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В Хусте на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК и бросил дымовую шашку. ВИДЕО

На Закарпатье бывший военный 14 ноября устроил стрельбу вблизи Хустского ТЦК из-за того, что его не мобилизуют. В результате его действий никто не пострадал, на мужчину составили админпротокол.

Как информирует Цензор.НЕТ, в комментарии Укрінформу сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

"Это местный житель, военный, он осуществлял выстрелы из стартового шумового пистолета возле здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)", - сообщила она.

Дан добавила, что ни один человек в результате действий мужчины не пострадал, угроз он также никому не высказывал.

По информации Суспільного из источников в правоохранительных органах, задержанный - бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Источники говорят, что "мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать".

Читайте также: В настоящее время невозможно расформировать или сократить ТЦК. Это повлияет на эффективность мобилизации, - "слуга народа" Федиенко

Автор: 

стрельба (3249) ТЦК (515) Закарпатская область (2578)


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Топ комментарии
+15
колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують
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15.11.2024 14:02
+11
А ТЦК зчасто робить назло. Бажаєш служити - не мобілізовують. Не бажаєш- мобілізовують. Так зелена влада робить ЗСУ малоефективним. Мабуть навмисно. Їм не треба вмотивовані солдати.
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15.11.2024 14:06
+7
Ламає систему - всі в шоці
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15.11.2024 14:02
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колишній військовий 14 листопада зчинив стрілянину поблизу Хустського ТЦК через те, що його не мобілізовують
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15.11.2024 14:02 Ответить
Ну якщо добровольців не беруть, значить все ок з особовим складом. не треба тут *******, що людей не вистачає.

В принципі Бутусов те саме каже, що людей достатньо.
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15.11.2024 14:02 Ответить
Скоріш за все має захворювання або травму, яка дозволяє списатись в будь-який момент
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15.11.2024 14:06 Ответить
скоріш за все з нього не вийде витребувати хабар.
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15.11.2024 14:07 Ответить
Ну якщо без стьобу і гумору - може у нього захворювання. У мене побратима з виразкою шлунку не беруть, хоча він просився. Просто нормальні лікарі і нормальні люди в ТЦК в тому
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15.11.2024 14:10 Ответить
такі випадки - рідкість зараз.
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15.11.2024 14:11 Ответить
Та зрозуміло... Я про те, що може і таке бути
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15.11.2024 14:12 Ответить
Тому і не взяли, мабуть, що він сам просився. А коли примусово мобілізують і є виразка шлунку, то все рівно мобілізують. В ЗСУ імені Сирського наразі не потрібні мотивовані бійці. Вони зразу тебе привчають, що по твоєму не буде. Буде навпаки. Що ти гвинтік зеленої системи.
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15.11.2024 17:35 Ответить
Ламає систему - всі в шоці
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15.11.2024 14:02 Ответить
Не хочуть мобілізувати. Выглядит здоровым, чем он хуже туберкулезников и больных спидом.
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15.11.2024 14:04 Ответить
А якщо людина психічно нездорова? Захворювання бувають різні.
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15.11.2024 14:15 Ответить
А ТЦК зчасто робить назло. Бажаєш служити - не мобілізовують. Не бажаєш- мобілізовують. Так зелена влада робить ЗСУ малоефективним. Мабуть навмисно. Їм не треба вмотивовані солдати.
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15.11.2024 14:06 Ответить
Ти маєш власний такий досвід,чи тільки щоб "лайна на вентилятор накидати" ?
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16.11.2024 10:50 Ответить
У мене дуже багато знайомих на початку 2022 стояли черги в ТЦК, але їх відправили додому.
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16.11.2024 15:33 Ответить
Висновок-на фронті не потрібні мотивовані та досвідчені військові, бо складніше буде ''сирку'' здавати території України.
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15.11.2024 14:07 Ответить
Ну, не відомо яке у нього захворювання. Може там з психікою проблеми, тому і не дозволяють, від гріха подалі
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15.11.2024 14:31 Ответить
Не знаю діагнозу, але в моєму місті не так давно мобілізували чоловіка, котрий був на обліку в психіатра і не міг отримати через це водійське посвідчення. Висновок - придатний.
Тому не уявляю що таке потрібно мати, щоб не хотіли брати.
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15.11.2024 15:12 Ответить
В карти програвся от і ісполняє
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15.11.2024 14:35 Ответить
У 2022 році проходив ВЛК та познайомився у чергах в ТЦК з хлопцем, який прийшов добровольцем, але було видно, що в нього якісь розлади з головою. Я не спец у цих питаннях, але було видно. Розмовляв з тормозами, погляд дивний. Роботи в нього не було, вирішив в армію піти.
Ну думаю, шансів у тебе не багато...
Потім зустрічаю його в Приватбанку, він відкриває картки для себе і дружини щоб отримувати зарплату. На руках якась довідка з ТЦК для відкриття цих рахунків. Каже: їду в учебку.
Я був у шоці. Хвора людина. Видно не озброєним оком. Чи інсульт був, чи щось вроджене. Але є дружина. На ВЛК нічого не побачили - здоровий.
Через кілька місяців побачив його на базарі, тобто до армії його не взяли.
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15.11.2024 20:56 Ответить
 
 