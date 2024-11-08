Агента РФ, який працював у ТЦК та готував серію російських ударів, затримано на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Волинській області викрито російського агента, який готував обстріл регіону. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (ГРУ).

"Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції. Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО", - йдеться в повідомленні.

Отриману інформацію він передавав російському куратору через анонімний чат у месенджері.

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Військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка та задокументувала його злочини. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.

Чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.

Наразі йому повідомлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Агент РФ перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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