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Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП на Житомирщині, який виправдовував ворога та нав’язував парафіянам проросійські погляди, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що встановило слідство?

За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував парафіянам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.

Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини рашистів - виправдовувалися.

"Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.

Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі "Фейсбук", - наголошують у СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виправдовував війну РФ проти України: СБУ повідомила про підозру архімандриту Володимиру чоловічого монастиря УПЦ МП у Києві. ФОТО (оновлено)

клірик УПЦ МП з Житомирщини
клірик УПЦ МП з Житомирщини

Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.

Підозра зраднику в рясі

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Також читайте: СБУ проводить обшуки у Свято-Введенському чоловічому монастирі УПЦ МП у Києві, - джерела. ФОТО

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Автор: 

СБУ (12812) УПЦ МП (1208) Житомирська область (1261)


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Топ коментарі
+10
Просто уявіть щоб на на роССії чи на окупованих територіях відкритого діяв батюшка ПЦУ не кажучи вже про нав'язування яких би там не було поглядів...
А ще більш нереалістично виглядало б вручення кацапами підозри замість катівні.
З такою толерастією нас просто знищать насміхаючись.
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13.11.2024 13:52
+9
Місце всіх попів москальської т.зв.церкви в буцигарні .

Це вони впарювали й продовжують впарювати манкуртам "рускій мір"
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13.11.2024 13:28
+6
Що може знищити Україну і українців ?
Толерантність !
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13.11.2024 14:19
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Місце всіх попів москальської т.зв.церкви в буцигарні .

Це вони впарювали й продовжують впарювати манкуртам "рускій мір"
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13.11.2024 13:28 Відповісти
Бувших не чіпати , на та вони й бувші
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13.11.2024 13:47 Відповісти
усіх цих кацапських фсб/кгб попів-3,14дерасів давно пора порозвішувати на гіляках, а ць фсб секту під назвою " упц мап-рпц" закрити і забути про це лайно !!!
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13.11.2024 13:30 Відповісти
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13.11.2024 13:31 Відповісти
Просто уявіть щоб на на роССії чи на окупованих територіях відкритого діяв батюшка ПЦУ не кажучи вже про нав'язування яких би там не було поглядів...
А ще більш нереалістично виглядало б вручення кацапами підозри замість катівні.
З такою толерастією нас просто знищать насміхаючись.
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13.11.2024 13:52 Відповісти
цього попа та його паству на розмінування території.
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13.11.2024 14:11 Відповісти
Що може знищити Україну і українців ?
Толерантність !
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13.11.2024 14:19 Відповісти
Тепер буде править в камері
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13.11.2024 14:51 Відповісти
А що з забороною московської церкви?Так з пафосом голосували-голосували-піарили і на пшик зійшло?Як всі починання зе?
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13.11.2024 14:53 Відповісти
Україні потрібна цивілізована католицька або протестантська релігія, а не це монгольське право-рабство.
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13.11.2024 15:09 Відповісти
Носяться з цими ФСБешники, як дурень списаною торбою.
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13.11.2024 15:15 Відповісти
 
 