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Новости мобилизации
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В настоящее время невозможно расформировать или сократить ТЦК. Это повлияет на эффективность мобилизации, - "слуга народа" Федиенко

Нардеп Олександр Федієнко відреагував на ідею Ради ТСК розформувати ТЦК

Сейчас расформирование системы территориальных центров комплектования и социальной поддержки невозможно, а такая идея, которую предложили в Раде, является "популизмом".

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Федиенко в комментарии "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Я считаю, что то, что касается расформирования или сокращения ТЦК, - это чисто популизм, больше ничего. Мы сейчас не можем ни сократить, ни реформировать. На это есть объективные причины. Во-первых, они уже были реформированы. В ТЦК остались военнослужащие, которые имеют или ранения или ограничения физические. К тому же когда их постоянно реформируют, они физически не успевают набраться способности. Это сразу влияет на эффективность мобилизации", - считает он.

По словам Федиенко, "больше надо популяризировать историю, которая связана с рекрутингом, но делать это так, чтобы рекрутинг работал гарантированно".

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"То есть, когда военнообязанный через модель рекрутинга идет в военное формирование, в воинскую часть, он должен четко понимать, что он туда попадет. А не так, что после БВС (боевое военное слаживание. - Ред.) он попадает в гранатометчики или пулеметчики. Этого не должно быть", - говорит нардеп.

Он добавляет, что это "нивелирует именно привлекательность механизма рекрутинга".

"Ну и, конечно, оставить за воинскими частями, чтобы в воинских частях были собственные ВВК или они заключают соглашение с медицинскими учреждениями, которые проводят соответствующие ВВК", - говорит Федиенко.

Нардеп "Слуги народа" считает, что таким образом постепенно эффективность набора военнообязанных перейдет к рекрутингу, а ТЦК будут реализовывать общую политику государства в отношении военнообязанных.

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Напомним, ранее председатель ВСК и нардеп Юлия Яцык предложила расформировать ТЦК и СП, а вместо них создать рекрутинговые центры.

Автор: 

мобилизация (2748) ТЦК (522)


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Топ комментарии
+30
а я думаю, що нормально буде, 40 тисяч тцкашніків відправити на фронт. Вони зараз в принципі не потрібні. Є резерв+ і повістки укрпоштою. Зато люди побачать справедливість, коли протирачів штанів відправлять відробляти їх з.п.
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14.11.2024 19:25
+24
Фізічні обмеження у цкунів? Вдалий жарт! Ми бачимо, як ці держиморди себе поводять і що роблять. Може воно мало на увазі розумові обмеження? Тому вони і хабарі рахують круглими сумами
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14.11.2024 19:26
+22
а з цивільних будівельників можна створити бригади наступу.
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14.11.2024 19:39
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Правила форума Совет форумчан
а я думаю, що нормально буде, 40 тисяч тцкашніків відправити на фронт. Вони зараз в принципі не потрібні. Є резерв+ і повістки укрпоштою. Зато люди побачать справедливість, коли протирачів штанів відправлять відробляти їх з.п.
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14.11.2024 19:25 Ответить
Він " думає"
А ти хто?
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14.11.2024 20:43 Ответить
Він " думає"
А ти хто?

Дід Пихто!
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14.11.2024 21:16 Ответить
а ти кто такой! нет ти скажи кто ти такой! (с) класика
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15.11.2024 05:05 Ответить
Розігнався,хто ж їх відправить,це так папіз-ть,вони майже всі там за гроші влаштовані,
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14.11.2024 23:50 Ответить
Фізічні обмеження у цкунів? Вдалий жарт! Ми бачимо, як ці держиморди себе поводять і що роблять. Може воно мало на увазі розумові обмеження? Тому вони і хабарі рахують круглими сумами
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14.11.2024 19:26 Ответить
Ви що...? Як сказав полтавський ТЦКун, з них не можна створити жодної бригади, там цивільні. З них можна створити лише бригади, наприклад, будівельників. Ось і все!
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14.11.2024 19:36 Ответить
а з цивільних будівельників можна створити бригади наступу.
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14.11.2024 19:39 Ответить
Та не страшно. Зараз готують бригаду із героїчних вкидувачів, солідол вже для вас пниготували, будете виконувати ракетні старти
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14.11.2024 20:47 Ответить
До чого ж ти жалюгідне...
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14.11.2024 22:00 Ответить
*******, рахують. Ти до речі куди останнього разу втік від патруля, три собаки по сліду йшли?
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14.11.2024 20:45 Ответить
Популізм?-Диверсія в тилу.
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14.11.2024 19:27 Ответить
Це вплине на ефективність (мобілізації) потоку бабла нагору, - "слуга (народу) дєрьмака" Федієнко
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14.11.2024 19:28 Ответить
Це вплине на ефективність набору м'яса, а воно на полі бою ефективне лише тоді, коли ти росія і в тебе його кратно більше, ніж у противника.
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14.11.2024 19:29 Ответить
Мобілізація - за визначенням штука репресивна, примусова і хабарна. Так було споконвік і всюди.
І ще нікому, за всю історію цивілізації, не вдалося збороти патології мобілізації.
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14.11.2024 19:40 Ответить
коли тебе репресують - тоді й пиши.
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14.11.2024 19:50 Ответить
Без проблем, хай буде примусова. Але пора б якось задуматись про збереження особового складу, бо його не вийде поповнювати довше за москалів. А поки бачимо лише, як казав Верес: "Скажу прямо всім - у нас під контрактом внизу написано, бл*ть, невидимим шрифтом: "Піди, с*ка, і умри, бл*ть, за три тижні. У нас зараз збереження особового життя - це модно, це тренд. Тільки між, бл*ть, робити і пи*діти - це трошки різні речі".

******* нас всі дуже порівнювати з Ізраїлем, правда чомусь лише з боку мобілізації всіх. Про бік забезпеченості, планування та злагодженості якось забувають, бо невдобно. Так от в нашій ситуації(переваги ворога у чисельності) однією мобілізацією не вирішаться всі проблеми ЗСУ на полі бою. Юра Бутусов про це вже давно говорить. Певно, вищі чини це зрозуміють, коли буде вже надто пізно. Ну або ж це і є "план перемоги" незламного лідера.
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14.11.2024 19:57 Ответить
- Господи, за що нам це все?! Де ж ми так тяжко нагрішили?
- На виборчій дільниці...
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14.11.2024 20:07 Ответить
При чому регулярно.
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14.11.2024 20:11 Ответить
"Любий Друже" саме більше з Гриценко продали техніки на ліво.
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15.11.2024 01:54 Ответить
Зекові там вже крихти лишилися.
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15.11.2024 01:55 Ответить
правда, так, але ще у 90-х...
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15.11.2024 05:09 Ответить
так, читайте Швейка
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15.11.2024 05:08 Ответить
ТЦК із "слугами народу" добре знають таблицю ділення
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14.11.2024 19:32 Ответить
до тцкшників підходить тільки одна оперіція ділення - на козли та дворучною пилою поділити навпіл як оунівці робили з нквсніками
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14.11.2024 20:18 Ответить
мабуть мали час та натхнення?(с)
думаю то міф совкової пропаганди, кому то потрібно так пітніти? 😁
кулю в лоб та й усе!
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15.11.2024 05:10 Ответить
Напевне харчуєтьчя від тцк раз так їх захищає
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14.11.2024 19:33 Ответить
Одна мафія.
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14.11.2024 20:12 Ответить
коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Джерело:
**********
Зато лупцювати громадян і бігати спринтерські дистанції у них спроможності явно вистачає.
Якась вона дуже дивна, - ця тцкашна спроможність...
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14.11.2024 19:34 Ответить
Військові мають сидіти у військоматах. Для вулиці є поліція.
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14.11.2024 19:37 Ответить
Пузо позвалят паписдеть?
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14.11.2024 19:37 Ответить
особисто, я не бачив, ******** тцкашників.
не знаю, як справи у селах, про які нас лякають капапські вкиди.
так, бачу відосики в ютубі. але!!!!
там є мєнти. що є закон.
дії мєнтів, завжди протокол! а це, суд!
дії тцкашників окремо?
вчиться битися, або бігти!
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14.11.2024 19:38 Ответить
То роззуй очі.
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14.11.2024 20:23 Ответить
йди у воїнкомат!
онови свої данні!
захисти україну, подонок!
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14.11.2024 20:34 Ответить
А ти, чмо, коли скористаєшся своєю порадою?
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14.11.2024 21:22 Ответить
данные можно и по телефону
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14.11.2024 22:09 Ответить
Я з 2017 не живу в Україні.
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15.11.2024 01:48 Ответить
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14.11.2024 19:44 Ответить
Сказав багатомільярдний спонсор пінгвінів з бюджету України. Цей підсвинок пів року десь повзав в ато хз чим займаючись, а тепер він бл ветеран війни. Чому він не воює, бо жирний бл? Так нічого ,через тиждень-другий скине жирок.
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14.11.2024 19:55 Ответить
У травні 2014 року Дикий пішов добровольцем на війну на Донбасі. Виконував обов'язки командира роти батальйону «Айдар». Влітку 2014 року брав участь у боях під Луганськом, Новосвітлівкою, Хрящуватим. Демобілізований через бойову травму.
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14.11.2024 20:01 Ответить
Ця бойова травма це ожиріння?
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14.11.2024 20:26 Ответить
ожиріння це комок нервів від війни
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14.11.2024 22:40 Ответить
ну з 14 року розіжратись час був...
але якщо реально воював то обсирати некрасиво...
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15.11.2024 05:12 Ответить
А Дикого коли на нуль?
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14.11.2024 20:24 Ответить
а ти був на нулі, на відміну від товстого науковця, дикого?
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14.11.2024 20:35 Ответить
У рашистів ТЦК не має ЖДІТЬ!
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14.11.2024 19:53 Ответить
А ти що ждеш, чому не йдеш по повістці?
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14.11.2024 19:56 Ответить
А їм воно і не потрібно. Навіть ху***о зрозуміло, що з невмотивованих рабів вояки погані і від мобілізації перейшло на рекрутинг заманюючи м"ясо великими з/п .
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14.11.2024 20:07 Ответить
ЖДІТЬ
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14.11.2024 20:51 Ответить
Рашисти виявилися розумніші за турбоукраїнців. Вони їх заманюють величезними грошима. І цілих три роки не закривали кордони, щоб відсіяти тих хто не хоче на війну
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14.11.2024 20:28 Ответить
А ці гроші рабами не роздають,що нині дахів штолє
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14.11.2024 23:56 Ответить
Стало известно, что сотрудники расформированных МСЕКов начали массово устраиваться в ТЦК.
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14.11.2024 20:04 Ответить
Вряд ли. Им денег не хватит чтобы туда устроиться.
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14.11.2024 20:28 Ответить
Яка зараз ефективність,якщо наприклад побили і кинули в бусик?
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14.11.2024 20:10 Ответить
так или откупиться или отправят на смерть и тоже не даром- премию дадут
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14.11.2024 20:36 Ответить
Кормушку відбирають?
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14.11.2024 20:29 Ответить
кошмар, какой мобилизации? пять здоровенных быков заваливают одного заморыша и на. войну , народ так попрятался, что и словить нельзя, нужно пару бригад с фронта забрать, чтобы тцк помогать разыскивать забившихся под диваны
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14.11.2024 20:35 Ответить
йди у воїнкомат!
онови свої данні!
захисти україну!

що не так?
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14.11.2024 20:36 Ответить
Кирило Верес: "Скажу прямо всім - у нас під контрактом внизу написано, бл*ть, невидимим шрифтом: "Піди, с*ка, і умри, бл*ть, за три тижні."

https://tsn.ua/********/pidi-s-ka-i-umri-za-tri-tizhni-kombat-k-2-vidverto-ozvuchiv-scho-ne-tak-z-mobilizaciyeyu-2679444.html

Це точно про захист Вітчизни?
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14.11.2024 20:43 Ответить
де, це, ти падло, наколупав?
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14.11.2024 20:51 Ответить
Хворий урапатріот? Посилання є.
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14.11.2024 20:52 Ответить
це комбат каже а не онанім гріша...
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15.11.2024 05:14 Ответить
Все від початку до кінця
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14.11.2024 21:45 Ответить
На ефективність мобілізації вплине якщо влада перестане красти і здавати країну, а якщо вона це робить не навмисно про що всі дуже сумніваються то вона повинна піти у відставку і мобілізуватися разом з народом, тоді буде і зброя і мобілізація і ротація захисників які вже давно на фронті, але судячі по всьому вона це робити не збирається продовжує робити що робила і навіть бронь сама собі зробила.разом. На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік Джерело:
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14.11.2024 21:00 Ответить
Що за дурня, щоб цивільні на фронті захищали професійну армію, військових ТЦК, поліцію та інші охоронні стркутури
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14.11.2024 21:09 Ответить
Ну так в цьому й завдання Риго-ОПи.
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14.11.2024 21:13 Ответить
"...щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК", - каже Федієнко",-

він пропонує офіційно дублювати обов"язки ТЦК.
Роботу будуть виконувати штаби бригад (як воно зараз і відбувається, бойові частини змушені самостійно шукати, залучати та навчати людей, компенчуючі втрати), а бюджетні гроші будуть отримувати 40,000 ухилянтів-тцкунів, бо в них лапки та алергія на будь-яку роботу
Просте ж рішення від такого ж охвісу!
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14.11.2024 21:15 Ответить
Навіщо стільки чоловіків яки мають військові спеціальності в кабінетах ТЦК. Що жінки не справляться з цією роботаю. Залишита трохи чоловікив які отримали поранення.
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14.11.2024 21:23 Ответить
Тобто зараз вони вважають що мобілізація ефективна ? 😂 Набрали 10 чоловік, половину завернули на полігоні через стан здоров'я, четверо звалять в сзч, залишиться один який по суті і так рекретувався якби були кращі умови.
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14.11.2024 21:40 Ответить
Нащо Україні банди ТЦК та поліції, які б'ють, крадуть людей порушують карний кодекс, та ганьбують Україну у світі? Годувати ТЦК, які за гроші, здорових людей роблять хворими, а інвалідів кидають в окопи, що приводить до знищення обороноздатності України, та здачу територій ворогу. Поставити до стінки ТЦкашників, поліцаїв, депутата Федієнко, та розстріляти як ворогів України. Україна від цього тільки очищеною стане. Щоб люди йшли воювати, має бути лідер в Україні, якому народ довіряв своє життя. По друге, всі кого держава годувала, лікувала, одягала за державні гроші, мають бути в окопах.
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14.11.2024 22:25 Ответить
А Фиденко что не любит Украину? Защищать её не пойдет???
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14.11.2024 22:28 Ответить
У залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні.
==
Та ти шо? А чого в них при собі немає довідки по формі 6, щоб ті хто дійсно в темі, мали змогу зробити звірку їх "бойового шляху" ?
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14.11.2024 22:38 Ответить
Та не скорочуйте. Кацапи прийдуть і наведуть і там порядок, якщ ви самі не можете.
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15.11.2024 03:18 Ответить
Показова гілка. Усі-усі кацапи збіглися і агітують українців не йти в Українську армію. Хе-хе... і фсьо на укра̀інскам ізыкє. Таки вивчили. А українці слухають і підтакують. Нічого, хлопчики, будете служити в кацапській армії. Як миленькі.
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15.11.2024 06:23 Ответить
 
 