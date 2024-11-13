Сообщено о подозрении клирику УПЦ МП в Житомирской области, который оправдывал врага и навязывал прихожанам пророссийские взгляды, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу относительно антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну РФ против Украины.

Среди прочего, на страницах клирика российское вторжение в наше государство подавалось как "гражданский конфликт", а военные преступления рашистов - оправдывались.

"Кроме того, фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ.

Как установило расследование, злоумышленник фиксировал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на собственной странице в сети "Фейсбук", - отмечают в СБУ.

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Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Подозрение предателю в рясе

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.