Росіяни атакували Харків балістикою та гибрідною ракетою "Гром-1Е", - Терехов (оновлено)
Ввечері 11 листопада в Харкові пролунав вибух.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні - можливі повторні удари по місту", - написав він.
Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксоване у Холодногірському районі Харкова.
Пізніше Терехов написав, що росіяни вдарили по двох районах міста - Холодногірському та Новобаварському.
За його словами, удари по місту були завдані балістичною ракетою та гибрідною ракетою "Гром-1Е".
Наразі інформація про постраждалих не надходила.
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