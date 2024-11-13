В Раде предлагают расформировать ТЦК: Можно создать более 10 бригад. ВИДЕО

ВСК Рады по вопросам проблем военных предлагает расформировать ТЦК и СП, а вместо них создать рекрутинговые центры.

Об этом в эфире "Новости Live" заявила председатель ВСК и нардеп Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается работы ТЦК, то мы также предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать (этим сейчас занимается Минобороны) такие рекрутинговые центры из числа гражданских лиц", - отметила она.

По словам нардепа, военные ТЦК "могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий".

"Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - сказала Яцык, добавив, что таких "значительно меньше", чем 100 тысяч.

В то же время представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что из работников ТЦК создать бригады невозможно.

"Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - пояснил он.

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