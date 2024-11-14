Розформувати чи скоротити ТЦК наразі неможливо. Це вплине на ефективність мобілізації, - "слуга народу" Федієнко

Наразі розформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки неможливе, а така ідея, яку запропонували в Раді, є "популізмом".

Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні. До того ж коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації", - вважає він.

За словами Федієнка, "більше треба популяризувати історію, яка пов’язана з рекрутингом, але робити це так, щоб рекрутинг працював гарантовано".

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"Тобто, коли військовозобов’язаний через модель рекрутингу йде до військового формування, до військової частини, він повинен чітко розуміти, що він туди потрапить. А не так, що після БВЗ (бойове військове злагодження - ред.) він потрапляє в гранатометники або кулеметники. Цього не повинно бути", - каже нардеп.

Він додає, що це "нівелює саме привабливість механізму рекрутингу".

"Ну і, звісно, залишити за військовими частинами, щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК", - каже Федієнко.

Нардеп "Слуги народу" вважає, що таким чином поступово ефективність набору військовозобов’язаних перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних.

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Нагадаємо, раніше голова ТСК та нардепка Юлія Яцик запропонувала розформувати ТЦК та СП, а замість них створити рекрутингові центри.