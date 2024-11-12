Ракетний удар РФ по Харкову: 3 людини постраждали, пошкоджено будинки

Напередодні ввечері війська РФ завдали ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За уточненими даними правоохоронців, ворог о 22:00 вдарив по м. Харків ракетою С-300 (С-400).

Пошкоджено кілька житлових будинків.

Постраждалі внаслідок ворожого обстрілу

За даними ОВА, постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років і жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 11 листопада 2024 року росіяни атакували Харків балістикою та гибрідною ракетою "Гром-1Е".