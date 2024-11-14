Розформувати чи скоротити ТЦК наразі неможливо. Це вплине на ефективність мобілізації, - "слуга народу" Федієнко
Наразі розформування системи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки неможливе, а така ідея, яку запропонували в Раді, є "популізмом".
Про це заявив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Федієнко в коментарі "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Я вважаю, що те, що стосується розформування або скорочення ТЦК, – це суто популізм, більше нічого. Ми зараз не можемо ні скоротити, ні реформувати. На це є об’єктивні причини. По-перше, вони вже були реформовані. У ТЦК залишилися військовослужбовці, які мають або поранення або обмеження фізичні. До того ж коли їх постійно реформують, вони фізично не встигають набратися спроможності. Це одразу впливає на ефективність мобілізації", - вважає він.
За словами Федієнка, "більше треба популяризувати історію, яка пов’язана з рекрутингом, але робити це так, щоб рекрутинг працював гарантовано".
"Тобто, коли військовозобов’язаний через модель рекрутингу йде до військового формування, до військової частини, він повинен чітко розуміти, що він туди потрапить. А не так, що після БВЗ (бойове військове злагодження - ред.) він потрапляє в гранатометники або кулеметники. Цього не повинно бути", - каже нардеп.
Він додає, що це "нівелює саме привабливість механізму рекрутингу".
"Ну і, звісно, залишити за військовими частинами, щоб у військових частинах були власні ВЛК або вони укладають угоду з медичними закладами, які проводять відповідні ВЛК", - каже Федієнко.
Нардеп "Слуги народу" вважає, що таким чином поступово ефективність набору військовозобов’язаних перейде до рекрутингу, а ТЦК реалізовуватимуть загальну політику держави щодо військовозобов’язаних.
Нагадаємо, раніше голова ТСК та нардепка Юлія Яцик запропонувала розформувати ТЦК та СП, а замість них створити рекрутингові центри.
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Дід Пихто!
І ще нікому, за всю історію цивілізації, не вдалося збороти патології мобілізації.
******* нас всі дуже порівнювати з Ізраїлем, правда чомусь лише з боку мобілізації всіх. Про бік забезпеченості, планування та злагодженості якось забувають, бо невдобно. Так от в нашій ситуації(переваги ворога у чисельності) однією мобілізацією не вирішаться всі проблеми ЗСУ на полі бою. Юра Бутусов про це вже давно говорить. Певно, вищі чини це зрозуміють, коли буде вже надто пізно. Ну або ж це і є "план перемоги" незламного лідера.
- На виборчій дільниці...
думаю то міф совкової пропаганди, кому то потрібно так пітніти? 😁
кулю в лоб та й усе!
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Зато лупцювати громадян і бігати спринтерські дистанції у них спроможності явно вистачає.
Якась вона дуже дивна, - ця тцкашна спроможність...
не знаю, як справи у селах, про які нас лякають капапські вкиди.
так, бачу відосики в ютубі. але!!!!
там є мєнти. що є закон.
дії мєнтів, завжди протокол! а це, суд!
дії тцкашників окремо?
вчиться битися, або бігти!
онови свої данні!
захисти україну, подонок!
але якщо реально воював то обсирати некрасиво...
онови свої данні!
захисти україну!
що не так?
https://tsn.ua/********/pidi-s-ka-i-umri-za-tri-tizhni-kombat-k-2-vidverto-ozvuchiv-scho-ne-tak-z-mobilizaciyeyu-2679444.html
Це точно про захист Вітчизни?
він пропонує офіційно дублювати обов"язки ТЦК.
Роботу будуть виконувати штаби бригад (як воно зараз і відбувається, бойові частини змушені самостійно шукати, залучати та навчати людей, компенчуючі втрати), а бюджетні гроші будуть отримувати 40,000 ухилянтів-тцкунів, бо в них лапки та алергія на будь-яку роботу
Просте ж рішення від такого ж охвісу!
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Та ти шо? А чого в них при собі немає довідки по формі 6, щоб ті хто дійсно в темі, мали змогу зробити звірку їх "бойового шляху" ?