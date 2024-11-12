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Новости Фото Война
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Рашисты нанесли удар по Харькову дроном новой разработки "Молния", - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Во вторник днем, 12 ноября, российские захватчики второй раз ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния-1", пострадала мирная жительница.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что 12 ноября ориентировочно в 15:35 вражеский беспилотник попал в одиннадцатиэтажный жилой дом в Слободском районе г. Харькова. 71-летняя женщина получила ранения.

Предварительно, для удара российская армия снова применила ударный БПЛА "Молния-1".

Прокуратура Харьковской области инициировала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Российский дрон попал в многоэтажку в Слободском районе Харькова: пострадал человек, есть повреждения

Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1

Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1
Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1
Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1
Обстріл Харкова 12 листопада: Ворог вдарив новим БПЛА Молнія-1

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беспилотник (3589) обстрел (27129) Харьков (7479)


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12.11.2024 19:32 Ответить
Блаженнійший Любомир Гузар був мудрим чоловіком і душпастирем.
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12.11.2024 19:44 Ответить
Ну да , і кучмівським лизож..пом , казав що учасники акції " Україна без Кучми " є екстремісти .
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12.11.2024 19:53 Ответить
Льоня, є таке древнє римське прислів'я : "Про мертвих або добре, або - нічого". Думаю, воно дуже доречне про Любомира Гузара. Ще напиши, що Андрей Шептицький - комуністичний пристосуванець.
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12.11.2024 21:27 Ответить
"...або нічого окрім правди"
якщо цитуєш, то не виглядай невігласом
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13.11.2024 08:03 Ответить
доказ можна...
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12.11.2024 22:09 Ответить
Это шота из говна и палок. Обманки для ППО?
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12.11.2024 21:04 Ответить
Дрон "Ґовнопалкія"
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13.11.2024 20:21 Ответить
 
 