Вследствие вражеской атаки ранен волонтер в Волчанске

Оккупанты атаковали FPV-дроном г. Волчанск на Харьковщине, в результате чего ранения получил волонтер.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 8 ноября, около 11:50 российская армия ударила FPV-дроном по г. Волчанск. Дрон упал на дорогу возле машины, рядом с которой находился волонтер, который ездит в город и кормит животных. Мужчина получил ранения.

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