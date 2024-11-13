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Сообщено о подозрении клирику УПЦ МП в Житомирской области, который оправдывал врага и навязывал прихожанам пророссийские взгляды, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности собрала доказательную базу относительно антиукраинской деятельности клирика Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП на Житомирщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что установило следствие?

По материалам дела, после начала полномасштабной войны фигурант навязывал прихожанам пророссийские взгляды в своих проповедях, а также распространял в соцсетях сообщения, оправдывающие войну РФ против Украины.

Среди прочего, на страницах клирика российское вторжение в наше государство подавалось как "гражданский конфликт", а военные преступления рашистов - оправдывались.

"Кроме того, фигурант публично оскорблял религиозные взгляды верующих других конфессий, а также призывал к поддержке РПЦ.

Как установило расследование, злоумышленник фиксировал свои антиукраинские выступления на камеру, а затем размещал видео на собственной странице в сети "Фейсбук", - отмечают в СБУ.

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клірик УПЦ МП з Житомирщини
клірик УПЦ МП з Житомирщини

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности клирика в пользу страны-агрессора.

Подозрение предателю в рясе

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по чч. 1, 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

СБУ (19901) УПЦ МП (1561) Житомирская область (1390)


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Топ комментарии
+10
Просто уявіть щоб на на роССії чи на окупованих територіях відкритого діяв батюшка ПЦУ не кажучи вже про нав'язування яких би там не було поглядів...
А ще більш нереалістично виглядало б вручення кацапами підозри замість катівні.
З такою толерастією нас просто знищать насміхаючись.
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13.11.2024 13:52
+9
Місце всіх попів москальської т.зв.церкви в буцигарні .

Це вони впарювали й продовжують впарювати манкуртам "рускій мір"
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13.11.2024 13:28
+6
Що може знищити Україну і українців ?
Толерантність !
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13.11.2024 14:19
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Правила форума Совет форумчан
Місце всіх попів москальської т.зв.церкви в буцигарні .

Це вони впарювали й продовжують впарювати манкуртам "рускій мір"
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13.11.2024 13:28 Ответить
Бувших не чіпати , на та вони й бувші
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13.11.2024 13:47 Ответить
усіх цих кацапських фсб/кгб попів-3,14дерасів давно пора порозвішувати на гіляках, а ць фсб секту під назвою " упц мап-рпц" закрити і забути про це лайно !!!
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13.11.2024 13:30 Ответить
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13.11.2024 13:31 Ответить
Просто уявіть щоб на на роССії чи на окупованих територіях відкритого діяв батюшка ПЦУ не кажучи вже про нав'язування яких би там не було поглядів...
А ще більш нереалістично виглядало б вручення кацапами підозри замість катівні.
З такою толерастією нас просто знищать насміхаючись.
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13.11.2024 13:52 Ответить
цього попа та його паству на розмінування території.
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13.11.2024 14:11 Ответить
Що може знищити Україну і українців ?
Толерантність !
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13.11.2024 14:19 Ответить
Тепер буде править в камері
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13.11.2024 14:51 Ответить
А що з забороною московської церкви?Так з пафосом голосували-голосували-піарили і на пшик зійшло?Як всі починання зе?
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13.11.2024 14:53 Ответить
Україні потрібна цивілізована католицька або протестантська релігія, а не це монгольське право-рабство.
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13.11.2024 15:09 Ответить
Носяться з цими ФСБешники, як дурень списаною торбою.
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13.11.2024 15:15 Ответить
 
 