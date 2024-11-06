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Очільник районного ТЦК та заступник комбрига ТРО на Закарпатті "заробляли" на ухилянтах, - СБУ. ФОТО

На Закарпатті викрили дві схеми ухилення від мобілізації. Повідомлено про підозру керівнику районного ТЦК та заступнику командира бригади тероборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обидва діяли порізно, але використовували схожі "схеми": в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Так, посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Далі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

Вартість таких "послуг" становила від $4 тис. з особи.

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Обом фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтям ККУ: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією.

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Очільник районного ТЦК та заступник комбрига ТРО на Закарпатті організували схему для ухилянтів
Очільник районного ТЦК та заступник комбрига ТРО на Закарпатті організували схему для ухилянтів

Автор: 

СБУ (13052) ухилянти (1030) Закарпатська область (2088)


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Топ коментарі
+12
Це два ветерани-інваліди, які тяжкою службою в тецека і теробороні Закарпатської області стримують путінську навалу - я нічого не сплутав?
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06.11.2024 16:27 Відповісти
+8
Ой,блд...как неожиданно.Реальные тыловые ухилянты-косили бабло с простого народа,не имеющего к военному делу никакого отношения...Зазеркалье...С зеленым мудилой в стране чудес
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06.11.2024 16:28 Відповісти
+7
Мало того, що ці морди сидять в найбезпечнішій області Україн, то вони ще й заробляють на знищенні обороноздатності країни! Тут довічного ув'язнення мало!!!
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06.11.2024 16:25 Відповісти
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Очільник - це той, хто ******** в очко?
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06.11.2024 16:16 Відповісти
як не сподівано
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06.11.2024 16:17 Відповісти
Так, давно не було свіженьких "іпсо".
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06.11.2024 17:10 Відповісти
яка несподіванка... треба пошукати тих, хто не заробляє, ото буде диво...
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06.11.2024 16:19 Відповісти
Зараз вже очкує щоб не знаишли розкидані по 20 - ти адресатах доляри
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06.11.2024 16:20 Відповісти
Мало того, що ці морди сидять в найбезпечнішій області Україн, то вони ще й заробляють на знищенні обороноздатності країни! Тут довічного ув'язнення мало!!!
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06.11.2024 16:25 Відповісти
Це два ветерани-інваліди, які тяжкою службою в тецека і теробороні Закарпатської області стримують путінську навалу - я нічого не сплутав?
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06.11.2024 16:27 Відповісти
Ой,блд...как неожиданно.Реальные тыловые ухилянты-косили бабло с простого народа,не имеющего к военному делу никакого отношения...Зазеркалье...С зеленым мудилой в стране чудес
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06.11.2024 16:28 Відповісти
Не ведіться на кацапське іпсо,вся корупція виїхала з України.
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06.11.2024 16:29 Відповісти
Вони ж нікого не грабували, мужні "боневтіки" самі ті гроші несли
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06.11.2024 16:33 Відповісти
"Боневтіків" зовсім не шкода. Шкода старих та дійсно хворих, котрих отакі тилові "герої" з ТЦК та ВЛК відправили на передок, бо у людей не знайшлося грошей відкупитися.
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06.11.2024 17:13 Відповісти
Добре, що ти вже втік.
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06.11.2024 21:20 Відповісти
Точно, ще 23 роки тому до речі
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07.11.2024 00:04 Відповісти
ухилянти це сіруни та непотріб,який сидить під спідницею у жінки та серуть...
ганьба ухилянтам сірунам!!
коли війна прийде в Європу, ці сіруни засруть пів Європи?
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06.11.2024 16:48 Відповісти
а ти думає про перемогу на чолі з янелохом ? то ти лох.
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06.11.2024 17:31 Відповісти
Цікаво, чим вони відрізняються від решти районних ТЦК? Мабуть не добросовісно ділились наверх?
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06.11.2024 17:20 Відповісти
Демпінгом займалися,ціна 4т доларів дуже маленька,тому й попалися.
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06.11.2024 17:31 Відповісти
Вже давно піднімалося питання, чому ТЦКашни ********* однострій ЗСУ?
Видайте їм відразу полосату робу.
Всеодно їм колись на нари.
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06.11.2024 17:46 Відповісти
Яка може бути ТрО? Фронт - там, де наразі воєнні дії. Після початку централізованої мобілізації не може бути жодних ТрО.
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06.11.2024 18:07 Відповісти
Ну дуже інформативні світлини!
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06.11.2024 18:11 Відповісти
Знаєте що смішно ? Щоб прийти в тцк і ч тобою там поводились законно, треба брати з собою адвоката, а така аослвгує коштує 7к$
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06.11.2024 19:05 Відповісти
 
 