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Новости Фото Война
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Агент РФ, который работал в ТЦК и готовил серию российских ударов, задержан на Волыни, - СБУ. ФОТОрепортаж

В Волынской области разоблачили российского агента, который готовил обстрел региона. Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчину дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ (ГРУ).

"Фигурант пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции. Чтобы выполнить эту задачу агент на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов. Также он пытался обнаружить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для осуществления вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО", - говорится в сообщении.

Полученную информацию он передавал российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Читайте: Глава районного ТЦК и заместитель комбрига ТРО на Закарпатье "зарабатывали" на уклонистах, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка СБУ задержала мужчину и задокументировала его преступления. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ.

Мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

Сейчас ему сообщено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Агент РФ находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Приказал ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды на Харьковщине: Заочно сообщено о подозрении российскому генералу Кульшу, - СБУ

СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині

Автор: 

СБУ (20134) ТЦК (635) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+45
агент кацапів і в "тцк" - який дивовижний набір талантів ...
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08.11.2024 10:12 Ответить
+25
Все що потрібно знати про відбір у ТЦК.
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08.11.2024 10:17 Ответить
+15
ну не усі, а 80-90% там рівної наволочі, типу колишніх мусорів, прокурорів, дітей, онуків різної місцевої "еліти" є точно ...
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08.11.2024 10:29 Ответить
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Пожиттєве
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08.11.2024 10:12 Ответить
тильки ВIШАТИ ,я це було в БританII
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08.11.2024 11:14 Ответить
агент кацапів і в "тцк" - який дивовижний набір талантів ...
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08.11.2024 10:12 Ответить
ну не усі, а 80-90% там рівної наволочі, типу колишніх мусорів, прокурорів, дітей, онуків різної місцевої "еліти" є точно ...
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08.11.2024 10:29 Ответить
30 років. Мабуть інвалідність на всю голову має.
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08.11.2024 10:24 Ответить
Не он первый, не он последний.
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08.11.2024 10:28 Ответить
человечек Татарова
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08.11.2024 11:16 Ответить
А що дивного, власне? Туди примазались такі самі людолови що й в 30-х відбирали зерно в селян і на чорних воронках вночі забирали людей на підвали бо треба було план виконувать
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08.11.2024 12:44 Ответить
рідкісна вдача
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08.11.2024 13:03 Ответить
рашистський агент у ТЦКа.-"слугою" був у єрмака
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08.11.2024 10:17 Ответить
Все що потрібно знати про відбір у ТЦК.
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08.11.2024 10:17 Ответить
Все шпионы они или пенсионеры, или на госслужбе. Потому что шпион он должен находиться на месте, чтобы было за чем шпионить. Оттого искать их надо там.
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08.11.2024 10:29 Ответить
то він кацапам писав українською?
у пі@арській розвідці пі@ари - манкурти?
хоч напишіть у кого на зв'язку наш пі@ар був
завжди ж пишете
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08.11.2024 10:18 Ответить
От *****, ще й українською кацапам пише!
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08.11.2024 10:18 Ответить
І Чому я не здивований???
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08.11.2024 10:18 Ответить
На гіляку запроданця. Щей де на Волині.
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08.11.2024 10:19 Ответить
Щоб не дивуватись, почитайте мемуари вояків УНР за 1920 рік, які писали що волинські селяни грабували їх обози
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08.11.2024 12:46 Ответить
Брешеш, касапе - як дишеш...
Повна ахінея - УНР ніколи не було на Волині, що була під Польшею в 1920 році.
Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР; у тодішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F ортографії Українська Народня Республіка) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в 1917-1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
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08.11.2024 12:58 Ответить
Це дикий гоцул якому Волиняни завжди серуть в борщ.А що на Волині утворилася УПА це чмпушило не знає.
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08.11.2024 14:21 Ответить
Ніякий він не гоцул - а такий самий касапо-бот як і ти.
Між волинянами та гоцулами ніколи не було ворожби бо їм нічого ділити - вони живуть далеко один від другого.
Яким боком підпілля селян УПА до Української Народної Республіки, що заснували інтилігенти Грешевський та Винниченко у Києві?
Це типовий прокол типового касапа - змішувати УНР, УПА та ОУН-УПА, що АБСОЛЮТНО різні організації, які ніколи не перетиналися.
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08.11.2024 15:09 Ответить
ті самі тітушкі, тільки в камуфляжі
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08.11.2024 10:22 Ответить
раненный герой войны????
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08.11.2024 10:25 Ответить
свої при владі, витягнуть, нічого йому не буде.
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08.11.2024 10:26 Ответить
І що получе він пожиттєве і до самої смерті його утримувати ? Краще посадити на годину на палю .
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08.11.2024 10:31 Ответить
Ну то може недовго доведеться утримувати. Нещасних випадків різних скільки може бути...
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08.11.2024 10:38 Ответить
А він інвалід чи важко поранений чи обмежено придатний? От просто було б дуже цікаво дізнатися - важливий момент насправді.
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08.11.2024 10:41 Ответить
Де ви бачили у охороні ТЦК інвалідів чи важко поранених? Я тільки на ВЛК бачив одного з пораненням (без ока) і одного в товстенних окулярах. А беспосередньо в ТЦК на охороні работяжного вигляду здорові хлопці з автоматами, а по кабінетах видять хлопчики ніби тільки з барбершопу без якихось зовнішніх ознак інвалідності чи обмеженої придатності.
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08.11.2024 11:18 Ответить
Так отож. Але влада, самі тцк і місцеві полум'яні патріоти (яких в подібних темах чогось не видно) кажуть протилежне. Ну й питання - якщо він не мав проблем зі здоров'ям, значить місце в тцк отримав за гроші. А гроші він отримував від фсб за злив інформації. Ланцюжок)
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08.11.2024 11:40 Ответить
Не обов'язково за гроші. Когось туди й так відправляли, як і в інші беспечні місця, без грошей.
Знайомого - крутого программера - поставили склад охороняти десь на заході без якихось грошей. Те, що він програміст - нікого не зацікавило...
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08.11.2024 11:44 Ответить
Я поки що знаю трохи інші кейси) Але хто його знає, може десь інакше.
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08.11.2024 11:45 Ответить
АХ*ЕТЬ...
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08.11.2024 10:46 Ответить
+1.
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08.11.2024 10:55 Ответить
То ФСБ збирала інфу, про роботу ТЦКта СП по напрямку "соціальна підтримка", бо вони ніяк не допетрають, що це...
................................

До речі... - я теж не розумію, яку соціальну підтримку вони здійснюють....
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08.11.2024 12:35 Ответить
То є елемент знущання
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08.11.2024 15:51 Ответить
Дожились...
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08.11.2024 10:51 Ответить
Чергове пробите дно тцкунами.
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08.11.2024 10:54 Ответить
Грошенят бідолазі не вистачало, от і вирішив "поступитися принципами"
Дійсно -- "АХ*ЕТЬ..."
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08.11.2024 10:56 Ответить
і знову тцк-цікаво скільки їх ше там тих агентів
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08.11.2024 10:58 Ответить
Понабирали в місцеві ТЦК так званих біженців із східних областей, які у більшості хочуть росмір!
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08.11.2024 10:59 Ответить
ага східних областей, який з кацапами кураторами спілкується чистою українською, то мабуть прикриття таке.
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08.11.2024 11:07 Ответить
Навряд чи біженець зі схудних областей став би з кацапським куратором українською спілкуватися. Місцевий скорійше за все.
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08.11.2024 11:20 Ответить
У нас на Волині на підпримсві добкіна вся охорона з Харківської області і майже всі між собою спілкуються кацапською мовою є винятки так там всі за яника как харашо ми жилі і Кєрнес сдєлал із Харькава канфєтку і раіся нє врах проста амеріка єта всьо затєяла.Сидить **** вночі і задорнова слухає а сам здоровий бик з Вовчанська а наші волиняки там гинуть за цих любітєлєй узкава язика.
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08.11.2024 14:31 Ответить
Дійсно, ви там західніше Житомира, звісно, і за кравчука і за яника ніколи не голосували, і в 1917 були за УНР всі як один. Це ж все 'кляті' східняки чекали більшовиків і ділили панську землю.
Живіть в світі ілюзій і кліше
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08.11.2024 12:50 Ответить
Еге ж, і за ze-г&ндона не голосували. Все "дамбас" їм в штани сере.
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08.11.2024 16:35 Ответить
Тобі легко сидіти в Канаді і писати, а тут іде війна, кожного дня над нашими головами розриваються шахеди, на сході і півдні країни наступає російська нечесть і ці області боронять і західняки, і центровики, а чомусь мільйонні Харків і Дніпро не забезпечили захист своєї Батьківщини, половина переховуються в тилу, а частина за кордоном! Я шаную усіх українців , які обороняють державу, але бачу , що інші прикриваються статусом біженців і їх ТЦК не бере на війну і їм наплювати що їхню землю топче окупант.
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08.11.2024 17:21 Ответить
Відділяйтеся від східняків, в чому проблема?
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08.11.2024 14:27 Ответить
Чому ми повинні відділятись, східняки привели війну в Україну, бо захотілось росміра! Хто як не вони саме більше страждають, бо сусід наводить ракети на сусіда! Ця ватна хвора на всю голову потвора не тільки приносить урон на сході України, а й по всій державі! Тому чемодан, вокзал московія!
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08.11.2024 17:13 Ответить
КРАСНА КАПЕЛЛА... В ТЦК.. КОНТРРОЗВІДКА МАЄ СКРІЗЬ ПОШЕРСТИТИ...
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08.11.2024 11:01 Ответить
Чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди. Джерело:
цікаво цікаво, просто нагадаю що у головнокомандувача теж родичі на параші, як то кажуть думайТе.
і як там спиться Падаляку, який бідося навіть на похорони свого брата полковника ФСБ не приїхав.
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08.11.2024 11:05 Ответить
Чистою українською. Покидьок!
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08.11.2024 11:18 Ответить
А що тут дивуватись Сирський росіянин і всі його родичі на росії ,Зеленський проросій1ський клоун який висьміював українців ,Єрмак радник регіонала тадеєва і мав бізнес з росіянами ,Подоляк політтехнолог януковича брат якого отримав нагороду за сво ,Гетьманцев колишній радник колоборанта сівковича ітд.
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08.11.2024 11:24 Ответить
Арахамій і Гогілашвіллі не забудьте. Ну і чоловік Верещучки що керував сбу альфа і штурмом Майдану
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08.11.2024 12:52 Ответить
Якби цей "співробітник" тцк мав бойовий досвід зі знищення ворога, побував під обстрілами, відчув би, що таке захист свого дому, то може був би не "співробітником", а військовим з убд. Лише так можливо побудувати повагу до цих тилових щурів, що дискредитують піксель.
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08.11.2024 11:41 Ответить
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08.11.2024 12:17 Ответить
Вишиванкові патріоти можуть потішитись, що зрадник зраджував українською
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08.11.2024 12:54 Ответить
Завжди можна сказати, шо він мабуть за Зеленського голосував.
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08.11.2024 14:38 Ответить
Ще й мовою з куратором спілкується, ото патріот!
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08.11.2024 13:23 Ответить
Але ж агента рф, який працює в ВР, не затримали й досі:

7 листопада народний депутат Євген Шевченко у своєму телеграм-каналі https://t.me/evgenishevchenko/3406 закликав розпочати переговори з Росією. Там він написав, звертаючиь до ЕрЗе:
"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира".
Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №76 (Запорізька область) як безпартійний. До 2021 р. був членом фракції "Слуга народу".
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08.11.2024 14:42 Ответить
Так ТЦКуни і є вороги і зрадники.
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08.11.2024 19:30 Ответить
 
 