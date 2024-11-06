Очільник районного ТЦК та заступник комбрига ТРО на Закарпатті "заробляли" на ухилянтах, - СБУ. ФОТО

На Закарпатті викрили дві схеми ухилення від мобілізації. Повідомлено про підозру керівнику районного ТЦК та заступнику командира бригади тероборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що обидва діяли порізно, але використовували схожі "схеми": в обмін на хабарі пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів про "погане" здоров’я.

Так, посадовці забезпечували потенційних призовників фіктивними медвисновками ВЛК про наявність тяжких захворювань.

Далі ухилянти використовували підробку для зняття з військового обліку та могли незаконно виїхати за межі України.

Вартість таких "послуг" становила від $4 тис. з особи.

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Обом фігурантам повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за двома статтям ККУ: ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Затриманим загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією.

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