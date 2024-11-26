Благословив "приєднання" Херсону до РФ та втік до Криму: клірик УПЦ МП Олексій заочно засуджений до 15 років ув’язнення, - СБУ

Екснастоятель собору Херсонської єпархії УПЦ (МП) Олексій, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом під час окупації Херсону й нині переховується у Криму, заочно засуджений в Україні до 15 років ув'язнення.

Про це інформує пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Благословляв проведення "референдуму РФ" на Херсонщині

За даними слідства, після захоплення Херсона архімандрит пішов на співпрацю з окупантами й місцевим зрадником Володимиром Сальдо. Клірик регулярно запрошував зрадника у храм для прокремлівських виступів перед вірянами.

Також під час богослужінь священник благословляв проведення псевдореферендуму РФ щодо "приєднання" Херсонщини до складу Росії. Крім того, клірик особисто звертався до московського патріарха Кирила з проханням включити місцевий собор до парафії РПЦ.

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За підтримку рашизму зраднику передали захоплену нерухомість у центрі Херсону і запросили у Кремль для участі у "церемонії включення" тимчасово окупованих районів України до РФ.

Під час звільнення обласного центру клірик втік із російськими загарбниками спочатку на лівобережжя регіону, а потім до Криму.

Підозри зраднику

Проте суд в Україні визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення священника до відповідальності за вчинені злочини перед Україною.

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