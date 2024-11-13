У Раді пропонують розформувати ТЦК: Можна створити понад 10 бригад. ВIДЕО
ТСК Ради з питань проблем військових пропонує розформувати ТЦК та СП, а замість них створити рекрутингові центри.
Про це в ефірі "Новини Live" заявила голова ТСК та нардепка Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити (цим зараз займається Міноборони) такі рекрутингові центри з числа цивільних осіб", - зазначила вона.
За словами нардепки, військові ТЦК "можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій".
"Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше ніж 10 повноцінних бригад", - сказала Яцик, додавши, що таких "значно менше", ніж 100 тисяч.
Водночас речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що із працівників ТЦК створити бригади неможливо.
"З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть. Щодо військовослужбовців розпорядження на розформування не надходило", - пояснив він.
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" А у того командира є ще один командир"
Ну от того командира, який надав наказ йти на прохідну оборонного підпиємства і має арештовувати СБУ!
Бубочка не направляє козлів на прохідні оборонних підприємств - це вже ініціатива тцкшників-зрадників, які хочуть підірвати обороноздатність України.
Як це розуміти? Тобто ТЦК може ловити роботяг і робити з них війскових , а самі ТЦКашники цьому правилу не підлягають?
Ну так, комбайнер Михайло більше ндається до віни, нж військовий з ТЦК.
Це не залежить від мого бажання - або країна захищається і воює, або ні.
2. Я ходив.
Народ не весь готовий і хоче воювати, звісно, але найбільший негатив у людей викав не факт мобілізації, а саме незаконні силові методи мобілізації, безкарність за порушення законів та корупційна складова.
Щодо складу тцк війскові чудово знають, що потрапити туди після поранення якщо ти не маєш пвених звязків не реально. Зате туди потрапила велика кількіцсть бувших поліцеських та інших силовиків(не військових) це видно по методам роботи і по взаємдіії з часними охоронними команіями(керівництво та спвіробітники яких є на 100% бувшими поліцейськими)
Ну і думаю, це бурління викликано в певній мірі обранням Трампа призедентом США, бо Маск там близько до тіла нового призедента, навіть при телефонній розмові з Зеленським був присутнім і якраз таки Маск акцентував увагу в соціальних мережах на специфіці мобілізації в Укаріні кілька місяців тому, тому і Трамп скоріше всьго в курсі цих справ і може спитати за це. А Зеленський у відповідь скаже "Яке таке тцк? яка бусифікація? В нас такої організації нема, права людини не порушуються, все демократично"
Не здивуюся, якщо в майбутньому фінасову допомогу від США привяжуть до того, що в Украіні перестануть порушуватися базові права людини
Ніхто ж не хоче щоб ТЦК штурмувало Тису.
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели своё действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
В підсумку треба засунуть нардепці ФРВ дрон в дупу.Слуги -неосвідчені,продажні потовори.