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"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК Воеводин пытался покончить с собой выстрелом в голову, - СМИ

Працівник ТЦК у Києві майор Андрій Воєводін вистрелив собі в голову

В Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Киева один из работников майор Андрей Воеводин пытался совершить самоубийство, выстрелив в голову из пистолета.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Известно, что происшествие произошло еще 9 ноября.

В помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.

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По словам собеседника УП, работник ТЦК оставил короткую предсмертную записку со словами "Устал, извините".

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Отмечается, что Воеводина немедленно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз - огнестрельное пулевое сквозное ранение головы и геморрагический шок.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "Самоубийство".

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Автор: 

Киев (25483) ТЦК (519)


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Топ комментарии
+29
В. Прозапас:
А як так вийшло, що в часи АТО нереформовані військомати забезпечили шість хвиль мобілізації (і демобілізації), формування ОР першої черги, потім після реорганізації в ТЦК перехід на контрактну армію та успішну крмплектацію бригад в страшну весну 2022, що зірвало путінський бліцкріг - .... і враз стали бусіфікаторами та хабарниками?

Може причина все ж таки в директивах, які отримують згори військові структури, ТЦК в тому числі - тому і мають відповідний результат роботи?

Це яскравий приклад знищення державної інституції, яка працювала ефективно - і тільки під потужним керівництвом "5-6 менеджерів" деградувала до рівня сексологинь в МЗС.

Не треба бути пророком, щоби передбачити нульову ефективність чергового "простово рєшєнія" нових ліц про якісь "рекрутінгові центри", в яких цивільні (!) забезпечать комплектацію армії.

Ну пограйтесь, раз досі мало "поломаной сістєми".
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12.11.2024 18:32
+18
Ше півтора роки тому був випадок, коли голова влк звільнився і заявив, що не хоче брати на себе гріх і відправляти хворих людей на війну, хоча його змушують. То був чесний поступок. А зараз будь-який працівник тцк чи лікар влк - злочинці. Без винятку. Всі до одного
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12.11.2024 18:23
+18
Я хотів би подивится на отіх, хто тут, сидячи у кріслі чи на дівані, і сере на робітників ТЦК, яки б вони були б через півроку на їх місті. Одне те шо треба виловлювать скотів та слимакив, яки не бажають захищати свій дім, родину, дітей, батькив, країну та вважають шо це хтось за них зробит, то вже дуже важке психичне навантаження. А ви вважаєтє шо військовим ТЦК цілодобово мати діло з лайном соціума не важко психично? Ждуни херові. Так, а мудаків там, у ТЦК, теж вистачає.
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12.11.2024 18:38
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Людське прокляття просто так не проходить.
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12.11.2024 19:48 Ответить
А хто його прокляв? Сцикуни,ухилянти та ждуни? Так то не люди!
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12.11.2024 20:01 Ответить
Стріляв себе у голову, але промахнувся...
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13.11.2024 01:47 Ответить
Офигели, уже здесь рекламируют свои услуги.
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13.11.2024 17:48 Ответить
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