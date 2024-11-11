Росіяни атакували Харків балістикою та гибрідною ракетою "Гром-1Е", - Терехов (оновлено)

Ввечері 11 листопада в Харкові пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні - можливі повторні удари по місту", - написав він.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у Холодногірському районі Харкова.

Пізніше Терехов написав, що росіяни вдарили по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.

За його словами, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гибрідною ракетою "Гром-1Е".

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

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