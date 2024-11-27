На Виннитчине 57-летний мужчина ударил ножом работника ТЦК: пострадавший в реанимации

25 ноября в территориальном центре комплектования и социальной поддержки поселка Тростянец Винницкой области 57-летний военнообязанный мужчина пришел в центр по повестке. Он напал на сержанта, нанеся ему удар ножом в область правой ключицы.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации сообщил Гайсинский РТЦК и СП.

Что известно о нападении?

В РТЦК изменили настоящие имена участников события с целью неразглашения персональных данных.

"Случай, произошедший 25 ноября 2024 года во втором отделе Гайсинского РТЦК и СП (поселок Тростянец) - вопиющий. Невольно спрашиваешь себя: кому нужна победа - не нам ли всем? 57 лет - столько военнообязанному Николаю Р., который пришел сегодня по повестке во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП... Однако почему-то военнообязанный Николай Р. убежден, что именно для него враг - это человек, который... был мобилизован еще в декабре 2022-го", - говорится в сообщении.

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Военный, на которого напали, - 53-летний сержант.

"Тот, кто в 2022 году призван на военную службу по мобилизации в воинскую часть А4712, где неоднократно выполнял боевые задачи, и только в июле 2023 года по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП", - рассказали в ТЦК и СП.

Пострадавший мужчина имеет 75-летнюю мать, жену и двух дочерей.

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57-летний мужчина объяснил свой поступок

"Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась... покушением на убийство. Сержант Г. оказался в реанимации, потому что получил удар ножом в область правой ключицы от своего земляка, военнообязанного Николая Р., покой и благосостояние которого воин защищал с 2022 года, не жалея ни своей жизни, ни здоровья и прилагая все силы для того, чтобы война не дошла до родного края.

Покушение на убийство, поврежденная артерия, кровотечение, реанимация... "Потому что он хотел отправить меня на войну!" - такими словами 57-летний военнообязанный Николай Р. объяснил свой поступок... Такая бы ярость должна была быть направлена на врага, но, к сожалению, Николай Р. решил другим способом и теперь попадет за решетку", - отметили в пресс-службе Гайсинского РТЦК и СП.

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