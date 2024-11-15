В Хусте на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК и бросил дымовую шашку. ВИДЕО
На Закарпатье бывший военный 14 ноября устроил стрельбу вблизи Хустского ТЦК из-за того, что его не мобилизуют. В результате его действий никто не пострадал, на мужчину составили админпротокол.
Как информирует Цензор.НЕТ, в комментарии Укрінформу сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.
"Это местный житель, военный, он осуществлял выстрелы из стартового шумового пистолета возле здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)", - сообщила она.
Дан добавила, что ни один человек в результате действий мужчины не пострадал, угроз он также никому не высказывал.
По информации Суспільного из источников в правоохранительных органах, задержанный - бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Источники говорят, что "мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать".
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В принципі Бутусов те саме каже, що людей достатньо.
Тому не уявляю що таке потрібно мати, щоб не хотіли брати.
Ну думаю, шансів у тебе не багато...
Потім зустрічаю його в Приватбанку, він відкриває картки для себе і дружини щоб отримувати зарплату. На руках якась довідка з ТЦК для відкриття цих рахунків. Каже: їду в учебку.
Я був у шоці. Хвора людина. Видно не озброєним оком. Чи інсульт був, чи щось вроджене. Але є дружина. На ВЛК нічого не побачили - здоровий.
Через кілька місяців побачив його на базарі, тобто до армії його не взяли.