Российский дрон попал в многоэтажку в Слободском районе Харькова: пострадал человек, есть повреждения

Войска РФ продолжают атаковать Харьков ударными дронами. В Слободском районе города зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще один удар вражеского БПЛА. Теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом. На данную минуту информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

По словам Терехова, все соответствующие службы выехали на место вражеского удара.

В свою очередь, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов информирует, что есть повреждения 11-этажного жилого дома.

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В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь.

Больше информации на эту минуту не известно.

Напомним, ранее сообщалось о прилете ударного вражеского БПЛА в Салтовском районе. Пострадали две женщины.