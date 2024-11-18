Россияне снова ударили по Сумам, в городе пропал свет, - ОВА
В ночь на 18 ноября российские войска нанесли повторный ракетный удар по Сумам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
"Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", - пишут в ОВА.
Напомним, вечером 17 ноября армия РФ ударила по дому в Сумах 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы
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після критики Шольца ...))
поки наші воіни не заспокоють цю мразоту назавжди 😡
Дозволили бити далекобійними ракетами ,
отож потрібно бити туди , звідки вони луплять по нас !!