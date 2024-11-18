В Харькове - взрывы: Враг запустил КАБ
Днем 18 ноября в Харькове прогремели взрывы.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"В городе слышны взрывы: враг осуществил запуск КАБ в сторону города. Будьте осторожны!" - написал он.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Харьковщину", - уточнили в командовании Воздушных сил в 15:22.
Также по состоянию на 15:50 есть угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
stanis nasvaiko
показать весь комментарий18.11.2024 16:57 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль