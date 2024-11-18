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Россияне снова ударили по Сумам, в городе пропал свет, - ОВА

Удар РФ по будинку в Сумах 17 листопада

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли повторный ракетный удар по Сумам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

"Сегодня в 00.10 ночи враг нанес ракетный удар (вероятно баллистической ракетой) по критической инфраструктуре города Сумы. Сейчас исчез свет в городе. Аварийные службы работают. Последствия удара устанавливаются", - пишут в ОВА.

Напомним, вечером 17 ноября армия РФ ударила по дому в Сумах 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы

Смотрите: Удар РФ по дому в Сумах: 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы. ВИДЕО+ФОТО (обновлено)

Автор: 

обстрел (26928) ракеты (3556) Сумы (1073)


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Топ комментарии
+11
Пропоную перенести Офіс Президента на чолі з зеленським до Сум. Росіяни одразу перестануть обстрілювати Суми. Шкода сумчан.
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18.11.2024 01:59
+10
Щольц, дзвони ще! дзвонарі хєрові.
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18.11.2024 00:48
+6
І весь цей час шобла ліберальна у західних урядах гундосить про ескалацію, якщо ми вдаримо у відповідь їхніми ракетами. Тобто русня може безкарно вбивати наших людей, а нам дозволено лише спостерігати за цим.
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18.11.2024 00:57
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Щольц, дзвони ще! дзвонарі хєрові.
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18.11.2024 00:48 Ответить
На черзі Макрон.
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18.11.2024 00:53 Ответить
Макрон вже сказав, що не буде дзвонити.
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18.11.2024 01:01 Ответить
Макрон не посміє телефонувати ху@лу
після критики Шольца ...))
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18.11.2024 01:03 Ответить
До чого тут Шольц? І без нього росіяни кожен день атакуюють українців. Чи вам хочеться спровокувати злість на тих, хто допомагають?
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18.11.2024 01:17 Ответить
копець, і ти живеш у Німеччині і досі не доперла?: два різних суспільства, по різному вирощені. у німців суспільство побудоване на розмові і виясненні, чого амоку не вистачає. кацапи і ти - ще вирощені на нормі "одразу у морду". це як народна мудрість "ситий голоного не зрозуміє".
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18.11.2024 08:24 Ответить
Скальпами і Томагавками пора дзвонити
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18.11.2024 02:17 Ответить
І весь цей час шобла ліберальна у західних урядах гундосить про ескалацію, якщо ми вдаримо у відповідь їхніми ракетами. Тобто русня може безкарно вбивати наших людей, а нам дозволено лише спостерігати за цим.
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18.11.2024 00:57 Ответить
Кацапи не зупиняться до тих пір ,
поки наші воіни не заспокоють цю мразоту назавжди 😡
Дозволили бити далекобійними ракетами ,
отож потрібно бити туди , звідки вони луплять по нас !!
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18.11.2024 01:01 Ответить
на жаль бити будемо по цілям, по яким нам дозволять
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18.11.2024 01:31 Ответить
бити туди - це куди? Запуски здійснюються з авіаплатформ або з ПЧ.
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18.11.2024 01:40 Ответить
*** когда уже ответки пойдут??! Так чтобы у путина срака горела!
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18.11.2024 01:02 Ответить
Завтра можливо !!
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18.11.2024 01:04 Ответить
Дозвіл бити ракетами одержали. ЛУПІТЬ ПО ЧОМУ ПОПАДЕ, ЧОГО ЧЕКАЄТЕ? Від покусів в нафтобази, склади, аеродроми в них літаків, зброї і бензину менши не стало. Лупіть туди куди воно у нас б*ють.
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18.11.2024 01:05 Ответить
Ракет как бы ждем. Целых 5 штук.
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18.11.2024 01:09 Ответить
Вже є спростування, не було дозволу, це вигадка нью-йоркського видання, натомість реально знову є погрози московитів і істерика сина Тампа, як реакція на можливий дозвіл використання АТАКМСів.
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18.11.2024 01:41 Ответить
Моцква буде сидіти без світла і тепла. Західні ракети допоможуть
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18.11.2024 01:12 Ответить
не буде цього
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18.11.2024 01:32 Ответить
західні ракете не допоможуть, бо обмеження. А до москви від Шостки півтисячі км. Тому тільки свої. Тому у найближчий час москва буде сидіти і з світлом, і з теплом.
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18.11.2024 01:36 Ответить
Не знаю що сказати. Співчуття не дасть нічого. Перетворіть злість на окупантів росіян на дії.
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18.11.2024 01:13 Ответить
так.... без світла
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18.11.2024 01:19 Ответить
Було оголошення, що ми досягли паритету по виготовленню безпілотників, де ж їх паритетне використання, таке враження, що ще весною Україна вражала більше цілей на ворожій території, ніж зараз.
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18.11.2024 01:45 Ответить
Пропоную перенести Офіс Президента на чолі з зеленським до Сум. Росіяни одразу перестануть обстрілювати Суми. Шкода сумчан.
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18.11.2024 01:59 Ответить
Чому не до маскви?
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18.11.2024 03:39 Ответить
Папізже.
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18.11.2024 07:27 Ответить
Суми як Харків - малий час прильоту щоб реагувати з пво.
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18.11.2024 08:49 Ответить
ніззя про зелю писати. святоє.
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19.11.2024 13:07 Ответить
Не будет ударов по Москве балистикой - 100 процентов, максимум дроны до области долетят, украинская власть слишком боится гнева Трампа чтобы осуществлять такие эскалационные действия.....
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18.11.2024 12:50 Ответить
 
 