В Хусте на Закарпатье мужчина устроил стрельбу возле ТЦК и бросил дымовую шашку. ВИДЕО

На Закарпатье бывший военный 14 ноября устроил стрельбу вблизи Хустского ТЦК из-за того, что его не мобилизуют. В результате его действий никто не пострадал, на мужчину составили админпротокол.

Как информирует Цензор.НЕТ, в комментарии Укрінформу сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Анна Дан.

"Это местный житель, военный, он осуществлял выстрелы из стартового шумового пистолета возле здания ТЦК. На место стрельбы вызвали наряд полиции, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство)", - сообщила она.

Дан добавила, что ни один человек в результате действий мужчины не пострадал, угроз он также никому не высказывал.

По информации Суспільного из источников в правоохранительных органах, задержанный - бывший военный, который уволился из ВСУ по состоянию здоровья. Источники говорят, что "мужчина стрелял, потому что разозлился, что его не хотят мобилизовать".

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