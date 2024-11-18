Рашисты запускают КАБы на Сумщину, - Воздушные силы

Утром 18 ноября 2024 года войска РФ запускают управляемые авиабомбы на территорию Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией на Сумщину", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей на эту минуту неизвестно.

Читайте также: Оккупанты из артиллерии обстреляли приграничье Сумщины: Погиб мужчина, повреждены дома и медучреждение. ФОТО

Напомним, накануне российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на утро 18 ноября 11 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранены 68 человек.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.