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Задержаны 8 человек, пытавшихся сорвать мобилизацию: один из фигурантов напал с ножом на должностных лиц ТЦК в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачены еще восемь провокаторов, которые работали на срыв мобилизации в Украине. Фигуранты призывали военнообязанных уклоняться от призыва и распространяли фейковые сообщения об украинских военных.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, провокаторы разоблачены в столице, на Полтавщине, Черкасской области и в Ровно.

Киев

Как отмечается, житель столицы с ножом напал на представителей ТЦК во время вручения повестки призывнику. По результатам оперативного реагирования военных и полиции злоумышленник своевременно задержан.

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Также задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграмм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы.

Затримано 8 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

Полтавская область

Подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК.

Черкасская область

Разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.

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Затримано 8 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

Ровно

Подозрение получила владелица закрытой группы в Вайбере, которая ежедневно "постила" геолокации украинских военнослужащих, в частности представителей ТЦК.

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Как отмечается, по всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);
  • ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).

Затримано 8 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію
Затримано 8 осіб, які намагалися зірвати мобілізацію

В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

Автор: 

провокация (1459) СБУ (19851) мобилизация (2735) ТЦК (517)


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Топ комментарии
+18
Звичайно можна оголосити всіх російським іпсо. Але всі іпсо приживаються тільки якщо є реальна проблема у суспільстві. Якщо немає проблем ніякі іпсо не спрацюють.
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28.11.2024 13:51
+11
А хіба публікація локацій ТЦК не допомогає мобілізації? Кожен знає куди йому йти щоб отримати повістку, або поїхати у військомат.
Можна навіть пройти швидке ВЛК, не потрібно ні черг, ні запису, ні чекати.
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28.11.2024 14:13
+8
Того що з ножем - на місці до стіни ставити потрібно.
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28.11.2024 13:57
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Звичайно можна оголосити всіх російським іпсо. Але всі іпсо приживаються тільки якщо є реальна проблема у суспільстві. Якщо немає проблем ніякі іпсо не спрацюють.
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28.11.2024 13:51 Ответить
Легше всі проблеми називити іпсо, ніж працювти так, щоб проблем не було або нормально їх вирішувати.
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28.11.2024 14:32 Ответить
Про які "проблеми в суспільстаі" вам сказно було написати?
То що на Україну напала ваша орда, не сказали писати?
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28.11.2024 14:43 Ответить
І не менше. Підуть суки на обмін.
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28.11.2024 13:52 Ответить
Задовбаво вже то ІПСО.В нас всі вмотивовані.
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28.11.2024 13:54 Ответить
Ми не рашка де за грощі воюють а не за Батьківщину мати.
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28.11.2024 13:55 Ответить
Краще на перегній.
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28.11.2024 13:56 Ответить
Того що з ножем - на місці до стіни ставити потрібно.
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28.11.2024 13:57 Ответить
якщо документи в порядку, то ніхто нікого не затримує. А якщо є підстави для затримання, то їх затримують - такий закон. А якщо свиня думає, що можна на закон класти хєр, поводити себе як гамно, перешкоджати законним діям ТЦК і поліції то виникають абсолютно законні пілстави на затримання.
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28.11.2024 15:11 Ответить
А хіба публікація локацій ТЦК не допомогає мобілізації? Кожен знає куди йому йти щоб отримати повістку, або поїхати у військомат.
Можна навіть пройти швидке ВЛК, не потрібно ні черг, ні запису, ні чекати.
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28.11.2024 14:13 Ответить
Треба змусити нато ввести війська. Будапештські ухилянти мають повернути крим.
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28.11.2024 14:37 Ответить
Давно пора. Не бажаєте воювати - так хош не заважайте та не зраджуйте... Ждуни!
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28.11.2024 14:37 Ответить
Кацапе, тих у кого все добре з документами та законом, ніхто не круте
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28.11.2024 15:50 Ответить
А якщо не добре, макака ти макшанська?
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28.11.2024 16:04 Ответить
По закону, як ти цап тут розпинаєшся, тцк має право посмоктати , якщо військовозобов' язаний дасть на це згоду.
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28.11.2024 16:39 Ответить
"Підозру отримав адвокат, який перешкоджав роботі ТЦК" - це взагалі шедевр. чим він перешкоджав? закони цитував?
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28.11.2024 15:21 Ответить
В нас якась цікава вибірковість. Чому немає організації типу ТЦК для корупціонерів?
Видав голова комісії постанову в розшук крадія, приїхали скрутили, на комісію і в лагерь на тренування переносити каміння на великі відстані.
А то починають - постанову суду на затримання. потім суд, запобіжний захід, потім застава, потім слідство два роки поки не закриють справу.
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28.11.2024 15:23 Ответить
 
 