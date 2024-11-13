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В Раде предлагают расформировать ТЦК: Можно создать более 10 бригад. ВИДЕО

ВСК Рады по вопросам проблем военных предлагает расформировать ТЦК и СП, а вместо них создать рекрутинговые центры.

Об этом в эфире "Новости Live" заявила председатель ВСК и нардеп Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается работы ТЦК, то мы также предложили в своем отчете расформировать ТЦК как орган и создать (этим сейчас занимается Минобороны) такие рекрутинговые центры из числа гражданских лиц", - отметила она.

По словам нардепа, военные ТЦК "могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий".

"Из сегодняшнего количества военнослужащих ТЦК можно создать более 10 полноценных бригад", - сказала Яцык, добавив, что таких "значительно меньше", чем 100 тысяч.

В то же время представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что из работников ТЦК создать бригады невозможно.

"Из них возможно создать только строительные бригады, условно говоря. В ТЦК есть работники и военнослужащие. Из работников ни одной бригады создать не могут. По военнослужащим распоряжение на расформирование не поступало", - пояснил он.

Также читайте: "Устал, извините": В Киеве работник ТЦК Воеводин пытался покончить с собой выстрелом в голову, - СМИ

Автор: 

Яцик Юлия (12) ТЦК (528)


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Топ комментарии
+48
Мусора не созданы для фронта ТЦК-вертухаи не созданы для фронта да что ж такое. Зато отловленный цивильный который за хлебом вышел готовился в биолабораториях ЦРУ и разрывает танки руками.
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13.11.2024 14:55
+37
А ментов, плокулолов, судей, 45летних пенсионеров-офицелав, сбвушников, охранников частных фирм, набушников, саповцев, кордовцев и остальную сволочь когда на фронт?
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13.11.2024 14:57
+34
Логіка цікава - з пійманого інженера можна створити військового-штурмовика, а з працівника ТЦК можна тільки будівельника?
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13.11.2024 14:59
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Страница 3 из 3
Така сама демагогія як і "воювати будуть фсі".
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13.11.2024 19:25 Ответить
Воювати будуть всі - це не демагогія. Якщо не за Україну, то за москалів. Бо якщо Україна не встоїть - прийде москаль - і він не буде церемонитись із бронею, відстрочками та рішеннями МСЕК - пожене всіх на Польщу, як у 43-му.
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13.11.2024 20:02 Ответить
Як раз демагогія. Так само як і ця пугалка зелених. Кацапи так само лякають своїх "солдатами НАТО".
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13.11.2024 20:24 Ответить
Подивись на окуповані території України - підприємства зачинені, зруйновані, або розпилені. А колишні шахтарі їдуть або у Воркуту на шахту, або на фронт.
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13.11.2024 20:35 Ответить
Цей діевий засіб повністю провалила мобілізацію і перетворив її в якийсь трєш.
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13.11.2024 18:08 Ответить
ТЦК не може провалити мобілізацію, так саме як викрутка не може зробити короткого замикання. Замикання робить електрик-довбойоб, а інструментом є викрутка. Мобілізацію провалює влада, а інструментом мобілізації, яку провалює, або не провалює влада - є ТЦК.
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13.11.2024 18:37 Ответить
Може, якщо інструмент бракований.
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13.11.2024 18:42 Ответить
В нашому випадку, я вважаю, що електрик - довбойоб.
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13.11.2024 18:44 Ответить
У нашій системі електрики-довбойоби, після кожного короткого замикання йдуть на підвищення, а винною роблять викрутку. І народ це хаває.
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13.11.2024 19:07 Ответить
В ТЦК зараз проходять службу до80% військовослужбовців ВСУ які вже послужили на фронті та мають поранення або контузії, сказав Умєров в інтервʼю. Я не розумію галасу? А що з вами робити сачкі як ви за повістками не приходите, ховаєтесь по хуторах та дачах, але справно відвідуєте різні заклади з пивом та горілчаними виробами??? А Неню хто захищатиме? Іван Франко чи Нечуй-Левицький???
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13.11.2024 16:31 Ответить
Я провів у ТЦК і на ВКЛ кілька тижднів. За цей час бачив там тілько одного воїна після поранення серед працівників і ще одного у товстих окулярах. Всі інші без якихось зовнішніх ознак пораненнь чи сильних контузій- звичайні здорові хлопці - простіші у охороні, метросексуали тільки-но з барбершопу по кабінетах.
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13.11.2024 17:19 Ответить
в голосіївському десь півроку тому було тільки 13 чи 15 (зі слів товариша) з фронту в принципі і серед них було з фізичними мед.показниками тільки 8 чоловік, а весь інший кагал - здорові бики - підполковники і полковники з майорами і бувші менти з іншими "пенсіонерами" ім. Крупи.
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13.11.2024 19:49 Ответить
Ну то ловіть їх по закладах, а не по прохідних оборонних підприємств!
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13.11.2024 17:20 Ответить
І по закладах і по оборонних підприємствах . Скрізь будуть ловити і до метросексуалів. Ухилянти і так обістяни ходять, а що буде як попадуть до сержанта з нуля. По статуту військовослужбовець має виглядати охайно. А в кацапських фільмах звісно ходити страхопудалом. От тоді то він точно з нуля. Хай ходить і не миється щоб дегенерат ухилянт одразу зробив однією бороздкою висновок. Ха ха ха.
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13.11.2024 17:58 Ответить
Тих козлів-ТЦКшників, що ловлять людей по оборонних підприємствах - потрібно самих на нуль відправляти, а ще вірніше - перевіряти їх контррозвідкою, бо вони або дебіли, або - кацапські агенти, що працюють проти обороноздатності України.
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13.11.2024 18:02 Ответить
Вони виконують наказ бубочки. Що не зрозумілого? Напевно ж зверху приходить рознарядка кому куди іти на лови? Тцкашнику взагалі то пофіг. Він би сидів собі і цілий день пив каву. Який такий дурень думає що от зібрались там пара тцкашників і думає куди сьогодні піти а потім завтра. Їх робоче місце це приміщення тцк. А в приміщенні тцк є командир який їх кожен день виперає куди кому іти і що робити. А у того командира є ще один командир. Ті командири вже служать давно. А оцей тцкашник лише два роки. Тобто той самий нещодавній цивільний. Тобто цивільні ловлять таких самих цивільних. Ха ха ха.
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13.11.2024 18:10 Ответить
ТЦК у підпорядкування ГШ. Все вірно - яку рознарядку присилають, тим і займаються.
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13.11.2024 19:21 Ответить
Бубочка особисто до кожного ТЦК присилає щоденно разнарядку, киди їм іти? А звідки у Бубочки стільки часу кожного дня цим займатися, не підкажеш? Може вже досить валити все на одного Бубочку і визнати, що це саме козли з ТЦК вирішують, що підуть не по ресторанах повістки роздавати і не по спортивних клубах, а на прохідні оборонних підприємств?

" А у того командира є ще один командир"

Ну от того командира, який надав наказ йти на прохідну оборонного підпиємства і має арештовувати СБУ!
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13.11.2024 22:31 Ответить
Так у бубочки на столі лежить папера з якої області скільки має бути мобілізованих. В цьому приймає участь також генеральний штаб. Командири нижчої ланки організовують так би мовити рейди як по качалках так і по підприємствах і інших об'єктах. Результати також поступають як до генерального штабу так і до бубочки. Наприклад Рівненська область поки що виконує план по мобілізації. Ха ха ха.
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13.11.2024 23:01 Ответить
Скільки і звідки - це 2 великі різниці, чи не так?
Бубочка не направляє козлів на прохідні оборонних підприємств - це вже ініціатива тцкшників-зрадників, які хочуть підірвати обороноздатність України.
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14.11.2024 10:07 Ответить
" У ТЦК є працівники та військовослужбовці. З працівників жодної бригади створити не можуть Джерело: "

Як це розуміти? Тобто ТЦК може ловити роботяг і робити з них війскових , а самі ТЦКашники цьому правилу не підлягають?
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13.11.2024 16:36 Ответить
Та там ментівські пенсіонери та діди за 50. Які з них штурмовики? Вони важче свого члена в житті не піднімали.
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13.11.2024 17:55 Ответить
З них можливо створити лише будівельні бригади, умовно кажучи. Джерело:

Ну так, комбайнер Михайло більше ндається до віни, нж військовий з ТЦК.
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13.11.2024 16:51 Ответить
Це ви так з Америки за нашого комбайнера переживаєте ? Чи ви там вже файний фермер, за колег хвилюєтесь ??
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13.11.2024 19:23 Ответить
Саме так: за колег хвилююсь. А ти, як я бачу, хвилюєшся, щоби всіх брали на війну, а тільки не тебе.
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13.11.2024 22:20 Ответить
Щоб призивали придатних військовозобов"язаних.

Це не залежить від мого бажання - або країна захищається і воює, або ні.
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14.11.2024 14:15 Ответить
А що, самому піти у військомат складно?
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15.11.2024 02:59 Ответить
1. Хто б питав ! З Америки !
2. Я ходив.
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15.11.2024 21:59 Ответить
Погано ходив, раз ще не на фронті.
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16.11.2024 06:57 Ответить
Тобі з Америки видніше !! Демагогія, коротше !
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16.11.2024 17:30 Ответить
Для довбодятлів немає межі досконалості-що не вдалося Лєбєдєву при Яне!ку,зробить зеленстрой яневтіка. То й всіх гнид з ВР на фронт,негайно. ТЦК,це ваш дембельський акорд!
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13.11.2024 17:09 Ответить
Ізначально залучати до мобілізації віськових було помилкою(чи осознаною провокацією з метою дискредитації ЗСУ), це не їх функція, мобілізацією має займатися влада різних рівнів.
Народ не весь готовий і хоче воювати, звісно, але найбільший негатив у людей викав не факт мобілізації, а саме незаконні силові методи мобілізації, безкарність за порушення законів та корупційна складова.
Щодо складу тцк війскові чудово знають, що потрапити туди після поранення якщо ти не маєш пвених звязків не реально. Зате туди потрапила велика кількіцсть бувших поліцеських та інших силовиків(не військових) це видно по методам роботи і по взаємдіії з часними охоронними команіями(керівництво та спвіробітники яких є на 100% бувшими поліцейськими)
Ну і думаю, це бурління викликано в певній мірі обранням Трампа призедентом США, бо Маск там близько до тіла нового призедента, навіть при телефонній розмові з Зеленським був присутнім і якраз таки Маск акцентував увагу в соціальних мережах на специфіці мобілізації в Укаріні кілька місяців тому, тому і Трамп скоріше всьго в курсі цих справ і може спитати за це. А Зеленський у відповідь скаже "Яке таке тцк? яка бусифікація? В нас такої організації нема, права людини не порушуються, все демократично"
Не здивуюся, якщо в майбутньому фінасову допомогу від США привяжуть до того, що в Украіні перестануть порушуватися базові права людини
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13.11.2024 17:45 Ответить
Ну ми і взнаємо хто дійсно є ухилянтом. Але то просто слова нардепки щоб сподобатись виборцям.
Ніхто ж не хоче щоб ТЦК штурмувало Тису.
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13.11.2024 17:50 Ответить
СБУ може сміливо братися за тих хто пропонує розформувати ТЦК, тому, що тільки ворог може таке пропонувати і проштовхувати. Воєнкомів уже міняли в розпал боїв і, як результат - зірвали мобілізацію.
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13.11.2024 18:10 Ответить
У рашистів немає ТЦК!
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13.11.2024 18:15 Ответить
Там грошима заманюють, кацапи раптово на помилках вчаться.
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13.11.2024 18:27 Ответить
не бреши,лугандон.
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13.11.2024 19:54 Ответить
Маячня ! А як вони мобілізацію проводять ? Директорами ЖЕКів ??
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13.11.2024 19:25 Ответить
Я розумю,що тут повно ботів з лугандонських ботоферм,ждунів і просто деганів. Так було тут завжди. Але ж є і реальні дописувачі... Я розумію,що страшно. Це цілком природньо. Страшно не лише сцикунам-ухилянтам,що до крамниці вийти бояться або у жіночому вбранні кордон штурмують. Страшно всім: і добровольцю,що штурмує посадку,і мобілізованому,що сидить на опорніку під дронами та кабами,і жінкам та дітям,що у харківській багатоповерхівці під обстрілом сидять,і 50-річному Миколі чи Степану,що повістку отримав-для нього,по суті,білет в один кінець... Навіть кацапам,що йдуть на штурм-дуже страшно. Але як можна дозволяти страху перетворювати себе на худобу? А як же честь,гідність,порядність? А як же жінки т діти,що не зможуть себе захистити-і будуть згвалтовані,збесчещеі та знищені мільйонами? Чоловік завжди визначався відповіальністю за себе та інших,а не лише наявністю пісюна. ЛЮДИ,ЩО З ВАМИ НЕ ТАК? Найкращі чоловіки і жінки зараз тримають фронт,захищаючи не лише своїхродичів,але й ВАШИХ жінок і дітей і ВАС також. Ви вважаєте їх дурнішими за себе і прагнете прожити довше за них? Проживете! На 20-30-40 років довше... А потім,на пролежаному дивані чи на лікарняній койці,виючи від онкологічного болю чи стікаючи лайном і сечею,ви ладні будете проміняти все ваше мерзенне життя на один лише день ПОРЯД з ними під Кураховим ,Торецьком чи Вовчанськом.
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13.11.2024 19:00 Ответить
Це дуже оптимістично що проживають 20 - 30 - 40 років. Особинам яким пофіг на власну і не власну безпеку інший раз доводиться ще менше ніж тим хто ризикує. Хоча вони все одно нічого так і не зрозуміють. Вони постійно шукають досить сумнівні моделі виправдовувань. Ніби їм постійно хтось сере у їхні ж труси. Ха ха ха.
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13.11.2024 19:22 Ответить
Витяг з наказу 227. Тут достатньо в тексті Німеччину на рашку замінити,а ссср-на Україну-і все.

После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Они сформировали более 100 штрафных рот из бойцов, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, лишили их орденов, поставили их на ещё более опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им расстреливать на месте паникёров в случае попытки самовольного оставления позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели своё действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна грабительская цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого поражение.

Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?

Я думаю, что следует.
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13.11.2024 19:05 Ответить
Як ці всі режими закінчили всім також відомо. Ха ха ха.
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13.11.2024 19:24 Ответить
Відомо. Переломили ситуацію на фронті і перемогли нацистів. А ось УНР,де панькались зі сцикунами та корупціонерами-програла.
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13.11.2024 19:33 Ответить
Ну коба не вважав ту перемогу перемогою яку хотів би. Чому був і відмінений якоби парад. Нацистів повісили. Совок вмирав з голоду. В першій світовій з усіх сторін також купа трупів. Ці якоби перемоги і якоби поразки всі розцінюють по різному. Ха ха ха.
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13.11.2024 20:14 Ответить
То нам треба зараз розвал фронту зупнити і зберегти державність, чи менторськи оцінювати чужі "якоби перемоги",ніхєра не впроваджуючи ?
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13.11.2024 20:57 Ответить
Що таке розвал фронту? Зараз ця ситуація є наслідком відсутності мобілізації в кінці 22 року. Допущено багато помилок з фортифікаціями наприклад, а також багато ще чого. Описувати ще багато можна. ЗСУ буде ще займати нові позиції. Нераціональне використовування наявних ресурсів. Ха ха ха.
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13.11.2024 23:09 Ответить
Ну то вже створіть з них будівельні бригади, щоб хоч хтось на 11-тому році війни набудував житла для переселенців.
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13.11.2024 21:36 Ответить
Це неможливо нажаль. Будівельники важко здобувають свій хліб руками і розумом. Ці дві якості відсутні апріорі.
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13.11.2024 21:58 Ответить
ТЦК-це військові. Їм дали команду-ловлять, дадуть іншу-підуть на фронт. Сам бачив у війську тцкшників(небагато). Взагалі питання мобілізації лежить на органах місцевого самоврядування. А з ТЦК зробили опудал, бо районні і міські депутати хочуть бути білими і пухнастими.
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13.11.2024 22:47 Ответить
Путінська ********.Хто підтримуе цю ідею путіносос.Лайк ФСБ-шний бот .Хто підтриму -той смердючою лутінскою лопатою,живцем,закапуе нвшіх жлопців на передовій.Рекрутінгові центри призвали до лав ЗСУ -4000 людеу, ТЦК 700000 .Е різниця ? Середня численість сужбовців ТЦК в області 150-200 людей.окремо ше 3-4 роти охорони , де поранені з обмеженями хлопці.серед 200 пацівнікив 40 відсотків жінки. а також 30 відсотків держслужбовці. чисельнічть бригади 1200-1500 чоловік.
В підсумку треба засунуть нардепці ФРВ дрон в дупу.Слуги -неосвідчені,продажні потовори.
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14.11.2024 09:46 Ответить
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