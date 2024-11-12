"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК Воеводин пытался покончить с собой выстрелом в голову, - СМИ

В Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Киева один из работников майор Андрей Воеводин пытался совершить самоубийство, выстрелив в голову из пистолета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что происшествие произошло еще 9 ноября.

В помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.

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По словам собеседника УП, работник ТЦК оставил короткую предсмертную записку со словами "Устал, извините".

Отмечается, что Воеводина немедленно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз - огнестрельное пулевое сквозное ранение головы и геморрагический шок.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "Самоубийство".

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