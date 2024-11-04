Доба на Харківщині: удари по обласному центру та обстріли 3 районів. У Ківшарівці під завалами тіла трьох людей. ФОТО
Напередодні ввечері війська РФ завдали ударів по Харкову. Є постраждалі та пошкодження.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждали 11 цивільних людей та 4 співробітники МВС.
Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон об’єкта інфраструктури, 4 торговельні павільйони, два супермаркети, будинок, лабораторію, кав'ярню, 21 торговий кіоск, торговельний центр, кафе, 2 житлові будинки, 10 автомобілів.
Обстріли Харківщини
- У с. Мала Данилівка Харківського району внаслідок обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків, приміщення залізничного переїзду.
- У с. Ківшарівка Куп'янського району зафіксовано влучання в 5-поверховий житловий будинок. Під завалами попередньо тіла двох жінок та одного чоловіка.
- 21:17 Харківська обл., Руськолозівська ТГ, с. Питомнік. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 будинки.
- 17:30 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Зрубанка. Пошкоджено один приватний будинок.
- 15:10 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Ковалі. Внаслідок обстрілу пошкоджено три приватні будинки.
- 15:10 Богодухівський р-н, Золочівська громада, с. Муравське та околиці с. Одноробівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що окупанти вдарили по району житлової забудови в Харкові, 13 людей поранені.
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Олег Мандрівник #582578
показати весь коментар04.11.2024 09:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
володимир омельянов
показати весь коментар04.11.2024 09:35 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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