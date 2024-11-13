УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12220 відвідувачів онлайн
Новини Відео
13 092 253

У Раді пропонують розформувати ТЦК: Можна створити понад 10 бригад. ВIДЕО

ТСК Ради з питань проблем військових пропонує розформувати ТЦК та СП, а замість них створити рекрутингові центри.

Про це в ефірі "Новини Live" заявила голова ТСК та нардепка Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується роботи ТЦК, то ми також запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган і створити (цим зараз займається Міноборони) такі рекрутингові центри з числа цивільних осіб", - зазначила вона.

За словами нардепки, військові ТЦК "можуть ефективно виконувати завдання у зоні бойових дій".

"Із сьогоднішньої кількості військовослужбовців ТЦК можна створити більше ніж 10 повноцінних бригад", - сказала Яцик, додавши, що таких "значно менше", ніж 100 тисяч.

Водночас речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що із працівників ТЦК створити бригади неможливо.

"З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи. У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть. Щодо військовослужбовців розпорядження на розформування не надходило", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за накладеними ТЦК штрафами. Сплатили лише третину

Автор: 

Яцик Юлія (13) ТЦК та СП (570)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+48
Мусора не созданы для фронта ТЦК-вертухаи не созданы для фронта да что ж такое. Зато отловленный цивильный который за хлебом вышел готовился в биолабораториях ЦРУ и разрывает танки руками.
показати весь коментар
13.11.2024 14:55
+37
А ментов, плокулолов, судей, 45летних пенсионеров-офицелав, сбвушников, охранников частных фирм, набушников, саповцев, кордовцев и остальную сволочь когда на фронт?
показати весь коментар
13.11.2024 14:57
+34
Логіка цікава - з пійманого інженера можна створити військового-штурмовика, а з працівника ТЦК можна тільки будівельника?
показати весь коментар
13.11.2024 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Така сама демагогія як і "воювати будуть фсі".
показати весь коментар
13.11.2024 19:25 Відповісти
Воювати будуть всі - це не демагогія. Якщо не за Україну, то за москалів. Бо якщо Україна не встоїть - прийде москаль - і він не буде церемонитись із бронею, відстрочками та рішеннями МСЕК - пожене всіх на Польщу, як у 43-му.
показати весь коментар
13.11.2024 20:02 Відповісти
Як раз демагогія. Так само як і ця пугалка зелених. Кацапи так само лякають своїх "солдатами НАТО".
показати весь коментар
13.11.2024 20:24 Відповісти
Подивись на окуповані території України - підприємства зачинені, зруйновані, або розпилені. А колишні шахтарі їдуть або у Воркуту на шахту, або на фронт.
показати весь коментар
13.11.2024 20:35 Відповісти
Цей діевий засіб повністю провалила мобілізацію і перетворив її в якийсь трєш.
показати весь коментар
13.11.2024 18:08 Відповісти
ТЦК не може провалити мобілізацію, так саме як викрутка не може зробити короткого замикання. Замикання робить електрик-довбойоб, а інструментом є викрутка. Мобілізацію провалює влада, а інструментом мобілізації, яку провалює, або не провалює влада - є ТЦК.
показати весь коментар
13.11.2024 18:37 Відповісти
Може, якщо інструмент бракований.
показати весь коментар
13.11.2024 18:42 Відповісти
В нашому випадку, я вважаю, що електрик - довбойоб.
показати весь коментар
13.11.2024 18:44 Відповісти
У нашій системі електрики-довбойоби, після кожного короткого замикання йдуть на підвищення, а винною роблять викрутку. І народ це хаває.
показати весь коментар
13.11.2024 19:07 Відповісти
В ТЦК зараз проходять службу до80% військовослужбовців ВСУ які вже послужили на фронті та мають поранення або контузії, сказав Умєров в інтервʼю. Я не розумію галасу? А що з вами робити сачкі як ви за повістками не приходите, ховаєтесь по хуторах та дачах, але справно відвідуєте різні заклади з пивом та горілчаними виробами??? А Неню хто захищатиме? Іван Франко чи Нечуй-Левицький???
показати весь коментар
13.11.2024 16:31 Відповісти
Я провів у ТЦК і на ВКЛ кілька тижднів. За цей час бачив там тілько одного воїна після поранення серед працівників і ще одного у товстих окулярах. Всі інші без якихось зовнішніх ознак пораненнь чи сильних контузій- звичайні здорові хлопці - простіші у охороні, метросексуали тільки-но з барбершопу по кабінетах.
показати весь коментар
13.11.2024 17:19 Відповісти
в голосіївському десь півроку тому було тільки 13 чи 15 (зі слів товариша) з фронту в принципі і серед них було з фізичними мед.показниками тільки 8 чоловік, а весь інший кагал - здорові бики - підполковники і полковники з майорами і бувші менти з іншими "пенсіонерами" ім. Крупи.
показати весь коментар
13.11.2024 19:49 Відповісти
Ну то ловіть їх по закладах, а не по прохідних оборонних підприємств!
показати весь коментар
13.11.2024 17:20 Відповісти
І по закладах і по оборонних підприємствах . Скрізь будуть ловити і до метросексуалів. Ухилянти і так обістяни ходять, а що буде як попадуть до сержанта з нуля. По статуту військовослужбовець має виглядати охайно. А в кацапських фільмах звісно ходити страхопудалом. От тоді то він точно з нуля. Хай ходить і не миється щоб дегенерат ухилянт одразу зробив однією бороздкою висновок. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 17:58 Відповісти
Тих козлів-ТЦКшників, що ловлять людей по оборонних підприємствах - потрібно самих на нуль відправляти, а ще вірніше - перевіряти їх контррозвідкою, бо вони або дебіли, або - кацапські агенти, що працюють проти обороноздатності України.
показати весь коментар
13.11.2024 18:02 Відповісти
Вони виконують наказ бубочки. Що не зрозумілого? Напевно ж зверху приходить рознарядка кому куди іти на лови? Тцкашнику взагалі то пофіг. Він би сидів собі і цілий день пив каву. Який такий дурень думає що от зібрались там пара тцкашників і думає куди сьогодні піти а потім завтра. Їх робоче місце це приміщення тцк. А в приміщенні тцк є командир який їх кожен день виперає куди кому іти і що робити. А у того командира є ще один командир. Ті командири вже служать давно. А оцей тцкашник лише два роки. Тобто той самий нещодавній цивільний. Тобто цивільні ловлять таких самих цивільних. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 18:10 Відповісти
ТЦК у підпорядкування ГШ. Все вірно - яку рознарядку присилають, тим і займаються.
показати весь коментар
13.11.2024 19:21 Відповісти
Бубочка особисто до кожного ТЦК присилає щоденно разнарядку, киди їм іти? А звідки у Бубочки стільки часу кожного дня цим займатися, не підкажеш? Може вже досить валити все на одного Бубочку і визнати, що це саме козли з ТЦК вирішують, що підуть не по ресторанах повістки роздавати і не по спортивних клубах, а на прохідні оборонних підприємств?

" А у того командира є ще один командир"

Ну от того командира, який надав наказ йти на прохідну оборонного підпиємства і має арештовувати СБУ!
показати весь коментар
13.11.2024 22:31 Відповісти
Так у бубочки на столі лежить папера з якої області скільки має бути мобілізованих. В цьому приймає участь також генеральний штаб. Командири нижчої ланки організовують так би мовити рейди як по качалках так і по підприємствах і інших об'єктах. Результати також поступають як до генерального штабу так і до бубочки. Наприклад Рівненська область поки що виконує план по мобілізації. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 23:01 Відповісти
Скільки і звідки - це 2 великі різниці, чи не так?
Бубочка не направляє козлів на прохідні оборонних підприємств - це вже ініціатива тцкшників-зрадників, які хочуть підірвати обороноздатність України.
показати весь коментар
14.11.2024 10:07 Відповісти
" У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть Джерело: "

Як це розуміти? Тобто ТЦК може ловити роботяг і робити з них війскових , а самі ТЦКашники цьому правилу не підлягають?
показати весь коментар
13.11.2024 16:36 Відповісти
Та там ментівські пенсіонери та діди за 50. Які з них штурмовики? Вони важче свого члена в житті не піднімали.
показати весь коментар
13.11.2024 17:55 Відповісти
З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи. Джерело:

Ну так, комбайнер Михайло більше ндається до віни, нж військовий з ТЦК.
показати весь коментар
13.11.2024 16:51 Відповісти
Це ви так з Америки за нашого комбайнера переживаєте ? Чи ви там вже файний фермер, за колег хвилюєтесь ??
показати весь коментар
13.11.2024 19:23 Відповісти
Саме так: за колег хвилююсь. А ти, як я бачу, хвилюєшся, щоби всіх брали на війну, а тільки не тебе.
показати весь коментар
13.11.2024 22:20 Відповісти
Щоб призивали придатних військовозобов"язаних.

Це не залежить від мого бажання - або країна захищається і воює, або ні.
показати весь коментар
14.11.2024 14:15 Відповісти
А що, самому піти у військомат складно?
показати весь коментар
15.11.2024 02:59 Відповісти
1. Хто б питав ! З Америки !
2. Я ходив.
показати весь коментар
15.11.2024 21:59 Відповісти
Погано ходив, раз ще не на фронті.
показати весь коментар
16.11.2024 06:57 Відповісти
Тобі з Америки видніше !! Демагогія, коротше !
показати весь коментар
16.11.2024 17:30 Відповісти
Для довбодятлів немає межі досконалості-що не вдалося Лєбєдєву при Яне!ку,зробить зеленстрой яневтіка. То й всіх гнид з ВР на фронт,негайно. ТЦК,це ваш дембельський акорд!
показати весь коментар
13.11.2024 17:09 Відповісти
Ізначально залучати до мобілізації віськових було помилкою(чи осознаною провокацією з метою дискредитації ЗСУ), це не їх функція, мобілізацією має займатися влада різних рівнів.
Народ не весь готовий і хоче воювати, звісно, але найбільший негатив у людей викав не факт мобілізації, а саме незаконні силові методи мобілізації, безкарність за порушення законів та корупційна складова.
Щодо складу тцк війскові чудово знають, що потрапити туди після поранення якщо ти не маєш пвених звязків не реально. Зате туди потрапила велика кількіцсть бувших поліцеських та інших силовиків(не військових) це видно по методам роботи і по взаємдіії з часними охоронними команіями(керівництво та спвіробітники яких є на 100% бувшими поліцейськими)
Ну і думаю, це бурління викликано в певній мірі обранням Трампа призедентом США, бо Маск там близько до тіла нового призедента, навіть при телефонній розмові з Зеленським був присутнім і якраз таки Маск акцентував увагу в соціальних мережах на специфіці мобілізації в Укаріні кілька місяців тому, тому і Трамп скоріше всьго в курсі цих справ і може спитати за це. А Зеленський у відповідь скаже "Яке таке тцк? яка бусифікація? В нас такої організації нема, права людини не порушуються, все демократично"
Не здивуюся, якщо в майбутньому фінасову допомогу від США привяжуть до того, що в Украіні перестануть порушуватися базові права людини
показати весь коментар
13.11.2024 17:45 Відповісти
Ну ми і взнаємо хто дійсно є ухилянтом. Але то просто слова нардепки щоб сподобатись виборцям.
Ніхто ж не хоче щоб ТЦК штурмувало Тису.
показати весь коментар
13.11.2024 17:50 Відповісти
СБУ може сміливо братися за тих хто пропонує розформувати ТЦК, тому, що тільки ворог може таке пропонувати і проштовхувати. Воєнкомів уже міняли в розпал боїв і, як результат - зірвали мобілізацію.
показати весь коментар
13.11.2024 18:10 Відповісти
У рашистів немає ТЦК!
показати весь коментар
13.11.2024 18:15 Відповісти
Там грошима заманюють, кацапи раптово на помилках вчаться.
показати весь коментар
13.11.2024 18:27 Відповісти
не бреши,лугандон.
показати весь коментар
13.11.2024 19:54 Відповісти
Маячня ! А як вони мобілізацію проводять ? Директорами ЖЕКів ??
показати весь коментар
13.11.2024 19:25 Відповісти
Я розумю,що тут повно ботів з лугандонських ботоферм,ждунів і просто деганів. Так було тут завжди. Але ж є і реальні дописувачі... Я розумію,що страшно. Це цілком природньо. Страшно не лише сцикунам-ухилянтам,що до крамниці вийти бояться або у жіночому вбранні кордон штурмують. Страшно всім: і добровольцю,що штурмує посадку,і мобілізованому,що сидить на опорніку під дронами та кабами,і жінкам та дітям,що у харківській багатоповерхівці під обстрілом сидять,і 50-річному Миколі чи Степану,що повістку отримав-для нього,по суті,білет в один кінець... Навіть кацапам,що йдуть на штурм-дуже страшно. Але як можна дозволяти страху перетворювати себе на худобу? А як же честь,гідність,порядність? А як же жінки т діти,що не зможуть себе захистити-і будуть згвалтовані,збесчещеі та знищені мільйонами? Чоловік завжди визначався відповіальністю за себе та інших,а не лише наявністю пісюна. ЛЮДИ,ЩО З ВАМИ НЕ ТАК? Найкращі чоловіки і жінки зараз тримають фронт,захищаючи не лише своїхродичів,але й ВАШИХ жінок і дітей і ВАС також. Ви вважаєте їх дурнішими за себе і прагнете прожити довше за них? Проживете! На 20-30-40 років довше... А потім,на пролежаному дивані чи на лікарняній койці,виючи від онкологічного болю чи стікаючи лайном і сечею,ви ладні будете проміняти все ваше мерзенне життя на один лише день ПОРЯД з ними під Кураховим ,Торецьком чи Вовчанськом.
показати весь коментар
13.11.2024 19:00 Відповісти
Це дуже оптимістично що проживають 20 - 30 - 40 років. Особинам яким пофіг на власну і не власну безпеку інший раз доводиться ще менше ніж тим хто ризикує. Хоча вони все одно нічого так і не зрозуміють. Вони постійно шукають досить сумнівні моделі виправдовувань. Ніби їм постійно хтось сере у їхні ж труси. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 19:22 Відповісти
Витяг з наказу 227. Тут достатньо в тексті Німеччину на рашку замінити,а ссср-на Україну-і все.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели своё действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?

Я думаю, что следует.
показати весь коментар
13.11.2024 19:05 Відповісти
Як ці всі режими закінчили всім також відомо. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 19:24 Відповісти
Відомо. Переломили ситуацію на фронті і перемогли нацистів. А ось УНР,де панькались зі сцикунами та корупціонерами-програла.
показати весь коментар
13.11.2024 19:33 Відповісти
Ну коба не вважав ту перемогу перемогою яку хотів би. Чому був і відмінений якоби парад. Нацистів повісили. Совок вмирав з голоду. В першій світовій з усіх сторін також купа трупів. Ці якоби перемоги і якоби поразки всі розцінюють по різному. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 20:14 Відповісти
То нам треба зараз розвал фронту зупнити і зберегти державність, чи менторськи оцінювати чужі "якоби перемоги",ніхєра не впроваджуючи ?
показати весь коментар
13.11.2024 20:57 Відповісти
Що таке розвал фронту? Зараз ця ситуація є наслідком відсутності мобілізації в кінці 22 року. Допущено багато помилок з фортифікаціями наприклад, а також багато ще чого. Описувати ще багато можна. ЗСУ буде ще займати нові позиції. Нераціональне використовування наявних ресурсів. Ха ха ха.
показати весь коментар
13.11.2024 23:09 Відповісти
Ну то вже створіть з них будівельні бригади, щоб хоч хтось на 11-тому році війни набудував житла для переселенців.
показати весь коментар
13.11.2024 21:36 Відповісти
Це неможливо нажаль. Будівельники важко здобувають свій хліб руками і розумом. Ці дві якості відсутні апріорі.
показати весь коментар
13.11.2024 21:58 Відповісти
ТЦК-це військові. Їм дали команду-ловлять, дадуть іншу-підуть на фронт. Сам бачив у війську тцкшників(небагато). Взагалі питання мобілізації лежить на органах місцевого самоврядування. А з ТЦК зробили опудал, бо районні і міські депутати хочуть бути білими і пухнастими.
показати весь коментар
13.11.2024 22:47 Відповісти
Путінська ********.Хто підтримуе цю ідею путіносос.Лайк ФСБ-шний бот .Хто підтриму -той смердючою лутінскою лопатою,живцем,закапуе нвшіх жлопців на передовій.Рекрутінгові центри призвали до лав ЗСУ -4000 людеу, ТЦК 700000 .Е різниця ? Середня численість сужбовців ТЦК в області 150-200 людей.окремо ше 3-4 роти охорони , де поранені з обмеженями хлопці.серед 200 пацівнікив 40 відсотків жінки. а також 30 відсотків держслужбовці. чисельнічть бригади 1200-1500 чоловік.
В підсумку треба засунуть нардепці ФРВ дрон в дупу.Слуги -неосвідчені,продажні потовори.
показати весь коментар
14.11.2024 09:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 