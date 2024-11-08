Вследствие вражеской атаки ранен волонтер в Волчанске
Оккупанты атаковали FPV-дроном г. Волчанск на Харьковщине, в результате чего ранения получил волонтер.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, сегодня, 8 ноября, около 11:50 российская армия ударила FPV-дроном по г. Волчанск. Дрон упал на дорогу возле машины, рядом с которой находился волонтер, который ездит в город и кормит животных. Мужчина получил ранения.
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Дмитрий Питалов #420485
показать весь комментарий08.11.2024 18:46 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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