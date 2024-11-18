Россияне снова ударили по Сумам, в городе пропал свет, - ОВА

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли повторный ракетный удар по Сумам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

"Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", - пишут в ОВА.

Напомним, вечером 17 ноября армия РФ ударила по дому в Сумах 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы

Смотрите: Удар РФ по дому в Сумах: 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)