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Удар по Сумам: количество погибших возросло до 11, пострадавших - 68

Удар РФ по будинку в Сумах 17 листопада

По состоянию на утро 18 ноября количество погибших в результате российской атаки по Сумам вечером 17 ноября увеличилось до 11.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщил и.о. городского головы Артем Кобзарь.

Количество погибших в Сумах в результате ракетной атаки РФ 17 ноября возросло до 11. Среди которых по состоянию на 22.40 было двое детей.

Раненых - до 68. Среди них десять детей. В палатку ГСЧС и Красного Креста обратились 105 человек.

Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура.

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обстрел (26928) Сумы (1073) жертвы (2059)


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просто жах....
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18.11.2024 07:58 Ответить
рашисти - уйобки!
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18.11.2024 08:07 Ответить
Злочина рашиська орда продовжує геноцид проти українського народу ,що б ви всі виздихали кацапські варвари.
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18.11.2024 08:15 Ответить
 
 