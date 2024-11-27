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На Виннитчине 57-летний мужчина ударил ножом работника ТЦК: пострадавший в реанимации

У ТЦК на Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем сержанта

25 ноября в территориальном центре комплектования и социальной поддержки поселка Тростянец Винницкой области 57-летний военнообязанный мужчина пришел в центр по повестке. Он напал на сержанта, нанеся ему удар ножом в область правой ключицы.

Как передает Цензор.НЕТ, о ситуации сообщил Гайсинский РТЦК и СП.

Что известно о нападении?

В РТЦК изменили настоящие имена участников события с целью неразглашения персональных данных.

"Случай, произошедший 25 ноября 2024 года во втором отделе Гайсинского РТЦК и СП (поселок Тростянец) - вопиющий. Невольно спрашиваешь себя: кому нужна победа - не нам ли всем? 57 лет - столько военнообязанному Николаю Р., который пришел сегодня по повестке во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП... Однако почему-то военнообязанный Николай Р. убежден, что именно для него враг - это человек, который... был мобилизован еще в декабре 2022-го", - говорится в сообщении.

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Военный, на которого напали, - 53-летний сержант.

"Тот, кто в 2022 году призван на военную службу по мобилизации в воинскую часть А4712, где неоднократно выполнял боевые задачи, и только в июле 2023 года по состоянию здоровья был переведен для дальнейшего прохождения службы во второй отдел Гайсинского РТЦК и СП", - рассказали в ТЦК и СП.

Пострадавший мужчина имеет 75-летнюю мать, жену и двух дочерей.

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57-летний мужчина объяснил свой поступок

"Обычная плановая работа с военнообязанными обернулась... покушением на убийство. Сержант Г. оказался в реанимации, потому что получил удар ножом в область правой ключицы от своего земляка, военнообязанного Николая Р., покой и благосостояние которого воин защищал с 2022 года, не жалея ни своей жизни, ни здоровья и прилагая все силы для того, чтобы война не дошла до родного края.

Покушение на убийство, поврежденная артерия, кровотечение, реанимация... "Потому что он хотел отправить меня на войну!" - такими словами 57-летний военнообязанный Николай Р. объяснил свой поступок... Такая бы ярость должна была быть направлена на врага, но, к сожалению, Николай Р. решил другим способом и теперь попадет за решетку", - отметили в пресс-службе Гайсинского РТЦК и СП.

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На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем працівника ТЦК
На Вінниччині 57-річний чоловік вдарив ножем працівника ТЦК

Автор: 

Винницкая область (1032) нападение (2208) ТЦК (525) Тростянец (1)


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Топ комментарии
+26
Мого знайомого в 57 років витягли з машини а трасі Київ-Полтава. Відправили на війну. За два тижні на війні він загинув. А чи могло бути інакше враховуючи його стан здоровя? Ні! Не могло. Він це усвідомлював і з усіма попрощався. Але тепер в Пенсійному Фонді стало трошки більше грошей на космічні пенсії держслужбовцям...
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27.11.2024 15:43
+24
Забагато писанини і патосу і 0 інформації...
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27.11.2024 15:25
+23
так це працює в дві сторони. тцкашнік краще від ножа помре, ніж піде захищать Батьківщину
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27.11.2024 15:32
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Федір Сидоренко перешкоджає мобілізації, працює на ворога, значить він ворог України або кремлівський бот.
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27.11.2024 17:41 Ответить
Ігор Смотренко наводить кацапські ракети на нашу армію і заводи, значить він ворог України або кремлівський бот.
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27.11.2024 17:46 Ответить
Твій зелений блазень убив сотні тисяч маріупольців та інших цивільних, коли здав їх рашистам. Чого не закликаєш його розстріляти чи єто другоє?
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27.11.2024 17:42 Ответить
Мого знайомого в 57 років витягли з машини а трасі Київ-Полтава. Відправили на війну. За два тижні на війні він загинув. А чи могло бути інакше враховуючи його стан здоровя? Ні! Не могло. Він це усвідомлював і з усіма попрощався. Але тепер в Пенсійному Фонді стало трошки більше грошей на космічні пенсії держслужбовцям...
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27.11.2024 15:43 Ответить
Воно для того й робиться! Утилізація бідних пенсіонерів в угоду пенсіонерам багатим!
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27.11.2024 15:46 Ответить
Найбільша пенсія в Україні 390 000 гривень на місяць. Найменша 2300... Різниця майже в 170 разів! Оце побудували "державу"...
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27.11.2024 15:49 Ответить
Підвищення офіційних доходів професійних корупціонерів у десятки-сотні разів розпочалося після 2014 року коли владу в державі шахрайством захопили поплічника януковіча, скориставшись революцією
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27.11.2024 17:50 Ответить
Жодному слову від цієї влади не вірю, ЖОДНОМУ!!!...
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27.11.2024 15:47 Ответить
Ща ухилянти почнуть свої версії видвигати та квоктати чому вони не хочуть йти Україну захищати...
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27.11.2024 15:51 Ответить
Ухилянти це ті, хто зі зброєю, але в тилу сидять, та дідів 57-річних ловлять!
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27.11.2024 15:54 Ответить
Якби мені було 57 то я б вже давно був там, ще з 2014-го...
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27.11.2024 16:03 Ответить
У нас чоловіки в середньому живуть 62 роки. Якщо працюють в шахті то 36, на будівництві 41. Середній вік смерті наркомана у нас взагалі 28 років. Можливо вам пощастило бути "щасливим і здоровим" як кінь в 57. Але ж не всім так везе...
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27.11.2024 19:37 Ответить
Мені, на жаль, вже 67... Якби не хвороба та вік то вже б давно був на фронті.
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27.11.2024 19:56 Ответить
Не говори багато, йди вже.
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27.11.2024 19:59 Ответить
Куди?
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27.11.2024 20:01 Ответить
моєму батьку 72 , він також на дивані герой))))
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28.11.2024 08:43 Ответить
А у мене товариш, йому 70. Ще працює зв'язківцем. Лазить по комунікаційним колодязям, горищам, ще й за кермом по місту ганяє, палить одну за одною, ще по вихідним і сто грамів п'є. Так, що кожному своє. Як Бог дасть...
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28.11.2024 08:50 Ответить
Вік це умовна цифра. Насправді мова про стан здоровя. Можна бути старим і немічним уже в 30... Мій дід, наприклад, видав останню монографію з теоретичної механіки в 98 років, але на пенсію пішов в 61 рік, але нічого важчого за олівець і вудку на пенсій в руках не тримав...
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27.11.2024 20:15 Ответить
Не скажи... Одне діло олівець тримати і мізками думати, а інше бути в окопі в жару та холод під дощем, спати на чому прийдеться, фізичні та моральні навантаження. Я до 60 років не знав де гора де низ, а потім став помічати, що вже не те... А пройшло ще три роки інсультик завітав, потім цукорок і пішло поїхало. Зараз печені яблучка та дієта...
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27.11.2024 20:28 Ответить
То вмри придурок
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28.11.2024 08:30 Ответить
Кому жити, а кому вмерти це не тобі чи мені вирішувати. Вчора один воїн правильно сказав. За Україну не треба вмирати, за Україну треба кацапів вбивати.
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28.11.2024 08:42 Ответить
ну видвигай свою версію, чекаємо
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27.11.2024 15:54 Ответить
О! Вже три гниди відгукнулось.
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27.11.2024 16:01 Ответить
Я так розумію ти неарищивного віку і просто балаболиш 🥱 всі герої поки їх це не чіпляє
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27.11.2024 18:01 Ответить
Якого якого віку?
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27.11.2024 19:02 Ответить
Не призовного
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27.11.2024 19:24 Ответить
Проте чомусь військовозобов'язаний Микола Р. переконаний, що саме для нього ворог - це людина, яка… була мобілізована ще в грудні 2022-го"

Ох уж эти манипуляции.
Микола вирiшив что для него ворог - это военнослужащий, который вместо борьбы с врагом, выбрал борьбу с гражданским населением.

Бедняжечка, робив що мiг.

Мог бы - чинить машины, пацанам на купянском направлении сейчас пипец как нужно, внедорожники для эвакуации раненых у них по сути разовые, после каждой вылазки радиатор пробит, шины спущены, итд, кто там короче знает.

Мог бы - клеить на дроны аккумуляторы и тротил с шрапнелью.

Мог бы - хавчик в располаге готовить.

Но нет, испугался, там ведь и убить могут, а однострой снимать ой как не хочется.
Кто вообще в здравом уме дал повестку пятидесятисемилетнему?

Единственный вопрос который меня интересует - ТЦК вбивает клин между военными и гражданскими по глупости, или это такой план Зе?
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27.11.2024 15:59 Ответить
Згідно закону військовозобов'язаним чоловік перестає бути у 60. Але в 57 штурмовиком його усе одно жоден комбат не візьме. Десь по обслуговуванню-може й згодився би.
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27.11.2024 16:05 Ответить
Конечно план - это продолжение полета в Оман, разминирования Чонгара, шашлыков в мае и т. д.
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27.11.2024 17:46 Ответить
сцикливий дегенерат
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27.11.2024 16:02 Ответить
Ну, в представників ТЦК мають же бути бодікамери, згідно з законом. Як й камери в самому ТЦК... То ж ТЦК мало б надати відео, а не байопіки тут розповідати....
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27.11.2024 16:03 Ответить
Той чувак ніж в ТЦК ніс, щоб там ковбасу порізати? Чи він без ножика з хати не виходить?
Ну да, ну да.
Знав куди йшов. Знав - за чим.
Хай тепер на нарах сидить.
Ідіот.
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27.11.2024 16:04 Ответить
Он Федір зверху переконує, що ножа треба з собою усюди носити.
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27.11.2024 16:11 Ответить
ну точно брехло ти звичайне. я ніколи і нікому не говорив, що треба ножа з собою носити, тим більше не переконував. ну брехунів я бачу за кілометр.
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27.11.2024 16:21 Ответить
Я брехло ? А хіба це не ти вище писав-"я завжди ходжу з ножем. і в тцк і в поліцію ходжу з ножем, і в супермаркет. якщо будуть нападати, то буду захищатись. це якраз так і працює." ? Хіба ж це ти виставляєш не як приклад, тому що саме так, по-твоєму це і "працює" ? Будеш розповідати що ти не закликав нікого ножа з собою тягати і через це я брехло ? Дурню ляпнув, а тепер викручуєшся.
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27.11.2024 16:35 Ответить
і кого я призиваю робити так само? тебе? ти що тепер з ножем будеш ходити?
так, ти брехло. а я просто сказав, як я роблю.
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27.11.2024 16:39 Ответить
Ну звісно ж ти не закликав, тому що за носіння холодної зброї передбачена стаття у кримінальному кодексі, і ти про це розумієш. І про свій ножик через це ти розкажеш, що то звичаний туристичний, ним навіть ковбасу на природі складно розрізати. А для захисту-ну то ж таке, то ж ти так вважаєш що підійде. Так ?
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27.11.2024 16:49 Ответить
я вже зрозумів, що ти клоун і брехло, не пиши мені.
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27.11.2024 16:56 Ответить
Злився ? Ну, нічого дивного.
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27.11.2024 19:01 Ответить
я завжди хожу зі складним ножем. і в тцк теж з ним ходив. і якби ламали - теж би використав. не буде мене якесь чмо гнобити
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27.11.2024 16:56 Ответить
Це не я.
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27.11.2024 16:11 Ответить
Потенційний вбивця завжди знайде привід для свого злочину. Особливо той, хто смертельно боїться подохнути сам.
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27.11.2024 16:15 Ответить
Авторка виставляє тцкашніка як героя, прям відбілює !!! Підари вони і всі це знають. Ну дадуть мужику 3 роки і двері тюрми відчиняться, а кришка труни вже ніколи.
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27.11.2024 16:20 Ответить
Якось слабенько дерьмаковські боти відпрацьовують в коментарях, хоча й загнали сюди самих кончених. Мабуть знов замість нової методички весь бюджет на кокс для найвеличнішого пішов.
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27.11.2024 16:25 Ответить
мутний тут це ти. хочеш воювати - іди воюй
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27.11.2024 16:57 Ответить
Микола р. покидьок , його місце за гратами , та усі ,хто його підтримали забувають ,що нашу державу треба боронити.
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27.11.2024 17:08 Ответить
Я так поняв ти з Німеччини про це пам'ятаєш ?)
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27.11.2024 18:06 Ответить
Вашу державу?
Німеччину?
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27.11.2024 20:32 Ответить
Одностороння пропаганда зі сторони махрових злочинців з тцк, які два роки вбивають, катують мобілізованих і не несуть за це жодної відповідальності не викликає довіри.
99% вірогідності, що це була необхідна самооборона від групового нападу на мобілізованого чоловіка згідно ч. 5 ст. 36 ККУ, за що не настає кримінальна відповідальність.
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27.11.2024 18:08 Ответить
Жахливий випадок, хотілося би почути справжню причину такого вчинку, тому що маю власний досвід спілкування коли в мене вибили з рук телефона яким Я ні знімав не спілкувався по ньому а просто тримав у руці.
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27.11.2024 18:42 Ответить
Та щось тут не те , пішов оновити даній і пернув мессером )))) тупа вонюча влада. Покидьки зелені. Вас всіх на гиляку !
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28.11.2024 08:26 Ответить
ВИ ГОВОРИТИ НАВЧИТИСЯ А ПОТІМ З ЛЮДЬМИ СПІЛКУЙТЕСЯ !)
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28.11.2024 13:50 Ответить
ВИНЕН ТОЙ ХТО ТОГО ПРАЦІВНИКА ТЦК ПОСТАВИВ !!!
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28.11.2024 13:54 Ответить
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