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18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура

У Сумах Дні жалоби

В Сумах 18 и 19 ноября объявлены Дни траура по погибшим в результате российского ракетного удара, нанесенного по городу в воскресенье, 17 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь.

"В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной громаде объявлены Дни траура 18 и 19 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

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Автор: 

Сумы (1073) траур (224)


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День жалоби під час війни... якось навіть дивно звучить. Начебто в Україні від кацапа-окупанта не гинуть більше сотні українців за добу...
Вважав раніше, що день жалоби для свідомого українця не припинявся принаймні з 24 лютого 2022 року...
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18.11.2024 09:59 Ответить
 
 