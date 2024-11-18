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Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Запуск КАБів російською авіацією

Утром 18 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на эту минуту неизвестно.

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Напомним, накануне российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на утро 18 ноября 11 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранены 68 человек.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.

Автор: 

Сумская область (2996) КАБ (344)


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Їм дозвіл непотрібен!
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18.11.2024 09:23 Ответить
Наш імбіцил,відосикі запускає і авімоделькі щоб у підмоскальщині п'ятому шибок вилетіло😩😬
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18.11.2024 11:00 Ответить
А деж поділась "зона безпеки " в Курській області ?
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18.11.2024 11:02 Ответить
 
 