В настоящее время невозможно расформировать или сократить ТЦК. Это повлияет на эффективность мобилизации, - "слуга народа" Федиенко

Сейчас расформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки невозможно, а такая идея, которую предложили в Раде, является "популизмом".

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК, - это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. На это есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, которые имеют или ранения или ограничения физические. К тому же когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации", - считает он.

По словам Федиенко, "больше надо популяризировать историю, которая связана с рекрутингом, но делать это так, чтобы рекрутинг работал гарантированно".

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"То есть, когда военнообязанный через модель рекрутинга идет в военное формирование, в воинскую часть, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное слаживание. - Ред.) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть", - говорит нардеп.

Он добавляет, что это "нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга".

"Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВВК или они заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВВК", - говорит Федиенко.

Нардеп "Слуги народа" считает, что таким образом постепенно эффективность набора военнообязанных перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.

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Напомним, ранее председатель ВСК и нардеп Юлия Яцык предложила расформировать ТЦК и СП, а вместо них создать рекрутинговые центры.