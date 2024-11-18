Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы
Утром 18 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей на эту минуту неизвестно.
Напомним, накануне российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на утро 18 ноября 11 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранены 68 человек.
18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.
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Бандерівець
показать весь комментарий18.11.2024 09:23 Ответить Мне нравится 1
Alex K #531926
показать весь комментарий18.11.2024 11:00 Ответить Мне нравится 0
олексій петренко #550757
показать весь комментарий18.11.2024 11:02 Ответить Мне нравится 1
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