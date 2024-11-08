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Агента РФ, який працював у ТЦК та готував серію російських ударів, затримано на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Волинській області викрито російського агента, який готував обстріл регіону. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (ГРУ).

"Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції. Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію він передавав російському куратору через анонімний чат у месенджері.

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Військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка та задокументувала його злочини. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.

Чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Наразі йому повідомлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Агент РФ перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині
СБУ викрила агента РФ, який працював у ТЦК на Волині

Автор: 

СБУ (13066) ТЦК та СП (685) Волинська область (884)


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Топ коментарі
+45
агент кацапів і в "тцк" - який дивовижний набір талантів ...
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08.11.2024 10:12 Відповісти
+25
Все що потрібно знати про відбір у ТЦК.
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08.11.2024 10:17 Відповісти
+15
ну не усі, а 80-90% там рівної наволочі, типу колишніх мусорів, прокурорів, дітей, онуків різної місцевої "еліти" є точно ...
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08.11.2024 10:29 Відповісти
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08.11.2024 10:12 Відповісти
тильки ВIШАТИ ,я це було в БританII
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08.11.2024 11:14 Відповісти
агент кацапів і в "тцк" - який дивовижний набір талантів ...
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08.11.2024 10:12 Відповісти
ну не усі, а 80-90% там рівної наволочі, типу колишніх мусорів, прокурорів, дітей, онуків різної місцевої "еліти" є точно ...
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08.11.2024 10:29 Відповісти
30 років. Мабуть інвалідність на всю голову має.
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08.11.2024 10:24 Відповісти
Не он первый, не он последний.
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08.11.2024 10:28 Відповісти
человечек Татарова
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08.11.2024 11:16 Відповісти
А що дивного, власне? Туди примазались такі самі людолови що й в 30-х відбирали зерно в селян і на чорних воронках вночі забирали людей на підвали бо треба було план виконувать
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08.11.2024 12:44 Відповісти
рідкісна вдача
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08.11.2024 13:03 Відповісти
рашистський агент у ТЦКа.-"слугою" був у єрмака
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08.11.2024 10:17 Відповісти
Все що потрібно знати про відбір у ТЦК.
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08.11.2024 10:17 Відповісти
Все шпионы они или пенсионеры, или на госслужбе. Потому что шпион он должен находиться на месте, чтобы было за чем шпионить. Оттого искать их надо там.
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08.11.2024 10:29 Відповісти
то він кацапам писав українською?
у пі@арській розвідці пі@ари - манкурти?
хоч напишіть у кого на зв'язку наш пі@ар був
завжди ж пишете
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08.11.2024 10:18 Відповісти
От *****, ще й українською кацапам пише!
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08.11.2024 10:18 Відповісти
І Чому я не здивований???
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08.11.2024 10:18 Відповісти
На гіляку запроданця. Щей де на Волині.
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08.11.2024 10:19 Відповісти
Щоб не дивуватись, почитайте мемуари вояків УНР за 1920 рік, які писали що волинські селяни грабували їх обози
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08.11.2024 12:46 Відповісти
Брешеш, касапе - як дишеш...
Повна ахінея - УНР ніколи не було на Волині, що була під Польшею в 1920 році.
Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР; у тодішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F ортографії Українська Народня Республіка) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в 1917-1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
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08.11.2024 12:58 Відповісти
Це дикий гоцул якому Волиняни завжди серуть в борщ.А що на Волині утворилася УПА це чмпушило не знає.
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08.11.2024 14:21 Відповісти
Ніякий він не гоцул - а такий самий касапо-бот як і ти.
Між волинянами та гоцулами ніколи не було ворожби бо їм нічого ділити - вони живуть далеко один від другого.
Яким боком підпілля селян УПА до Української Народної Республіки, що заснували інтилігенти Грешевський та Винниченко у Києві?
Це типовий прокол типового касапа - змішувати УНР, УПА та ОУН-УПА, що АБСОЛЮТНО різні організації, які ніколи не перетиналися.
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08.11.2024 15:09 Відповісти
ті самі тітушкі, тільки в камуфляжі
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08.11.2024 10:22 Відповісти
раненный герой войны????
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08.11.2024 10:25 Відповісти
свої при владі, витягнуть, нічого йому не буде.
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08.11.2024 10:26 Відповісти
І що получе він пожиттєве і до самої смерті його утримувати ? Краще посадити на годину на палю .
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08.11.2024 10:31 Відповісти
Ну то може недовго доведеться утримувати. Нещасних випадків різних скільки може бути...
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08.11.2024 10:38 Відповісти
А він інвалід чи важко поранений чи обмежено придатний? От просто було б дуже цікаво дізнатися - важливий момент насправді.
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08.11.2024 10:41 Відповісти
Де ви бачили у охороні ТЦК інвалідів чи важко поранених? Я тільки на ВЛК бачив одного з пораненням (без ока) і одного в товстенних окулярах. А беспосередньо в ТЦК на охороні работяжного вигляду здорові хлопці з автоматами, а по кабінетах видять хлопчики ніби тільки з барбершопу без якихось зовнішніх ознак інвалідності чи обмеженої придатності.
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08.11.2024 11:18 Відповісти
Так отож. Але влада, самі тцк і місцеві полум'яні патріоти (яких в подібних темах чогось не видно) кажуть протилежне. Ну й питання - якщо він не мав проблем зі здоров'ям, значить місце в тцк отримав за гроші. А гроші він отримував від фсб за злив інформації. Ланцюжок)
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08.11.2024 11:40 Відповісти
Не обов'язково за гроші. Когось туди й так відправляли, як і в інші беспечні місця, без грошей.
Знайомого - крутого программера - поставили склад охороняти десь на заході без якихось грошей. Те, що він програміст - нікого не зацікавило...
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08.11.2024 11:44 Відповісти
Я поки що знаю трохи інші кейси) Але хто його знає, може десь інакше.
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08.11.2024 11:45 Відповісти
АХ*ЕТЬ...
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08.11.2024 10:46 Відповісти
+1.
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08.11.2024 10:55 Відповісти
То ФСБ збирала інфу, про роботу ТЦКта СП по напрямку "соціальна підтримка", бо вони ніяк не допетрають, що це...
................................

До речі... - я теж не розумію, яку соціальну підтримку вони здійснюють....
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08.11.2024 12:35 Відповісти
То є елемент знущання
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08.11.2024 15:51 Відповісти
Дожились...
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08.11.2024 10:51 Відповісти
Чергове пробите дно тцкунами.
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08.11.2024 10:54 Відповісти
Грошенят бідолазі не вистачало, от і вирішив "поступитися принципами"
Дійсно -- "АХ*ЕТЬ..."
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08.11.2024 10:56 Відповісти
і знову тцк-цікаво скільки їх ше там тих агентів
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08.11.2024 10:58 Відповісти
Понабирали в місцеві ТЦК так званих біженців із східних областей, які у більшості хочуть росмір!
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08.11.2024 10:59 Відповісти
ага східних областей, який з кацапами кураторами спілкується чистою українською, то мабуть прикриття таке.
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08.11.2024 11:07 Відповісти
Навряд чи біженець зі схудних областей став би з кацапським куратором українською спілкуватися. Місцевий скорійше за все.
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08.11.2024 11:20 Відповісти
У нас на Волині на підпримсві добкіна вся охорона з Харківської області і майже всі між собою спілкуються кацапською мовою є винятки так там всі за яника как харашо ми жилі і Кєрнес сдєлал із Харькава канфєтку і раіся нє врах проста амеріка єта всьо затєяла.Сидить **** вночі і задорнова слухає а сам здоровий бик з Вовчанська а наші волиняки там гинуть за цих любітєлєй узкава язика.
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08.11.2024 14:31 Відповісти
Дійсно, ви там західніше Житомира, звісно, і за кравчука і за яника ніколи не голосували, і в 1917 були за УНР всі як один. Це ж все 'кляті' східняки чекали більшовиків і ділили панську землю.
Живіть в світі ілюзій і кліше
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08.11.2024 12:50 Відповісти
Еге ж, і за ze-г&ндона не голосували. Все "дамбас" їм в штани сере.
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08.11.2024 16:35 Відповісти
Тобі легко сидіти в Канаді і писати, а тут іде війна, кожного дня над нашими головами розриваються шахеди, на сході і півдні країни наступає російська нечесть і ці області боронять і західняки, і центровики, а чомусь мільйонні Харків і Дніпро не забезпечили захист своєї Батьківщини, половина переховуються в тилу, а частина за кордоном! Я шаную усіх українців , які обороняють державу, але бачу , що інші прикриваються статусом біженців і їх ТЦК не бере на війну і їм наплювати що їхню землю топче окупант.
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08.11.2024 17:21 Відповісти
Відділяйтеся від східняків, в чому проблема?
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08.11.2024 14:27 Відповісти
Чому ми повинні відділятись, східняки привели війну в Україну, бо захотілось росміра! Хто як не вони саме більше страждають, бо сусід наводить ракети на сусіда! Ця ватна хвора на всю голову потвора не тільки приносить урон на сході України, а й по всій державі! Тому чемодан, вокзал московія!
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08.11.2024 17:13 Відповісти
КРАСНА КАПЕЛЛА... В ТЦК.. КОНТРРОЗВІДКА МАЄ СКРІЗЬ ПОШЕРСТИТИ...
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08.11.2024 11:01 Відповісти
Чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди. Джерело:
цікаво цікаво, просто нагадаю що у головнокомандувача теж родичі на параші, як то кажуть думайТе.
і як там спиться Падаляку, який бідося навіть на похорони свого брата полковника ФСБ не приїхав.
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08.11.2024 11:05 Відповісти
Чистою українською. Покидьок!
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08.11.2024 11:18 Відповісти
А що тут дивуватись Сирський росіянин і всі його родичі на росії ,Зеленський проросій1ський клоун який висьміював українців ,Єрмак радник регіонала тадеєва і мав бізнес з росіянами ,Подоляк політтехнолог януковича брат якого отримав нагороду за сво ,Гетьманцев колишній радник колоборанта сівковича ітд.
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08.11.2024 11:24 Відповісти
Арахамій і Гогілашвіллі не забудьте. Ну і чоловік Верещучки що керував сбу альфа і штурмом Майдану
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08.11.2024 12:52 Відповісти
Якби цей "співробітник" тцк мав бойовий досвід зі знищення ворога, побував під обстрілами, відчув би, що таке захист свого дому, то може був би не "співробітником", а військовим з убд. Лише так можливо побудувати повагу до цих тилових щурів, що дискредитують піксель.
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08.11.2024 11:41 Відповісти
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08.11.2024 12:17 Відповісти
Вишиванкові патріоти можуть потішитись, що зрадник зраджував українською
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08.11.2024 12:54 Відповісти
Завжди можна сказати, шо він мабуть за Зеленського голосував.
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08.11.2024 14:38 Відповісти
Ще й мовою з куратором спілкується, ото патріот!
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08.11.2024 13:23 Відповісти
Але ж агента рф, який працює в ВР, не затримали й досі:

7 листопада народний депутат Євген Шевченко у своєму телеграм-каналі https://t.me/evgenishevchenko/3406 закликав розпочати переговори з Росією. Там він написав, звертаючиь до ЕрЗе:
"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира".
Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №76 (Запорізька область) як безпартійний. До 2021 р. був членом фракції "Слуга народу".
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08.11.2024 14:42 Відповісти
Так ТЦКуни і є вороги і зрадники.
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08.11.2024 19:30 Відповісти
 
 