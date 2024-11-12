Рашисты нанесли удар по Харькову дроном новой разработки "Молния", - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Во вторник днем, 12 ноября, российские захватчики второй раз ударили по Харькову новым ударным беспилотником "Молния-1", пострадала мирная жительница.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что 12 ноября ориентировочно в 15:35 вражеский беспилотник попал в одиннадцатиэтажный жилой дом в Слободском районе г. Харькова. 71-летняя женщина получила ранения.
Предварительно, для удара российская армия снова применила ударный БПЛА "Молния-1".
Прокуратура Харьковской области инициировала досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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