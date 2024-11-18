Удар по Сумам: количество погибших возросло до 11, пострадавших - 68

По состоянию на утро 18 ноября количество погибших в результате российской атаки по Сумам вечером 17 ноября увеличилось до 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

Количество погибших в Сумах в результате ракетной атаки РФ 17 ноября возросло до 11. Среди которых по состоянию на 22.40 было двое детей.

Раненых - до 68. Среди них десять детей. В палатку ГСЧС и Красного Креста обратились 105 человек.

Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.

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