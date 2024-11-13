У Раді пропонують розформувати ТЦК: Можна створити понад 10 бригад. ВIДЕО

ТСК Ради з питань проблем військових пропонує розформувати ТЦК та СП, а замість них створити рекрутингові центри.

Про це в ефірі "Новини Live" заявила голова ТСК та нардепка Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити (цим зараз займається Міноборони) такі рекрутингові центри з числа цивільних осіб", - зазначила вона.

За словами нардепки, військові ТЦК "можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій".

"Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше ніж 10 повноцінних бригад", - сказала Яцик, додавши, що таких "значно менше", ніж 100 тисяч.

Водночас речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що із працівників ТЦК створити бригади неможливо.

"З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть. Щодо військовослужбовців розпорядження на розформування не надходило", - пояснив він.

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