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Новости Война
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В Харькове - взрывы: Враг запустил КАБ

У Харкові пролунали вибухи 18 листопада

Днем 18 ноября в Харькове прогремели взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"В городе слышны взрывы: враг осуществил запуск КАБ в сторону города. Будьте осторожны!" - написал он.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщину", - уточнили в командовании Воздушных сил в 15:22.

Также по состоянию на 15:50 есть угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

Также читайте: Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Автор: 

обстрел (26891) Харьков (7448) КАБ (344)


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Да починайте вже у відповідь #башити по центру Білгорода,Воронежу та куди можна!!♧☆◆♣★♡♥
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18.11.2024 16:57 Ответить
 
 