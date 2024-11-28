Задержаны 8 человек, пытавшихся сорвать мобилизацию: один из фигурантов напал с ножом на должностных лиц ТЦК в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Разоблачены еще восемь провокаторов, которые работали на срыв мобилизации в Украине. Фигуранты призывали военнообязанных уклоняться от призыва и распространяли фейковые сообщения об украинских военных.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, провокаторы разоблачены в столице, на Полтавщине, Черкасской области и в Ровно.
Киев
Как отмечается, житель столицы с ножом напал на представителей ТЦК во время вручения повестки призывнику. По результатам оперативного реагирования военных и полиции злоумышленник своевременно задержан.
Также задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграмм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы.
Полтавская область
Подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК.
Черкасская область
Разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.
Ровно
Подозрение получила владелица закрытой группы в Вайбере, которая ежедневно "постила" геолокации украинских военнослужащих, в частности представителей ТЦК.
Как отмечается, по всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
- ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).
В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.
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То що на Україну напала ваша орда, не сказали писати?
Можна навіть пройти швидке ВЛК, не потрібно ні черг, ні запису, ні чекати.
Видав голова комісії постанову в розшук крадія, приїхали скрутили, на комісію і в лагерь на тренування переносити каміння на великі відстані.
А то починають - постанову суду на затримання. потім суд, запобіжний захід, потім застава, потім слідство два роки поки не закриють справу.