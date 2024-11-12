Российский дрон попал в многоэтажку в Слободском районе Харькова: пострадал человек, есть повреждения
Войска РФ продолжают атаковать Харьков ударными дронами. В Слободском районе города зафиксировано попадание в многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Еще один удар вражеского БПЛА. Теперь в Слободском районе попадание в многоквартирный жилой дом. На данную минуту информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
По словам Терехова, все соответствующие службы выехали на место вражеского удара.
В свою очередь, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов информирует, что есть повреждения 11-этажного жилого дома.
В результате удара БПЛА пострадала 60-летняя женщина, на месте оказывается медицинская помощь.
Больше информации на эту минуту не известно.
Напомним, ранее сообщалось о прилете ударного вражеского БПЛА в Салтовском районе. Пострадали две женщины.
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