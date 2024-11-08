Агента РФ, який працював у ТЦК та готував серію російських ударів, затримано на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж
У Волинській області викрито російського агента, який готував обстріл регіону. Ним виявився 30-річний військовослужбовець, що проходив службу у підрозділі охорони місцевого ТЦК.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Чоловіка дистанційно завербував кадровий співробітник воєнної розвідки РФ (ГРУ).
"Фігурант намагався встановити і передати агресору місця базування підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Національної поліції. Щоб виконати це завдання агент на службовому авто об’їжджав місцевість під виглядом робочих поїздок та фіксував розташування військових об’єктів. Також він намагався виявити радіолокаційні станції та зенітно-ракетні комплекси ЗСУ для здійснення ворожих обстрілів "в обхід" української ППО", - йдеться в повідомленні.
Отриману інформацію він передавав російському куратору через анонімний чат у месенджері.
Військова контррозвідка СБУ затримала чоловіка та задокументувала його злочини. Одночасно були проведені додаткові заходи для убезпечення локацій Сил оборони.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його співпраці з РФ.
Чоловік потрапив у поле зору окупантів через своїх родичів у Росії, з якими підтримував контакт і поділяв антиукраїнські погляди.
Наразі йому повідомлено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Агент РФ перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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у пі@арській розвідці пі@ари - манкурти?
хоч напишіть у кого на зв'язку наш пі@ар був
завжди ж пишете
Повна ахінея - УНР ніколи не було на Волині, що була під Польшею в 1920 році.
Украї́нська Наро́дна Респу́бліка (УНР; у тодішній https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F ортографії Українська Народня Республіка) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українська https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава зі столицею в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Києві , яка в 1917-1921 роках контролювала території центральної, східної та південної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України .
Між волинянами та гоцулами ніколи не було ворожби бо їм нічого ділити - вони живуть далеко один від другого.
Яким боком підпілля селян УПА до Української Народної Республіки, що заснували інтилігенти Грешевський та Винниченко у Києві?
Це типовий прокол типового касапа - змішувати УНР, УПА та ОУН-УПА, що АБСОЛЮТНО різні організації, які ніколи не перетиналися.
Знайомого - крутого программера - поставили склад охороняти десь на заході без якихось грошей. Те, що він програміст - нікого не зацікавило...
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До речі... - я теж не розумію, яку соціальну підтримку вони здійснюють....
Дійсно -- "АХ*ЕТЬ..."
Живіть в світі ілюзій і кліше
цікаво цікаво, просто нагадаю що у головнокомандувача теж родичі на параші, як то кажуть думайТе.
і як там спиться Падаляку, який бідося навіть на похорони свого брата полковника ФСБ не приїхав.
7 листопада народний депутат Євген Шевченко у своєму телеграм-каналі https://t.me/evgenishevchenko/3406 закликав розпочати переговори з Росією. Там він написав, звертаючиь до ЕрЗе:
"Давай Вова, давай! Пора товарищ президент начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придется уйти. Но страна важнее личных амбиций. Я помогу если что. Снова съезжу в Минск. Все решим. Ты только начни. А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира".
Шевченко був обраний депутатом Верховної Ради ІХ скликання від партії "Слуга народу" у виборчому окрузі №76 (Запорізька область) як безпартійний. До 2021 р. був членом фракції "Слуга народу".