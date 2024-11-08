Агент РФ, который работал в ТЦК и готовил серию российских ударов, задержан на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж
В Волынской области разоблачили российского агента, который готовил обстрел региона. Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (ГРУ).
"Фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции. Чтобы выполнить эту задачу агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для осуществления вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО", - говорится в сообщении.
Полученную информацию он передавал российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.
Военная контрразведка СБУ задержала мужчину и задокументировала его преступления. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ.
Мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.
Сейчас ему сообщено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Агент РФ находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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у пі@арській розвідці пі@ари - манкурти?
хоч напишіть у кого на зв'язку наш пі@ар був
завжди ж пишете
Повна ахінея - УНР ніколи не було на Волині, що була під Польшею в 1920 році.
Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР; у тодішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F ортографії Українська Народня Республіка) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в 1917-1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
Між волинянами та гоцулами ніколи не було ворожби бо їм нічого ділити - вони живуть далеко один від другого.
Яким боком підпілля селян УПА до Української Народної Республіки, що заснували інтилігенти Грешевський та Винниченко у Києві?
Це типовий прокол типового касапа - змішувати УНР, УПА та ОУН-УПА, що АБСОЛЮТНО різні організації, які ніколи не перетиналися.
Знайомого - крутого программера - поставили склад охороняти десь на заході без якихось грошей. Те, що він програміст - нікого не зацікавило...
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До речі... - я теж не розумію, яку соціальну підтримку вони здійснюють....
Дійсно -- "АХ*ЕТЬ..."
Живіть в світі ілюзій і кліше
цікаво цікаво, просто нагадаю що у головнокомандувача теж родичі на параші, як то кажуть думайТе.
і як там спиться Падаляку, який бідося навіть на похорони свого брата полковника ФСБ не приїхав.
7 листопада народний депутат Євген Шевченко у своєму телеграм-каналі https://t.me/evgenishevchenko/3406 закликав розпочати переговори з Росією. Там він написав, звертаючиь до ЕрЗе:
"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира".
Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №76 (Запорізька область) як безпартійний. До 2021 р. був членом фракції "Слуга народу".