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав'ярню, 21 торговий кіоск, торговельний центр, кафе, 2 житлові будинки, 10 автомобілів.

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Обстріли Харківщини

У с. Мала Данилівка Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення залізничного переїзду.

У с. Ківшарівка Куп'янського району зафіксовано влучання в 5-поверховий житловий будинок. Під завалами попередньо тіла двох жінок та одного чоловіка.

21:17 Харківська обл., Руськолозівська ТГ, с. Питомнік. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будинки.

17:30 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Зрубанка. Пошкоджено один приватний будинок.

15:10 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Ковалі. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки.

15:10 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Муравське та околиці с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вдарили по району житлової забудови в Харкові, 13 людей поранені.