"Устал, извините": В Киеве работник ТЦК Воеводин пытался покончить с собой выстрелом в голову, - СМИ
В Печерском территориальном центре комплектования и социальной поддержки города Киева один из работников майор Андрей Воеводин пытался совершить самоубийство, выстрелив в голову из пистолета.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Украинская правда" и "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Известно, что происшествие произошло еще 9 ноября.
В помещении Печерского ТЦК и СП обнаружили начальника группы персонала майора Андрея Валерьевича Воеводина с тяжелым огнестрельным ранением головы.
По словам собеседника УП, работник ТЦК оставил короткую предсмертную записку со словами "Устал, извините".
Отмечается, что Воеводина немедленно направили в Киевскую городскую клиническую больницу №17. Он находится в состоянии комы. Предварительный диагноз - огнестрельное пулевое сквозное ранение головы и геморрагический шок.
Правоохранители открыли уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса с пометкой "Самоубийство".
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А як так вийшло, що в часи АТО нереформовані військомати забезпечили шість хвиль мобілізації (і демобілізації), формування ОР першої черги, потім після реорганізації в ТЦК перехід на контрактну армію та успішну крмплектацію бригад в страшну весну 2022, що зірвало путінський бліцкріг - .... і враз стали бусіфікаторами та хабарниками?
Може причина все ж таки в директивах, які отримують згори військові структури, ТЦК в тому числі - тому і мають відповідний результат роботи?
Це яскравий приклад знищення державної інституції, яка працювала ефективно - і тільки під потужним керівництвом "5-6 менеджерів" деградувала до рівня сексологинь в МЗС.
Не треба бути пророком, щоби передбачити нульову ефективність чергового "простово рєшєнія" нових ліц про якісь "рекрутінгові центри", в яких цивільні (!) забезпечать комплектацію армії.
Ну пограйтесь, раз досі мало "поломаной сістєми".