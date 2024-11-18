18 и 19 ноября в Сумах объявлены Днями траура
В Сумах 18 и 19 ноября объявлены Дни траура по погибшим в результате российского ракетного удара, нанесенного по городу в воскресенье, 17 ноября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил и. о. городского головы Артем Кобзарь.
"В знак скорби по погибшим в Сумской городской территориальной громаде объявлены Дни траура 18 и 19 ноября", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 ноября оккупанты нанесли ракетный удар по многоквартирному дому в Сумах. По состоянию на вечер 17 ноября 10 человек погибли, в том числе 2 ребенка, ранен 51 человек, среди которых 5 детей. Более 400 человек эвакуированы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вважав раніше, що день жалоби для свідомого українця не припинявся принаймні з 24 лютого 2022 року...