18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура

В Сумах 18 и 19 ноября объявлены Дни траура по погибшим в результате российского ракетного удара, нанесенного по городу в воскресенье, 17 ноября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь.

"В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной громаде объявлены Дни траура 18 и 19 ноября", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.

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