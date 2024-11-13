Повідомлено про підозру клірику УПЦ МП на Житомирщині, який виправдовував ворога та нав’язував парафіянам проросійські погляди, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки зібрала доказову базу щодо антиукраїнської діяльності клірика Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Що встановило слідство?
За матеріалами справи, після початку повномасштабної війни фігурант нав’язував парафіянам проросійські погляди у своїх проповідях, а також поширював у соцмережах дописи, що виправдовують війну РФ проти України.
Серед іншого, на сторінках клірика російське вторгнення у нашу державу подавалося як "громадянський конфлікт", а воєнні злочини рашистів - виправдовувалися.
"Крім того, фігурант публічно ображав релігійні погляди вірян інших конфесій, а також закликав до підтримки РПЦ.
Як встановило розслідування, зловмисник фіксував свої антиукраїнські виступи на камеру, а потім розміщував відео на власній сторінці у мережі "Фейсбук", - наголошують у СБУ.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності клірика на користь країни-агресора.
Підозра зраднику в рясі
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Це вони впарювали й продовжують впарювати манкуртам "рускій мір"
А ще більш нереалістично виглядало б вручення кацапами підозри замість катівні.
З такою толерастією нас просто знищать насміхаючись.
Толерантність !