В настоящее время невозможно расформировать или сократить ТЦК. Это повлияет на эффективность мобилизации, - "слуга народа" Федиенко
Сейчас расформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки невозможно, а такая идея, которую предложили в Раде, является "популизмом".
Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК, - это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. На это есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, которые имеют или ранения или ограничения физические. К тому же когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации", - считает он.
По словам Федиенко, "больше надо популяризировать историю, которая связана с рекрутингом, но делать это так, чтобы рекрутинг работал гарантированно".
"То есть, когда военнообязанный через модель рекрутинга идет в военное формирование, в воинскую часть, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное слаживание. - Ред.) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть", - говорит нардеп.
Он добавляет, что это "нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга".
"Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВВК или они заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВВК", - говорит Федиенко.
Нардеп "Слуги народа" считает, что таким образом постепенно эффективность набора военнообязанных перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.
Напомним, ранее председатель ВСК и нардеп Юлия Яцык предложила расформировать ТЦК и СП, а вместо них создать рекрутинговые центры.
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А ти хто?
А ти хто?
Дід Пихто!
І ще нікому, за всю історію цивілізації, не вдалося збороти патології мобілізації.
******* нас всі дуже порівнювати з Ізраїлем, правда чомусь лише з боку мобілізації всіх. Про бік забезпеченості, планування та злагодженості якось забувають, бо невдобно. Так от в нашій ситуації(переваги ворога у чисельності) однією мобілізацією не вирішаться всі проблеми ЗСУ на полі бою. Юра Бутусов про це вже давно говорить. Певно, вищі чини це зрозуміють, коли буде вже надто пізно. Ну або ж це і є "план перемоги" незламного лідера.
- На виборчій дільниці...
думаю то міф совкової пропаганди, кому то потрібно так пітніти? 😁
кулю в лоб та й усе!
**********
Зато лупцювати громадян і бігати спринтерські дистанції у них спроможності явно вистачає.
Якась вона дуже дивна, - ця тцкашна спроможність...
не знаю, як справи у селах, про які нас лякають капапські вкиди.
так, бачу відосики в ютубі. але!!!!
там є мєнти. що є закон.
дії мєнтів, завжди протокол! а це, суд!
дії тцкашників окремо?
вчиться битися, або бігти!
онови свої данні!
захисти україну, подонок!
але якщо реально воював то обсирати некрасиво...
онови свої данні!
захисти україну!
що не так?
https://tsn.ua/********/pidi-s-ka-i-umri-za-tri-tizhni-kombat-k-2-vidverto-ozvuchiv-scho-ne-tak-z-mobilizaciyeyu-2679444.html
Це точно про захист Вітчизни?
він пропонує офіційно дублювати обов"язки ТЦК.
Роботу будуть виконувати штаби бригад (як воно зараз і відбувається, бойові частини змушені самостійно шукати, залучати та навчати людей, компенчуючі втрати), а бюджетні гроші будуть отримувати 40,000 ухилянтів-тцкунів, бо в них лапки та алергія на будь-яку роботу
Просте ж рішення від такого ж охвісу!
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Та ти шо? А чого в них при собі немає довідки по формі 6, щоб ті хто дійсно в темі, мали змогу зробити звірку їх "бойового шляху" ?