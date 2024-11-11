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Новини
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Росіяни атакували Харків балістикою та гибрідною ракетою "Гром-1Е", - Терехов (оновлено)

У Харкові пролунав вибух

Ввечері 11 листопада в Харкові пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні - можливі повторні удари по місту", - написав він.

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у Холодногірському районі Харкова. 

Пізніше Терехов написав, що росіяни вдарили по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському. 

За його словами, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гибрідною ракетою "Гром-1Е".

Наразі інформація про постраждалих не надходила.

Читайте: Росіяни вкотре обстріляли Харків. Вночі вдарили по Чугуївській громаді, є постраждалі. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4449) обстріл (28414) Харків (5588)


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Сто балістичних ракет десь припадають пилом. Разом з F-16...
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11.11.2024 22:45 Відповісти
Для чого цей вкид?
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12.11.2024 01:03 Відповісти
Про відповідь хочеться почути. Бо про засоби розповідають, тобто вони є, а відповіді нема...
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12.11.2024 06:17 Відповісти
Эта власть в 2019 году пришла, чтобы сдать Украину и делает все, чтобы это произошло как на много быстрей.
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11.11.2024 22:58 Відповісти
Зате у нас є найвеличніший і сонцесяйний, надпотужний серед найпотужніших...
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11.11.2024 23:24 Відповісти
Слушна порада: коли на ранок страшне похмілля, нудить і треба виблювати, постав перед собою фото Ze і Ze-рмака і спробуй промовити хвалебну цим двом... Виблюєш навіть те, що не їв і не бив.
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11.11.2024 23:28 Відповісти
ГІБРИДНОЮ
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12.11.2024 00:46 Відповісти
За кордоном про відповідь не почуєш,треба їхати додому
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12.11.2024 10:33 Відповісти
 
 