Задержаны 8 человек, пытавшихся сорвать мобилизацию: один из фигурантов напал с ножом на должностных лиц ТЦК в Киеве, - СБУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Разоблачены еще восемь провокаторов, которые работали на срыв мобилизации в Украине. Фигуранты призывали военнообязанных уклоняться от призыва и распространяли фейковые сообщения об украинских военных.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, провокаторы разоблачены в столице, на Полтавщине, Черкасской области и в Ровно.

Киев

Как отмечается, житель столицы с ножом напал на представителей ТЦК во время вручения повестки призывнику. По результатам оперативного реагирования военных и полиции злоумышленник своевременно задержан.

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Также задержаны еще трое администраторов и корреспондентов телеграмм-каналов и вайбер-групп, которые публиковали геолокации ТЦК и полиции в Печерском, Днепровском и Соломенском районах столицы.

Полтавская область

Подозрение получил адвокат, который препятствовал работе ТЦК.

Черкасская область

Разоблачены два администратора анонимных групп в мессенджерах, которые "сливали" в интернет координаты мобильных блокпостов на территории региона.

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Ровно

Подозрение получила владелица закрытой группы в Вайбере, которая ежедневно "постила" геолокации украинских военнослужащих, в частности представителей ТЦК.

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Как отмечается, по всем разоблаченным фактам следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период);

ч. 1 ст. 129 (угроза убийством).





В СБУ добавили, что злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.