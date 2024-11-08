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Вследствие вражеской атаки ранен волонтер в Волчанске

Вовчанськ

Оккупанты атаковали FPV-дроном г. Волчанск на Харьковщине, в результате чего ранения получил волонтер.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня, 8 ноября, около 11:50 российская армия ударила FPV-дроном по г. Волчанск. Дрон упал на дорогу возле машины, рядом с которой находился волонтер, который ездит в город и кормит животных. Мужчина получил ранения.

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Окупанти атакували Вовчанськ

Автор: 

обстрел (28274) Харьковщина (5577) Волчанск (419)


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Шось я не чув таких доповідей по Костянтинівці, Краматорську, Слов'янську, Покровську, Павлограду, Сумській, Харківській, Херсонській та Запорізькій областям...
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08.11.2024 18:46 Ответить
 
 